Når omtanke blir lovbrudd

Nytenkning og innovasjon i offentlig sektor skiller seg fra privat sektor, spesielt når det gjelder kravet om å forholde seg til lover og regler.

Her kan det gå skikkelig galt, noe Nasjonal portal for bekymringsmelding er et alarmerende eksempel på.

Den nye løsningen er utviklet av KS og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som en del av prosjektet DigiBarnevern.

246 av landets kommuner har allerede tatt i bruk digitale bekymringsmeldinger, kanskje uten å være klar over risikoen for lovbrudd og urettmessige barnevernsmeldinger som følger med?

[ De sto i fare for å bli kastet ut av leilighetene sine. Slik går det med dem i dag ]

Portalen inneholder diverse maler, som gir villedende informasjon om meldeplikten for offentlig ansatte og andre med taushetsplikt.

Et eksempel finner man i forslag til tekst på kommunens nettside, der det oppfordres til å skrive følgende: «Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet».

I teksten skilles det ikke mellom privatpersoner og offentlige meldere, noe som raskt leder til misforståelser om lovens vilkår.

For det er kun i særskilt alvorlige tilfeller, når det er grunn til å tro at det foreligger mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt, at meldeplikten utløses for personer med taushetsplikt.

I alle andre tilfeller, for eksempel hvis man vurderer at en familie kan trenge hjelp i en vanskelig livssituasjon, skal deling av opplysninger med barnevernet alltid baseres på et frivillig, informert og utvetydig samtykke.

KS og Bufdir har også utarbeidet en mal for å vurdere personvernkonsekvenser (en såkalt DPIA). Her fremgår det hva formålet med den digitale løsningen er: Den skal senke terskelen for å melde ifra, i tillegg til å bidra som «dialogåpner» og ufarliggjøre å sende inn en bekymringsmelding.

[ Aftenpostens journalistikk om Tajik kan fint kalles en presseskandale ]

Men det er ikke lovgivers intensjon at terskelen for å melde skal senkes. Barne- og familieminister Kjersti Toppe måtte tidligere i høst beklage til tusenvis av foreldre som er meldt til barnevernet uten grunn.

For det er ikke et mål å få flest mulig meldinger, men å få dem korrekte, slik at barnevernet kan gjøre jobben sin på best mulig måte – og finne frem til dem som trenger hjelpen mest.

I DPIA-malen fremgår det også at en barnevernsmelding ikke forutsetter samtykke; at det slett ikke er relevant å vurdere om kravene til samtykke er oppfylt.

Den digitale løsningen inneholder derfor heller ingen muligheter for å innhente eller dokumentere samtykke fra de som blir meldt. Kun en registrering av om de «er informert om» bekymringsmeldingen.

Når jussen forsvinner i innovasjonsinnsatsen, kan kommunene ende opp som lovbrytere – kanskje uten å være klar over det.

Vi må derfor virkelig håpe at alle barnevernsmeldinger som er sendt inn via portalen frem til nå faktisk oppfyller lovens strenge vilkår for meldeplikt.

Dersom meldinger fra personer med taushetsplikt er sendt uten samtykke, i tilfeller der meldeplikten ikke er utløst, utgjør dette lovbrudd.

[ Å vise sinne er blitt skamfullt og nesten tabu (+) ]

Og her er det avsenderen av meldingen, det vil si læreren, helsesykepleieren eller en annen – som kanskje bare ønsket å hjelpe en familie – som holdes personlig ansvarlig. Ikke KS og Bufdir.

Så langt det er mulig bør all hjelp baseres på frivillighet, fordi samtykke og medvirkning er en nøkkel for å kunne etablere tillitsfulle relasjoner.

Det er oppsiktsvekkende at KS, sammen med Bufdir – som er ment være et statlig kompetanseorgan – med denne type maler villeder kommunene til å tro at behandlingen av personopplysninger er lovlig i alle tilfeller. I tillegg oppmuntres det nærmest til lovbrudd og praksiser som er kontraproduktive for barnevernets arbeid.

Det er viktig og nødvendig at offentlig sektor, barnevernet inkludert, bruker digitalisering til å forenkle og forbedre tjenestene.

Men når jussen forsvinner i innovasjonsinnsatsen, kan kommunene ende opp som lovbrytere – kanskje uten å vite om det?

Dessuten står man i fare for å ramme mange familier som verken ønsker eller har behov for barnevernets involvering. Det er ikke i samsvar med bestemmelsene om vern av personopplysninger og vernet mot uønsket inngrep i retten til privatliv.

Selv om intensjonen er god, helliger ikke alltid målet middelet.

[ Miljøbyråden lover bedring etter lade-sjokket for elbiler ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen