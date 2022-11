Du må skjerpe deg nå, Kjerkol!

Et samlet bystyre har gått inn for å støtte ABC-enheten ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 40.000 kvinner har signert på krav om at ABC-klinikken ikke skal legges ned.

Hva er egentlig politikernes rolle hvis det ikke er å lytte til sine egne velgere?

Fødende kvinner og nybakte mødre er ingen salderingspost på statsbudsjettet. Det burde det ikke herske noen som helst tvil om. I hvert fall ikke fra en helseminister som snakker varmt om å satse på kvinnehelse.

Det ser ut som det eneste vi kan forvente av Ingvild Kjerkol er festtaler og store ord, ingen politisk handling.

Anne Lindboe, lege og Oslo Høyres ordførerkandidat (Per Heimly)

Jeg har fulgt debatten om endringer i fødetilbudet i Oslo med stor uro. Jeg frykter at vi nå ser starten på en politikk som gir Oslo-kvinner et dårligere fødetilbud. Jeg reagerer på at det er et uttalt mål å sende hjem hver femte nybakte mor i løpet av det første døgnet etter fødselen.

Det er nesten dobbelt så mange som i dag.

Vi står overfor en styrt avvikling av ABC-klinikken. Det svekker fødetilbudet i Oslo, og er det motsatte av å satse på kvinnehelse – slik regjeringen snakker varmt om i budsjettsammenheng, men ikke følger opp i praktisk politikk.

Med en helgestengt ABC-klinikk, må høygravide kvinner som ønsker å føde der passe på at de ikke får veer i helgene. Man trenger ikke være lege for å forstå at det kan være strevsomt for kvinner å «time» sine veer slik at man rekker å føde i ABC-klinikkens faste åpningstider.

Etter en fødsel trenger de fleste kvinner dessuten trygge rammer, ro og omsorg. Vi er bekymret for at det vil være en belastning for mange nybakte mødre hvis de opplever at det stilles forventninger til dem om å reise hjem med den nyfødte bare timer etter fødselen – med mindre det foreligger sterke medisinsk grunner til at de kan bli liggende litt lengre.

De som er friske og raske og vil hjem, skal selvsagt få mulighet til det. Men ingen skal oppleve å bli presset til reise hjem så tidlig at de angrer etterpå.

Det blir hevdet at mangel på jordmødre er årsaken til at tilbudet ved ABC-klinikken reduseres i seks måneder. Jeg må spørre: Hva skulle tilsi at dette problemet er løst om seks måneder? Hvordan har vi lagt til rette for å utdanne flere jordmødre?

Dette lukter styrt avvikling lang vei. Nå må ministeren skjære igjennom, men dessverre tror jeg Kjerkol vil fortsette å tie.

Høyre krever at regjeringen er tydelig på at fødetilbudet i Oslo blir minst like bra som i dag, også etter den planlagte omleggingen av sykehusstrukturen i Oslo. Personlig er jeg ikke så opptatt av nøyaktig hvor i Oslo ABC-klinikken får levert posten, men at tilbudet opprettholdes.

Vi kan ikke havne i en situasjon hvor vi bruker over 40 milliarder kroner på å gi Oslo et dårligere fødetilbud. Og ansvaret ligger ikke hos navn- og ansiktsløse ledere av Oslo Universitetssykehus. Ansvaret ligger hos politisk ledelse.

Det ligger hos et byråd som må vise at de faktisk bryr seg om fødetilbudet for byens kvinner. Og ikke minst ligger det hos helseminister Ingvild Kjerkol.

Eller tør hun bare tie?

