Barn trenger utfordringer

Hvorfor skal barn og familier bli avspist med filmer basert på et trygt kommersielt litterært univers, mens vi lager et bredt utvalg av filmer i alle sjangere for den voksne befolkningen?

Barn er fremtidens publikum. Hvis vi vil ha en levedyktig norsk filmkultur, må barn få et bredere tilbud av norske barnefilmer.

I forrige uke kom en helt spesiell norsk film på kino. En film som verken er basert på en kjent bok, en folkekjær sang eller et eventyr alle kjenner slutten på. Tegnefilmen «Titina» er noe så uvanlig som en storslått, underholdende og ambisiøs film som tar sitt publikum på alvor, inkludert sitt barnepublikum.

En film som tror på at barn tåler å se de vonde tingene i livet, at de er smarte nok til å oppfatte undertekst og nyanser og som tør å stole på kinoen som en kulturopplevelse som gir ro for klokskap og ettertanke – man må ikke haste av gårde og rope høyt for at barn skal se og høre.

«Titina» er allerede mottatt med stående ovasjoner fra et samlet anmelderkorps og ble spådd å bli en ny norsk filmklassiker allerede før den hadde hatt kinopremiere. Utfordringen nå vil være å nå det antallet publikum den fortjener, med tanke på hvor sjelden norske barn og deres foresatte har mulighet for å se en barnefilm som kompromissløst holder fast i sin egen visjon.

Norsk familiefilm er blitt svært kommersiell etter forrige omlegging av støttesystemet hos Norsk filminstitutt (NFI) og det hersker en oppfatning av hva barn vil ha som er ganske reduserende. Barn er en smart og kompetent publikumsgruppe som er åpen for mange ulike fortellerformer og filmuttrykk.

Men de siste årene har det gått svært lenge mellom de gangene de har fått utfordret og utvidet sin opplevelse i kinosalen. Det vil si filmer som ikke er adapsjoner av gamle klassikere eller kjente merkevarer. Filmer som ønsker å formidle noe. Som har et særpreget og originalt opphav. Men behovet for dem er ikke mindre for det.

Nå som det kommer enda en omlegging av støttesystemet (fjerning av etterhåndsstøtten) er det grunn til å frykte at også de kommersielle barnefilmene blir forsvinnende få hvis det ikke tas grep.

«Titina» har fått en helt spesiell støtte fra Norsk filminstitutt, såkalt konsulentstøtte. Det skjer nesten aldri. Forrige gang en familiefilm fikk dette var «Flukten over grensen» og «Tottori – sommeren vi var alene».

Også disse var filmer som våget å utfordre familiepublikummet. Begge ble kronet med svært gode besøkstall og har vunnet priser og heder internasjonalt.

Det lønner seg å lage kvalitet for barn, både i kroner og øre og kulturelt. Så hvorfor har vi ikke et støttesystem som er bedre rigget for at slike prosjekter skal bli realisert?

Siden Norsk filminstitutt innførte den såkalte «markedsordningen» har norsk film for barn, ungdom og familier stort sett blitt dyttet over i denne ordningen. Filmkonsulentene som velger ut prosjekter som skal få produksjonsstøtte har sjelden vært så interessert i denne målgruppa, og produsentene utvikler derfor prosjekter de vet de får finansiert i markedsordningen.

Det har medført mange publikumsvinnere og tidvis mange filmer. Men det er ingen kontinuitet eller visjon og det mangler bredde. Noen år er det mange filmer, mens vi ved årets Amanda kun hadde to nominerte barnefilmer, fordi det rett og slett ikke var laget flere i 2021.

Nå er det endelig noe på gang i NFI. De har øremerket 6 millioner kroner til barne- og ungdomsfilm. En svale gjør ingen sommer, og det er fortsatt altfor lite. De er foreløpig ikke villige til å vurdere egen filmkonsulent for barne- og ungdomsfilm. Men det er i hvert fall bevegelse. Nå må instituttet levere en strategi og en visjon. Kulturdepartementet må også presse på.

For det er dessverre få som virkelig kjemper for barnekultur. Den inngår som regel pliktskyldig i festtaler hos departement eller som et punkt i powerpointen i NFIs strategiplan.

Nå er det på høy tid at den følges opp med handling og realiserte filmer. Barn er fremtidens publikum og må jevnlig få oppleve ambisiøse kunstverk. Hvis vi vil ha en god og levedyktig norsk filmkultur, må barn få et bredere tilbud av norske barnefilmer enn det de har hatt til nå.

