Vås fra ytre venstre

I et nylig debattinnlegg «Høyrevinden over Europa» i Dagsavisen skrevet av Antirasistisk Senters Hatem Ben Mansour og Sofia Rana, kaller de Demokratene for et høyreradikalt parti som ikke burde tas inn i varmen i Norge.

Jeg skal ikke ta for meg alt det intetsigende våset til de to, men jeg ber heller enhver lese gjennom deres innlegg og se om det det vises til belegg for deres påstander, eller om dette er flittig bruk av hatefulle adjektiver i den hensikt å skremme folk til å holde avstand.

Sofia Rana fra det ytre venstre partiet Rødt er ikke ukjent for oss. Hun våger ikke å konfrontere sine meningsmotstandere direkte. Hun tyr til intetsigende adjektiver uten belegg og meningsløse assosiasjoner som beviser absolutt ingenting. Hun støtter åpent opp om antidemokratiske organisasjoner som Antifa, som fremmer politisk vold mot meningsmotstandere.

Vi reagerer på beskyldningene om at vi skal være høyreradikale, for hva skal det bety? Vi opplever at dette ordet er oppfunnet og brukt av den radikale venstreside for å svartmale sine meningsmotstandere når det ikke lenger virker å kalle dem for rasister og nazister, da folk flest har gjennomskuet dette som meningsløst hatprat.

Vi reagerer også som det største partiet utenfor Stortinget å bli satt i samme bås som enmannspartiet Alliansen. Demokratene er et konservativt antiglobalistisk sentrumsparti med politikk for folk flest og ikke diverse særinteresser. Vil du vite mer om oss kan du sjekke ut vårt partiprogram i stedet for å høre på ondsinnede rykter.