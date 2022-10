Klassisk slagside fra regjeringen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener regjeringen må prioritere å hjelpe den klassiske industrien gjennom klimaomstillingene. Det er en misforståelse jeg er overrasket over å høre fra akkurat denne ministeren.

Prioritering er vanskelig og nødvendig. For å lykkes på lang sikt er det nødvendig å være kapphendt: Å investere både i effektivisering av det etablerte, samtidig som man finansierer fremveksten av det nye. De bedrifter og nasjoner som ikke makter dette, risikerer å bli forbigått av nyere og bedre konkurrenter.

Slik disrupsjon vil ikke klima- og miljøminister Espen Barth Eide høre snakk om. «Det er viktig å fokusere på den klassiske industrien», sa ministeren nylig. Barth Eide fremholder at regjeringen allerede er i gang med å prioritere, og at den så langt har fjernet den lave industrisatsen fra datasentre, «som gjerne driver med kryptovaluta og bruker masse strøm».

Abelia Øystein Eriksen Søreide er administrerende direktør i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO.

Her tar den tidligere forsvars- og utenriksministeren grovt feil på begge områder. Jeg håper at det er for å kunne male opp sin egen stråmannsargumentasjon, ikke fordi han faktisk tror dette er sant.

Å hevde at datasentre «gjerne driver med kryptovirksomhet» er omtrent like presist som å si at alle nettaviser formidler porno eller at alle stortingsrepresentanter snyter på skatten.

Datasentre er en kritisk del av infrastrukturen som hele vårt moderne samfunn er avhengig av. Det er av strategisk betydning, særlig i en situasjon med aktiv energi- og cyberkrigføring mot Norge, at vi har kapasitet og kompetanse til å prosessere data på norsk jord. Datasentre er samfunnskritisk infrastruktur, og de er helt nødvendige for digitaliseringen som skal legge til rette for det grønne skiftet.

Derfor er datasentrene lokalisert i bygninger og fjellanlegg med svært høy fysisk sikkerhet og er koblet sammen med resten av samfunnet gjennom et omfattende nettverk av fiberkabler. Bransjen skaper mange arbeidsplasser, ikke minst for lokalt næringsliv som bidrar i etableringen og driften av senteret.

Kryptoutvinnere kan enkelt flytte på seg og lokaliserer seg i kontainere og gamle industribygninger der hvor strømmen er billigst mulig. De har også svært få ansatte og bidrar minimalt til lokalsamfunnene de lokaliserer seg i.

Barth Eide fremholder også at datasentre bruker «masse strøm». Det er feil. Hele datasenterindustrien står for kun 0,85 % av Norges totale energiforbruk, og sysselsetter 4,4 personer per megawatt. Til sammenligning sluker Norsk Hydro alene drøyt 13 % av nasjonens energiforbruk, men sysselsetter kun 1,7 personer per megawatt.

Jeg er helt enig i at vi må prioritere våre knappe energiressurser. Akkurat derfor er det mye klokere å bruke energien der den kaster mest av seg. Det er hos datasentrene. Datasenterindustrien bidrar til samfunnssikkerhet og beredskap. IT-næringen er blant bransjene som skaper aller mest verdi per hode, ifølge Abelias TechNo-rapport. Og i motsetning til mye annen industri, slipper de ikke ut noe CO2 i driften.

Tallene støttes av Menon Economics’ rapport som viser til at datasenterbransjen bidrar med dobbelt så høy verdiskaping på energien som brukes sammenlignet med tradisjonell kraftkrevende industri.

Ingen er uenige i at kryptoutvinning bruker unødig mye strøm, men det er altså ikke det vi snakker om. Datasentre er en fremtidsnæring vi allerede er avhengige av.

Hvorfor skal vi jage dem på dør?

Barth Eides kommentarer beskriver en regjering som hiver ut alt som representerer det nye næringslivet, og som nok en gang fokuserer mest på å hjelpe etablert industri – som først nå har innsett at de må satse på effektivisering og klimatiltak.

Ingen bestrider at de store industrilokomotivene må omstille seg, men hvordan skal det gå om klassisk industri prioriteres på bekostning av det nye?

For å ta en klassisk referanse som Barth Eide vil forstå: Snakk med seilskuterederne i Arendal.

