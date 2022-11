Satser rettssikkerheten for å spare

Hvis to mennesker ikke kan kommunisere gjennom bruk av et felles språk, må det tolk til. Når det må tolk til i rettsapparatet, er alle offentlige rapporter og utredninger på tolkeområdet enige om at det krever svært høyt kvalifiserte tolker.

Feil eller mangelfull tolking utgjør et grunnleggende problem for rettssikkerheten, dermed er det både nødvendig og ressursbesparende at rettsapparatet sikres god tilgang på de høyest kvalifiserte tolkene.

Men så var det disse pengene, da. Alle er enige om at forebygging er det rimeligste og mest hensiktsmessige for å unngå ny behandling i retten, justismord, gjenopptakelser og søksmål.

Men å forebygge feil i rettsapparatets behandling av saker blir vanskelig når statlige etater og virksomheter til stadighet avkreves innsparinger.

Innsparinger som kan bli svært kostbare både økonomisk og menneskelig.

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått at lønnen til tolkene som arbeider i retten skal reduseres fra 4/5 til 2/3 av det offentlige rettssalæret. Det innebærer at en sakkyndig i bilen på vei til rettssalen vil få bedre betalt enn hva tolkene får for å tolke i retten.

Helge Edland, nestleder i Tolkene i Akademikerforbundet (Privat)

Altså et fullstendig absurd forslag som vil gjøre de viktige tolkeoppdragene i retten mindre attraktive, spesielt for de høyest kvalifiserte tolkene som Justis- og beredskapsdepartementet peker på som essensielle for rettssikkerheten.

Like absurd er det at departementet bruker en rapport fra Proba om tolkenes arbeidsforhold som alibi for sitt forslag. De hevder nemlig at rapporten støtter at «det fortsatt vil være attraktivt for kvalifiserte tolker å påta seg tolkeoppdrag for domstolene» fordi godtgjøringen for tolking i retten «er på et høyere nivå enn i andre deler av offentlig sektor».

Departementets påstand er ikke korrekt, siden blant annet UDI har høyere sats for de høyest kvalifiserte tolkene. Videre sier rapporten at offentlig sektor sliter med å få tak i høyt kvalifiserte tolker på grunn av for dårlige lønns- og arbeidsvilkår – altså det departementet har foreslått.

Dermed spekulerer de i realiteten i det allerede vanskelige arbeidsmarkedet som tolkene står i, og legger opp til å rasere hele tolkeprofesjonen.

Proba-rapporten dokumenterer alt dette. Eller for å sitere leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, under justiskomiteens muntlige høring om forslag til statsbudsjettet i forrige uke: «Det er litt merkelig når det allerede er et problem med å få tak i kvalifiserte tolker, at man reduserer satsene for dem».

Men departementet har sett helt bort fra dette, og leser rapporter slik fanden leser Bibelen. Slik forsøker de å skape et narrativ som bygger på feil grunnlag, og som vil være farlig for den grunnleggende rettssikkerheten.

Proba-rapporten peker også på at det offentliges samlede utgifter til tolketjenester utgjør «en forsvinnende liten del av et statsbudsjett», og at det offentlige er avhengige av å øke budsjettene for tolketjenester «for å oppnå målene med tolkeloven».

Tolkeloven trådte i kraft 1. januar 2022, og har som formål å «bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk».

Det formålet kan en vinke farvel hvis Justis- og beredskapsdepartementets forslag blir vedtatt, og med det torpederer tolkeloven før den i det hele tatt har kommet seg ut fra kai.

Departementet foreslår å ofre rettssikkerheten, tolkeloven og tolkeprofesjonen for noe som knapt utgjør en dråpe i det store budsjetthavet.

Departementet hevder at forslaget om å redusere tolkenes lønn vil gi en innsparing på 21 millioner. Altså foreslår de å ofre rettssikkerheten, tolkeloven og tolkeprofesjonen for noe som knapt utgjør en dråpe i det store budsjetthavet.

Kanskje burde departementet lete litt i skuffene og finne frem rapporten fra Menon Economics, som ble overlevert dem i 2016. I sin analyse av utviklingen av statens rettsutgifter konkluderte nemlig Menon Economics med at en økning i kostnader til tolk er proporsjonal til den ønskede rettssikkerhetseffekten, og at en reduksjon i utgifter til tolk vil svekke rettssikkerheten.

Tydeligere kan det ikke sies.

