Mellom retorikk og virkelighet

Kinas kommunistparti (KKP) har siden dets opprettelse i 1921 fremstilt seg som forkjempere for kvinnefrigjøring. I et dokument fra 1920-tallet erklærer de følgende: «Det patriarkalske sosiale systemet har hindret kvinner fra å oppnå politisk og økonomisk uavhengighet». Også i 2022 lover partiet å gi kvinner de samme politiske rettighetene som menn. Men stemmer virkeligheten med denne retorikken? Hvor er KKP-kvinnene?

KKP har vært dominert av menn siden 1921. Dette kommer til uttrykk på forskjellige måter. For eksempel har ingen kvinner noen gang vært medlem av partiets høyeste beslutningsorgan: Politbyråets stående komité. I dagens politbyrå er det kun en kvinne blant 25 medlemmer. Videre er det kun 30 kvinner i sentralkomiteen av 371 medlemmer.

KKP har altså i liten grad levd opp til sine løfter om å gi kvinner politisk makt.

Dette bildet kan imidlertid nyanseres. Partiets grunnlov sier at de «legger stor vekt på opplæring og promotering av kvinnelige tillitsvalgte». KKP har derfor målrettet arbeidet med å øke den kvinnelige medlemsandelen. I 1956 utgjorde kvinner kun 9,3 prosent av KKPs medlemmer, en andel som har økt gradvis til 24,2 prosent i 2017. For så å stige videre til 28,8 prosent i juni 2021.

Det siste et og et halvt året har 44,8 prosent av nye medlemmer vært kvinner. Denne økningen av kvinneandelen har imidlertid ikke fått gjennomslag i partiledelsen. Kvinneandelen har her sunket siden 2007 fra 10 til 7,9 prosent i dag. Noe av denne nedgangen kan forklares med endring av alderssammensetning over tid.

For å bli valgt til partiledelsen må du som regel være omkring 45–60 år og under den kommende 20. partikongressen i oktober betyr det at du må være (med noen unntak) født i tidsrommet 1962–1977 for å bli valgt til partiledelsen.

Denne aldersgruppen hadde en svært lav kvinneandel som påvirker sammensetningen av dagens partiledelse. Med andre ord har man langt flere menn å velge mellom enn kvinner. Velger man å tolke utviklingen på denne måten, vil trolig antall kvinner i partiledelsen øke de kommende årene.

Vi kan imidlertid ikke forvente at kvinneandelen øker automatisk, til det er retorikken for sprikende når det gjelder kvinners rolle i samfunnet. Samtidig som antallet kvinnelige partimedlemmer har økt, har KKP iverksatt en kampanje mot «feminiseringen av menn og unge barn».

I 2021 forbød staten å vise «feminine menn og annen unormal estetikk» på TV. Maskulinitet skulle beskyttes, bevares og videreutvikles. Samtidig begynte Xi Jinping å snakke om at det var kvinners ansvar å overføre gode familieverdier til Kinas fremtidige generasjoner.

Videre har KKP undertrykt Kinas #MeToo-bevegelse.

Man skulle kanskje tro at Xi etter disse signalene ville snakket mindre om kvinners rettigheter, men tvert imot snakker han mer om det enn noen gang: «Kvinners rettigheter og interesser er grunnleggende menneskerettigheter. De skal beskyttes av lover og forskrifter og integreres i nasjonale og sosiale regler og normer.»

Denne konservative vendingen og undertrykkelsen av #MeToo går altså hånd i hånd med at flere kvinner har vunnet rettssaker om seksuell trakassering de siste årene: det mest kjente tilfellet var da en kvinnelig ansatt i selskapet Alibaba saksøkte sin sjef for trakassering og vant rettssaken.

Kommunismen har produsert blandende resultater når det kommer til kvinnefrigjøring i ulike land. I arbeidslivet har kommunismen historisk sett vært god på å fremme kvinnelig arbeidsdeltakelse: flere kvinner arbeidet i Øst-Europa enn Vest-Europa i 1989, og østeuropeiske kvinner jobber fortsatt hyppigere i mannsdominerte yrker enn deres vestlige motparter.

Det samme ser man i Kina og Vietnam: antallet kvinnelige bedriftssjefer og finanskvinner er høyere enn de fleste land. Så langt har kommunismen vært dårligere på å gi kvinner politisk makt. Det er kun et kommunistisk land som her skiller seg ut: på Cuba utgjør kvinnene 54,2 prosent av partiledelsen. Laos og Vietnam har utnevnt flere kvinner til ledende politiske verv de siste ti årene, men kvinneandelen i disse to landenes partiledelse har økt fra et lavt nivå i forhold til KKP.

Den 20. partikongressen åpnet søndag 16. oktober. Den kommer blant annet til å utnevne KKPs nye partiledelse. Det vil derfor være interessant å se hvor mange kvinner som blir valgt til partiledelsen.

Faktumet er at antallet kvinnelige medlemmer øker relativt raskt i KKP, og at dette trolig kommer til å påvirke partiledelsens sammensetning i nærmere fremtid, men kanskje ikke på den 20. partikongressen. Likevel kan man spørre hvordan et land med et mer og mer konservativt syn på kjønnsroller, vil prioritere å gi kvinner den plassen de lover dem retorisk.

