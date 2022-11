Alle skal med i skolen

Det er bra at skolene i disse dager snakker om vennskap og inkludering i forbindelse med vennskapskampanjen BlimE-uka til NRK Super. Det heies på samhold og aksept. Samtidig vet vi at flere elever sitter på sidelinja.

For hvor gode er skolene, foreldre og politikere egentlig på inkludering?

Skolene må legge vekt på å inkludere elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø, og i tiltak mot mobbing og diskriminering.

I rapporten (2020) «Stå opp mot hatprat» til Unge funksjonshemmede, forteller bare 40 prosent av de spurte at de har opplevd et inkluderende skolemiljø. Kun 30 prosent har opplevd at de er blitt lyttet til av skolen når de har fortalt om at noen har oppført seg dårlig mot dem.

Dette er nedslående tall som skoler, men også foreldre og politikere, må ta på alvor for å bli bevisste og jobbe for en skole for alle.

[ Ingen spør funksjonsnedsatte om hva vi synes om å bli apet etter ]

Rasmus Telle, Unge funksjonshemmede og Anne Elin Kleva, senior skolerådgiver i Redd Barna. (Privat)

I en undersøkelse blant skoleansatte utført av Unge Funksjonshemmede oppgir hele 40 prosent av de involverte skolene at de opplever utfordringer med aktiviteter og undervisning på grunn av utformingen av det fysiske miljøet. I realiteten kan også dette tallet være høyere. Tall fra Bufdir viser at bare rundt 20 prosent av norske skoler er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Hvordan skal det sosiale miljøet bedres hvis det fysiske miljøet hindrer elevene å ta del i undervisning, aktiviteter og arrangementer?

Mange elever med funksjonsnedsettelser får ikke den tilretteleggingen de har behov for og krav på, og mange blir tatt ut av den ordinære undervisningen. Dette fører til forskjellsbehandling, og elevene blir ekskludert og segregert fra resten av klassen. Det er i strid med ikke-diskrimineringsprinsippet i barnekonvensjonens artikkel 2 når elever utestenges på grunn av sin funksjonsevne.

På denne måten skaper skolen utenforskap og et skille mellom «oss» og «dem» i klassen, i stedet for et sterkt «vi-fellesskap» som kjennetegner et trygt og godt skolemiljø.

For å hindre at fysiske barrierer former elevenes skolehverdag, krever det at skoleeiere og utdanningsmyndigheter sikrer at skolene er universelt utformede, og at all opplæring og aktiviteter i regi av skolene er tilgjengelige og tilrettelagte for alle.

[ Da Marianne fikk diagnosen bipolar falt bitene på plass: – Folk i bygda hadde jo snakket (+) ]

Mange elever med funksjonsnedsettelser blir tatt ut av den ordinære undervisningen. Dette fører til forskjellsbehandling.

En inkluderende skole er en skole som har et trygt og godt skolemiljø, som fremmer god læring, trivsel og helse. Alle elever skal føle trygghet og tilhørighet til fellesskapet, alle skal bli inkludert og kunne bidra etter egne evner og forutsetninger.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har særskilte rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon. FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble i 2013 ratifisert i Norge.

For å sikre disse rettighetene er det viktig at CRPD tas på alvor og at den inkorporeres i menneskerettighetsloven.

Det finnes også ulike sertifiseringsordninger innenfor inkludering for kulturarrangementer rundt om i landet. I 2022 lanserte Unge Funksjonshemmede Barrierefri Fritid, som er en sertifiseringsordning for alle som arrangerer ulike kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Men det er en lang vei igjen, og inkludering i skolen begynner hos de med ansvar for elevene og deres trivsel – altså skolen, skoleeiere, foreldre og politikere.

Barn og unge som Redd Barna har snakket med vektlegger at lærerne i større grad må involvere elevene i planlegging av aktiviteter, og la elevene få prøve seg og mestre. Samtidig sier de at det er viktig at læreren sikrer en god dialog med og relasjon til barna, fordi det er grunnleggende for inkludering og et godt skolemiljø.

For å gjennomføre god spesialundervisning og tilrettelegging i klasser, må politikerne sikre ekstra ressurser, spesialpedagoger må beholdes i skolen og flere lærere må få spesialpedagogisk kompetanse.

Vi ser på det som urovekkende at grunnutdanningen til lærere mangler mer vektlegging av det spesialpedagogiske, etter som det kan føre til at nyutdannede lærere mangler kunnskap – og konkrete og praktiske metoder for å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisningen for elevene.

[ Føler seg overkjørt: – Jeg sliter med å sove ]

Politikere må på banen og sikre at det settes av midler til å realisere «Veikart for universell utforming av nærskolen 2020–2030.» Foreldregruppen må også på banen, for mange fordommer og holdninger arves fra foreldre. Sammen med skolen må foreldrene ta et ansvar for å formidle gode verdier til elevene som også bidrar til økt inkludering.

Utfordringene som mange barn og unge med funksjonsnedsettelser møter, handler ofte om normer og forventninger i samfunnet, ikke nødvendigvis om selve funksjonsnedsettelsen.

Krenkelser, diskriminering, mobbing eller hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser går ofte under radaren. Vi gjenkjenner det ikke når det skjer og vi anerkjenner det ikke. Det er et underkommunisert problem.

Da blir det vanskelig å forebygge og håndtere slike krenkelser.

Utenforskap og lite eller ingen tilrettelegging i skolen, gjenspeiler seg også på fritida. De samme elevene blir ekskludert fra å være med på fritidsaktiviteter, initiativ og arrangementer i regi av foreldre, elever og andre.

Det er på tide at skoler, foreldre og politikere fjerner skylappene, og ser de barna og ungdommene som står utenfor. Vi får et bedre samfunn hvis alle barn og unge blir inkludert.

[ Dette vet vi om atomangrep: – Putin kan ikke alene utstede en ordre ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen