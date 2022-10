Tro er personlig, ikke privat

Under overskriften «Utdatert NRK-forkynnelse for et stadig mer likegyldig folk» skriver politisk redaktør i Nettavisen Erik Stephansen om det han oppfatter som trender i Kirke-Norge: «På møtet i Kringkastingsrådet ble det opplyst at tradisjonen med radiogudstjenester har holdt på siden 1924. Tilgjengelige tall viser at NRK har sendt 5800 stykker av dem. Da er det nok på tide å gi seg.»

Om prosentandelen medlemmer i Den norske kirke synker, synker ikke medlemstallet i kristne kirke- og trossamfunn. Men når så mange er medlemmer i et kristent kirke- og trossamfunn så kan vi da ikke snakke om likegyldighet.

Rundt 75 prosent medlemmer i et kristent kirke- og trossamfunn vitner om en annen virkelighet. Og selv om mange av TV-gudstjenestene sendes fra Den norske kirke rommer tilbudet også det økumeniske mangfoldet og gir innsikt i hva kristen tro er.

Hvis vi skal ta tro og livssyn på alvor, som viktig del av både privat og offentlig liv, har programmer som gir innsikt i troen til så stor deler av befolkningen en rettmessig plass på statskanalen.

[ Kommentar: Advokaten gjorde for tredje gang nazihilsen i rettssalen ]

La søndagsgudstjenesten rulle på NRK. Og gi rom for flere tros- og livssynsprogrammer, skriver Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. (Privat)

«Å tro er en privatsak,» skriver Stephansen som et argument for å underbygge sin påstand om at «Det er en menneskerett å tro på hva du vil, men det er ingen menneskerett å låne Norges største mikrofon for å påtvinge akkurat din tro til resten av folket.»

Det er her, i sin beskrivelse av tro, at Stephansen tar feil, for tro er personlig, men ikke privat. Tro har en så stor plass i menneskers liv at det overskrider den private sfære. Og det er i aller høyeste grad ikke noe folk er likegyldig til.

Religionsfriheten og muligheten for å utøve religion, individuelt og sammen, er en konstitusjonelt beskyttet rettighet: «Frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer», heter det i menneskerettserklæringen artikkel 18.

Regjeringen har også i Hurdalsplattformen understreket at «Regjeringa ønskjer eit livssynsopent samfunn, der alle har respekt for og kunnskap om livssynet til andre. Trus- og livssynssamfunna er viktige både for enkeltmenneske og for storsamfunnet. For mange menneske utgjer dei viktige fellesskap, og dei skaper tilhøyrsel og identitet.»

[ – I disse gatene møtte Oslos klassiske arbeiderklasse den nye arbeiderklassen ]

Gudstjenester og tros- og livssynsprogrammer gir innsikt i og kunnskap om livssyn. Kunnskap legger grunnlag for respekt. Stephansen fremmer et syn på religiøs tro som så snevert at det kunne fått plass på en brosjyre eller repetisjonshefte til eksamen i KRL.

Nei, «kunnskap om livssynet til andre» er så uendelig mye større. Å tro annet vitner om nettopp manglende kunnskap, undervurderer plassen dette har i livet til folk. Det handler om å gi livssyn rom i offentligheten. Livssynsnøytralt blir det uansett ikke.

I forarbeidet med den nye tros- og livsynssamfunnsloven ble det livsynsåpne samfunnet heiet frem, med ønske om god plass for tro i det offentlige rom. Overstiger en times gudstjeneste på søndag hva man legger i «god plass»?

Utover gudstjeneste har vi også den tradisjonsrike morgenandakten, og her har tilfanget av andaktsholdere blitt stadig mer variert og økumenisk, på en måte som rommer det kristne mangfoldet. Og, i et samfunn hvor rundt 75 % av befolkningen er medlemmer i et kristent kirke- og trossamfunn, kan vi vel ikke si at det opptar for mye plass.

I et samfunn hvor så mange aktivt velger medlemskap i et tros- eller kirkesamfunn er det viktig at NRK og andre fjernsynsaktører tilbyr gode tros- og livssynsprogrammer, og at vi snarere får flere slike.

Det vil også bidra til å redusere berøringsangsten mange har for tro. Da Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, hvor Norges Kristne Råd er blant medlemmene, var samlet til rådsmøte i september var de fleste av samme oppfatning; vi ønsker mer av tros- og livssynsprogram i radio og på TV.

La søndagsgudstjenesten rulle på NRK. Og gi rom for flere tros- og livssynsprogrammer. Det innebærer et stort velkommen til også andre trosretninger.

[ – Jeg er litt redd for å komme i kontakt med de følelsene (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen