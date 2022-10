Høyrevinden over Europa

Med en høyrepopulistisk oppbygging siden årtusenskiftet har krisene med økonomi, pandemi og krig sluppet en høyreradikal bølge inn over Europa på 2020-tallet. Tidligere selverklærte nazister tas inn i den politiske varmen i vårt nærmeste naboland etter å ha vunnet hver femte stemme.

I Spania, som var et fascistisk diktatur under Franco til 1975, har høyreradikale Vox fått plass i regjering. I fascismens hjemland Italia er deres allierte i partiet med navnet «Brødre av Italia» utpekt til valgvinner som første høyreradikale parti siden Mussolini.

Partiets leder Giorgia Meloni, Europas første kvinnelige høyreradikale statsleder, før Frankrikes Le Pen, maner sine følgere til kamp med taler om at hennes identitet som mor, kvinne, kristen og europeer er under angrep - og dette må forsvares!

Sofia Rana (Rødt) og Hatem Ben Mansour

Man skal være forsiktig med å slenge om seg med upresise begreper, men disse valgresultatene krever en samtale om en europeisk høyreradikal bevegelse. Vi er vitne til en oppblomstring av ytre høyre-partier med politiske programmer som setter demokratiske prinsipper og menneskerettigheter til side på en måte vi ikke har sett de siste hundre årene. Viljen til å tilsidesette demokratiske og menneskerettslige prinsipper er til forveksling lik fascistisk tankegods.

Media må lære av historien og våge å ta denne debatten – ikke redusere det til å være eksotiske eller komiske innslag i politikken fram til de sitter ved maktens bord.

Melonis Fratelli d’Italia, Vox i Spania, Polens nasjonalistiske regjeringsparti Lov og Rettferdighet (PiS), Viktor Orbans Fidesz i Ungarn og Sverigedemokratene er selverklærte konservative partier og del av et transnasjonalt nettverk som skaper en høyreradikal politisk kultur over hele Europa.

Europeiske partier som tilhører samme politiske gren: Motstand mot LHBTQ+-rettigheter og hat mot gruppen, eller med deres ord «homo-lobbyen». Videre at ikke-vestlige innvandrere og deres barn er vårt største samfunnsproblem, islamofobi og begrensing av kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Dette kombineres med femonasjonalisme; å bruke likestillingskamp som begrunnelse for innvandringsmotstand og rasisme.

Meloni er et perfekt eksempel på «gender washing». En kvinnelig politiker som sier at hun kjemper for kvinners rettigheter og livssituasjon, samtidig som hun jobber for å begrense kvinners reproduktive rettigheter, og som har et svært snevert og spesifikt syn på hva hva kvinnelighet er – og hvilke familier som er verdige italienske familier.

Italia har alltid vært et slags politisk laboratorium der de rareste ting har foregått. Mussolini oppfant fascismen, Berlusconi brakte på 90-tallet nyfascister inn i regjering og brøt et tabu, og nå har Italia sin første kvinnelige høyreradikale statsleder.

Dette er del av en minst 20 år lang prosess av normalisering av ytre høyre-ideologi og partier over hele Europa. Vi så det tidlig i østeuropeiske land som Polen og Ungarn, og i 2022 har en håndfull EU-land et høyreradikalt parti i regjering eller som samarbeidsparti.

De fascistiske partiene kom ikke til makten i Europa på 1920- og 30-tallet gjennom revolusjon, men gjennom de demokratiske strukturene, ved å spille på krisetid, politisk kaos og apati i land med svake demokratiske institusjoner og tradisjoner.

Som en av de som tidlig advarte mot 1920-tallets fascisme, journalisten Dorothy Thompson skrev: «Intet folk vil gjenkjenne sin diktator på forhånd. Han går aldri til valg med en plattform for diktatur. Han presenterer seg alltid som et verktøy, en iboende nasjonal vilje.»

Sverigedemokratene er blitt tatt inn i varmen av de andre partiene i Sverige, med Høyres søsterparti Moderaterna i spissen, noe som for få år siden var uhørt. I Norge er det fortsatt uhørt å ta høyreradikale partier som henholdsvis Demokratene og Alliansen inn i varmen.

Vi må likevel ta debatten om denne utviklingen og verne om våre demokratiske tradisjoner og institusjoner.

