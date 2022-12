Ung rus bak rattet: Oslo øker mest

De siste årene har vært unormale på mange måter. 2020 og 2021 ga oss helt nye vaner og hverdager, og det har påvirket oss på en rekke måter. Nå ser vi kanskje pandemitendensene i trafikken også.

Året har hittil vært dystert for trafikksikkerheten. I forrige måned omkom 14 personer i trafikkulykker, det er dobbelt så mange som gjennomsnittet for november de siste tre årene. Totalt er man nå oppe i hele 111 trafikkdrepte hittil i år, mot 80 drepte i hele fjor. Inn mot julen bør flere ha et større fokus på rusfri kjøring.

I år er 17 prosent flere under 25 år blitt rusanmeldt på landsbasis. I Oslo politidistrikt alene, hadde man allerede ved utgangen av oktober passert det totale antallet ruskjørere under 25 år fra i fjor – med over 20 prosent.

Ruskjøring er spesielt kjent blant de ferskeste sjåførene og er alene den største årsaken til ulykker for unge sjåfører. Svekket konsentrasjonsevne, lengre reaksjonstid, økt risikovillighet og nedsatt vurderingsevne er bare noe av det som gjør ruskjøring til en større synder i trafikkulykker.

Likevel er det mye som kan ligge bak de høye tallene vi nå ser. Kanskje slår ungdommen seg litt mer løs når de først fester, endelig kan de ha det gøy igjen etter to års innetid. Større alkoholinntak sitter ofte lenge i kroppen, og da er det fort gjort å sette seg litt for tidlig i bilen dagen derpå. 12-timersregelen er bare en tommelfingerregel. Alkoholforbrenning avhenger av muskelmasse, alkoholinntak, kjønn, alder og vekt. Er du usikker på om du er edru, bør du vente.

Liv Marie Bendheim er prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken. (Privat)

Flere har pekt på at alkoholvanene våre kan ha endret seg under pandemien, og at flere nå kanskje har utviklet et vanskeligere forhold til alkohol. Sosial isolasjon og ensomhet kan ha ført til hyppigere og mer normalisert drikking hjemme. Noe som igjen kan være skyld i mer ruskjøring.

I tillegg er det viktig å huske på at til tross for at vi har verdens beste utrykningspoliti, er det blitt tatt færre alkoholmålinger og spyttprøver for rusmidler under pandemien. Noe som vil si at tallene de siste årene har vært lavere enn de ville vært i et normalår.

Man anslår, basert på hvor mange som blir tatt, at rundt 140.000 turer skjer med rus på norske veier hver dag. 14.000 av disse anslås å være alkoholrus. Med andre ord; mørketallene i både et «unormalt» og et «normalt» år er veldig store.

Så selv om økningen i år er brå og voldsom, blir langt fra alle ruskjørerne tatt. Det som likevel er sikkert, er at ruskjøring er like farlig som før. Mellom 2012 og 2021 har rus vært involvert i nesten hver fjerde dødsulykke. Tallet er skremmende, og mange ulykker kunne potensielt vært unngått om alkohol ikke var involvert. Ethvert liv som går tapt i trafikken, er ett for mye.

Alle bør ha større fokus på rusfri kjøring inn mot årets jul. For sjåførene mellom 18 og 24 år øker risikoen for ulykke med hele 900 ganger med promille over 0,5. Ruskjøring er derfor en ekstrem driver bak trafikkulykker generelt, og for ungdom spesielt.

Dødsulykker er ikke bare tall i statistikken, det er noen som mister sin nære og kjære. Vi mener holdningsbygging og informasjonsarbeid er viktig for å dyrke gode trafikanter. Vi tror bedre kunnskap fører til bedre beslutninger og bedre utfall, både for en selv og andre.

Inn mot julen håper vi flere har dette i bakhodet, og vi oppfordrer samtidig foreldre til å ta en prat med sin ungdom om rus og bilkjøring, det kan redde liv.

Vi har ingen liv å miste.