Nei, vi skal ikke brenne matavfallet

8. november skrev Dagsavisen at «store deler av Oslos klimasatsing bokstavelig talt går opp i røyk». Saken handlet om Oslo kommunes biogassanlegg på Nes, der oslofolks grønne poser med matavfall blir til klimanøytral biogass (drivstoff) og en fantastisk gjødsel som er godkjent for økologisk landbruk.

Men, som Dagsavisen påpeker: Vi har dessverre ikke hatt god nok drift over tid. Både planlagte og akutte stans i anlegget gjør at vi i perioder må brenne opp (fakle) rågass fordi vi ikke får produsert ferdig biogass. Alle anlegg fakler litt, men hos oss har «litt» ofte blitt litt for mye.

Dette er vi ærlige om. Vi utreder derfor hvordan anlegget bør drives og eies fremover, slik at innbyggerne kan være sikre på at matavfallet blir utnyttet til fulle. Vi ser frem til å se svaret.

Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune. (Klaus Sandvik/Klaus Sandvik/Oslo kommune)

Men dette betyr ikke at anlegget ikke bidrar i dag. Vi kan også lese at «folk tror de gjør miljøet en tjeneste ved å kildesortere matavfall, men så brennes det bare. Da hadde det faktisk vært bedre å kaste det i restavfallet». Slike upresise påstander gir meg kløe i skrivefingeren.

Forbrenning av restavfall kalles energigjenvinning. Det betyr å utnytte energien som er i godt brennbart avfall til å lage fjernvarme og strøm. Matavfall, derimot, brenner veldig dårlig. Det tror jeg de fleste skjønner. Faktisk må vi tilsette ekstra energi (støttebrensel i form av HVO-diesel) for å få matavfallet til å brenne godt. Det gir en dårlig smak i munnen.

Misforstå meg rett: Det ER masse energi i matavfall. Men den energien heter biogass.

Hvis matavfallet havner i restavfallet, får vi heller ikke laget gjødselen vår. Den er stappfull av verdifulle næringsstoffer, som fosfor og nitrogen, som jorda trenger i retur etter å ha levert varene forrige sesong. Den er dessuten på alle måter kortreist: Veien går fra ditt bord til bondens jord her på Østlandet.

Til de som måtte være i tvil: Kildesortering nytter. Det handler om hvordan vi bruker og gjenbruker klodens knappe ressurser før det går tomt. Det er også et klimatiltak med mange bein å stå på, fra å hindre utslipp fra utvinning av nye råvarer til å erstatte fossilt drivstoff med biogass.

Nytten er størst når mange er med på laget, men husk at suksess i så måte bare er summen av innsatsen hver enkelt av oss gjør hjemme ved kjøkkenbenken. Alle monner drar, og hver grønn pose teller. Jeg skulle gjerne banket på døren og takket hver og en personlig. Når det ikke går an, så roper jeg det ut her:

Takk for at dere kildesorterer!