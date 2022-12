Vil Ap lytte til ofrene nå?

Flere aviser, blant dem Dagsavisen, skriver at Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng mister nattesøvnen av katastrofemålingene: «Det er klart at dette er et kraftig signal fra folk om at det er noe de er misfornøyde med. Da skal vi lytte.»

Tross utallige henvendelser i fem år fra mange offentlig ansatte som ble straffet med tap av opptjent tjenestepensjon fordi de ikke gikk av ved 67 år, men fortsatte å jobbe for å bidra til et bærekraftig pensjonssystem, har Ap ikke lyttet til oss.

Over 22.000 offentlig ansatte som bet på agnet fra Aps pensjonsreform – «det skal lønne seg å jobbe lenger» – er blitt straffet økonomisk. Vi økte Norges BNP og sparte samfunnet for pensjonsutgifter mens vi jobbet lenger enn til 67 år. Som takk ble vår tjenestepensjon «samordnet bort».

Det store pensjonstapet rammer oss, og det rammer våre ektefeller. For mange av oss betyr det en uverdig alderdom.

José Julio Gonzalez og Svein Grindahl, pensjonister. (Privat)

Vi og våre arbeidsgivere, som i god tro oppfordret oss til å jobbe lenger enn til 67 år, hadde tro på at Arbeiderpartiet ville oss vel. Den troen er borte nå. Vi er meget misfornøyde med at Ap opprettholder uretten og aldersdiskrimineringen av årskullene 1944–1953. Andre årskull rammes ikke i det hele tatt eller betydelig mindre.

For årskull 1944 medførte pensjonsreformen at man måtte jobbe én måned lenger for å få maksimal pensjon. Pensjonsreformen ville at folk født 1944 skulle spare samfunnet for utgifter fra tjenestepensjon tilsvarende en måneds utbetaling. De som jobbet til 70 sparte samfunnet for tjenestepensjon i 35 måneder – 35 ganger mer enn aldersjusteringen.

De ble straffet med tap av halvparten av tjenestepensjonen.

Jobbet de til 73 år — 71 ganger lenger enn aldersjustering, med tilsvarende besparelse av tjenestepensjon pluss økt bidrag til Norges BNP og pluss innbetalt bidrag til tjenestepensjon mens man jobbet — tapte de hele sin tjenestepensjon.

Alt dette skjedde takket være Arbeiderpartiets «samordningsfelle», som samordner bort tjenestepensjonen til folk som hadde tillit til Ap og derfor stolte på at pensjonsreformen fungerte slik den ble markedsført: For å motivere folk til å stå lenger i jobb.

En felle har en skjult mekanisme for å oppnå et resultat man ønsker på bekostning av intetanende ofre. Samordningsfellen ble skjult i Prop. 107 L (2009–2010): Mange stortingsrepresentanter som stemte for pensjonsreformen ville ikke ha gjort det, dersom Aps statsråd hadde fulgt utredningsinstruksen og fortalt Stortinget om samordningsfellen.

At dette ikke ble gjort, kan hvem som helst sjekke ved å sjekke med Prop. 107 L (2009–2010). Den er lett tilgjengelig på internett. Bla til seksjon 11 «Økonomiske konsekvenser for den enkelte». Du vil se at det ikke nevnes med ett ord at folk født 1944–1953 taper tjenestepensjon jo lenger de jobber etter fylte 67 år.

Vi kjenner politikere fra flere partier som angrer på at de i god tro stemte for pensjonsreformen i Stortinget.

At pensjonsreformen er et makkverk ser du av at samordningsfellen rammer mest de personene med lavere inntekter. Gidder du å regne ut, vil du vil finne ut at folk født 1944–1953 med meget høye inntekter ikke har tapt hele sin tjenestepensjon dersom de jobbet til 73 år. I motsetning til lavere inntekter som tapte hele sin tjenestepensjon.

At denne favoriseringen av høye inntekter skjer som konsekvens av en pensjonsreform utarbeidet og drevet frem av Arbeiderpartiet er verdt å reflektere over. Likevel har Ap hittil ikke lyttet til våre henvendelser.

Vi får «god dag mann, økseskaft»-svar tilbake.

Venner og bekjente som har fått høre om samordningsfellen har reagert med ord som «utrolig», «helt bak mål» og verre enn så («vanvidd»).

Langsomt, men sikkert forstår flere og flere at en stor urett har skjedd og at Arbeiderpartiet er hovedansvarlig for uretten. Og for at uretten opprettholdes. Det vil ha økende negative konsekvenser for oppslutningen til partiet i befolkningen.

Vi og våre arbeidsgivere, som i god tro oppfordret oss til å jobbe lenger enn til 67 år, hadde tro på at Arbeiderpartiet ville oss vel. Den troen er borte nå.

Av egen interesse, og for å forebygge at flere og flere taper tillit til myndighetene, må Arbeiderpartiet snarest lytte til oss som er blitt straffet med tap av tjenestepensjon fordi vi sto lengst i arbeid.

I de fem årene som vi har klaget vår nød, har Ap aldri lyttet til oss. Faktisk har partiet i Stortinget stemt mot lovforslag fra Senterpartiet, som ville avskaffe samordningsfellen. Imens har mange av de som ble rammet av samordningsfellen dødd. Uten å få den tjenestepensjonen som de og deres arbeidsgivere betalte kontingent for i opptil 50 år.

Det foreligger et nytt lovforslag, denne gangen fremmet av Fremskrittspartiet, som ønsker å avskaffe samordningsfellen.

Vil Ap lytte til ofrene, sjekke fakta og stemme for å oppheve uretten?

