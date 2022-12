Partiavisen og redeligheten

Dagsavisens leder fredag 2. desember ser mer ut som den er skrevet av kommunikasjonsavdelingen til Arbeiderpartiet enn en seriøs avis.

Fattigdom er et problem som ikke kan løses dersom man ikke er ærlig om årsakene til den. Det er ikke Dagsavisen, ei heller om utviklingen av barn i lavinntektsfamilier. Andelen har riktig nok økt fra omtrent 4 % til 12 %, men det er fra år 2000 til 2020. Altså har den økt jevnt og trutt, uavhengig av farge på regjeringen. Likevel stanset utviklingen noe på slutten av Høyres regjeringstid, som SSB mener kan ha sammenheng med at vår regjering økte barnetrygden for første gang siden 90-tallet.

Til tross for hva lederskribentene i Dagsavisen måtte tro så handler ikke økningen i barn som vokser opp i lavinntektsfamilier om nivået på ytelser. Ifølge SSB, som Dagsavisen bør vurdere å begynne å lese, skyldes veksten nesten utelukkende innvandring. Rundt 60 prosent av barna som vokser opp i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. Dette er også blitt faktasjekket opp, ned og i mente.

Så rart er det heller ikke at familier som kommer til Norge per definisjon er fattige, men det illustrerer også at løsningen på barnefattigdom i all hovedsak handler om integrering. Språkopplæring, skolegang og en innsats for å inkludere innvandrere i arbeidslivet er det viktigste vi kan gjøre dersom målet er å redusere andelen barn som vokser opp i lavinntekt.

I regjering prioriterte Høyre målrettede tiltak for de som har minst; som gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier. Vi vedtok at barnehage skal koste maks 6 % av inntekten og økte barnetrygden for første gang på over 20 år.

I vårt alternative budsjett foreslår vi å øke barnetrygden med 3.000 kroner per barn, senke skattene for de med middels og lave inntekter og redusere foreldrebetaling i barnehage til maks 5 % av inntekt.

Jeg forstår at dette ikke passer inn i bildet av Høyre som Dagsavisen ønsker å formidle.