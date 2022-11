Masud, en moderne helt

Året var 1972, og jeg satt på samme benk som iranske Maryam i et grelt og skittent industrilokale i Nordhavnen i København. Vi pakket stearinlys på Pia Lys, en jobb som besto i å ta en nøye opptalt klype hvite, gule, røde eller blå lys fisket opp fra en stor kasse og legge dem inn i et pappomslag.

Dette skulle enten brettes eller sendes videre på båndet til en strømførende stålarm hvor det var festet en rull med tynn plast. Deretter inn i varmblåsemaskinen. Verdens verste, drepende monotone arbeid. Åtte timer om dagen.

Ni for Maryam, som for alle de andre. Jeg fikk gå en time før, da jeg skulle på kveldsskole.

[ Fra å komme med små stikk, har Giske nå begynt å utfordre Støre helt åpent ]

Elisabeth Jørgensen Singh er billedkunstner, forlegger og skribent. (Privat)

Maryam var 18, jeg var 16. Hvordan Maryam hadde kommet seg til København, er uklart, men jeg hadde fullt opp med å passe på meg selv og mitt, og hele den triste hallen var full av skjebner og mysterier: Pia Lys var en dårlig betalt industriarbeidsplass. Her jobbet de som måtte ta til takke, første generasjons arbeidsinnvandrere som kom fra alle verdenshjørner, de som snakket dårlig dansk og ofte var desorienterte i sin nye virkelighet.

Maryam var sjeleglad for å ha en jobb, selv om det var en drittjobb i en stor, skitten fabrikk. Maryam, som gikk i skjørt med en kortermet lett genser over og med det lange håret løst. Hun var beskjeden og satt traust over pakkebordet eller ved transportbåndet.

Men hva gjorde hun der? Maryam var ikke glad, og hun lengtet hjem.

Etter drøyt tre måneder fant jeg meg en annen og bedre jobb, og Maryam ble borte for meg. Dro hun tilbake til Iran? I så fall er hun antagelig blant de millioner av kvinner som ble stuet bort i chadorer og fotside, heldekkende frakker som de måtte subbe rundt i.

Er hun i Teheran i dag, 44 år etter revolusjonen, har hun og to generasjoner etter henne vært prisgitt et regime som har fratatt henne alle rettigheter som samfunnsborger.

Har Maryam barn og barnebarn, så vil det utvilsomt være en bisarr opplevelse for dem å se sin egen bestemor på et bilde tatt i Teheran på begynnelsen av 1970-tallet (som hun viste meg), der hun står på et gatehjørne sammen med familien sin, med utslått, bølgende hår og kledd i miniskjørt.

I 1972 var det seks–sju år til sjahen skulle bli styrtet av den hjemvendte Ruhollah Khomeini, som etter hvert bare ble kjent som Ayatollah Khomeini. Sjah Reza Pahlavi var så visst ingen humanist eller demokrat, men nå begynte en æra av total undertrykkelse i regi av det nye presteskapet. Resten er historie.

De siste ukene er hundrevis av mennesker blitt drept i gatene i Iran. Tallet som foreløpig er bekreftet ligger på rundt 300, men er sannsynligvis mye høyere. Den 22-årige Mahsa Jina Amini, som var ute på gaten sammen med en mannlig slektning, døde i varetekt etter å ha ligget i koma som følge av voldsbruk fra politiets side – jfr. vitneutsagn.

Var dette dråpen som gjorde at Masud Gharahkhani, president i Norges Storting, fikk nok?

[ − Hvis vi ikke klarer å få kvinnene til å flytte har vi tapt ]

Et langt intervju med Gharahkhani i regi av det persiskspråklige nyhetsmediet Iran International, som har base i Storbritannia, ligger på Youtube. Jeg kan ikke persisk, men ble sittende som fjetret og se på en statsmann av stort format svare rolig, vennlig og avbalansert på alle spørsmål som ble stilt ham.

Gharahkhani er ikke snau: Han har talt Den Islamske Republikkens ledelse i Teheran midt imot og sagt: Det er nok nå. Han har ikke bedt dem moderere seg, han har bedt dem om å gå. Fordi: – En leder må ikke undertrykke; må ikke slå sitt eget folk; må ikke drepe dem.

Det måtte visst en iraner til for å si noe så tydelig på norsk. Og dessuten på persisk og engelsk.

Ayatollah Ali Khamenei er Irans øverste leder. Han kan underkjenne vedtak fattet av landets president, og har det avgjørende ordet i utformingen av landets politikk. Demonstrasjonene for demokrati og menneskerettigheter har pågått siden begynnelsen av september. På et tidspunkt slapp sikkerhetsstyrkene sjokkgranater på demonstrantene fra helikoptre.

Han har talt Den Islamske Republikkens ledelse i Teheran midt imot og sagt: Det er nok nå. Han har ikke bedt dem moderere seg, han har bedt dem om å gå.

Vi har helt fra antikken forholdt oss til et sett av leveregler og kategorier som fortsatt den dag i dag ligger til grunn for våre persepsjoner, verdinormer og styresett, selv om mange bare har et vagt forhold til hvor de stammer fra. Men la meg få minne om de fire kardinaldyder – kalt «De fire store»: Visdom, rettferd, måtehold og mot.

Vi er heldige som har Masud Gharahkhani blant oss – en mann som hever seg over gretne kommentarer fra norske parlamentarikere som sitter og mumler om at han har overskredet sitt mandat som stortingspresident.

Ja, tenk, det har han – og det er han helt sikkert klar over! Formalisme, politisk korrekthet og flytting av elektroniske skjemaer er hva de fleste klarer å vri ut av seg i dag. Og som salig professor Thomas Chr. Wyller pleide å si: «Når fanden vil at intet skal skje, nedsetter han en komité».

Tenk, her er en som tør å handle – han tør å oppløfte sin røst og si så krystallklart fra, at rutene slår sprekker i store deler av verden: Det er nok nå.

Takk, Masud – tusen takk!

[ Skriker du? Gråter du? Dette bør du vite om ditt eget sinne (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen