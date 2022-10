Det store klasseskillet

Det er mye bra med det norske helsevesenet, hvis du først får innpass. Men ikke alle får hjelp. Dette er min historie:

I fjor sommer fikk jeg raskt økende nervesmerter i et ben, grunnet trange forhold for nerver i ryggen. Dette er ikke blant de lidelser som norske sykehus prioriterer, til tross for at det er åpenbare sjanser for varige nerveskader med store smerter i årevis.

Jeg ble fort sengeliggende med sterke smerter og sterke medisiner. Jeg undersøkte ventetiden for alle aktuelle sjukehus i området mitt. Det var et par måneder for utredning, det var 7–8 måneder for den enkleste operasjonsmulighet og omtrent et år for en avstivningsoperasjon – hvis det skulle være nødvendig.

Altså var utsiktene helt svarte.

I begynnelsen av september tok jeg en avgjørelse: Jeg kontaktet en privat ryggklinikk i Oslo og fikk raskt utredning. I slutten av september hadde jeg utført en enkel operasjon – men det viste seg ikke å være nok.

Så i slutten av oktober ble det fiksasjonsoperasjon (avstivning av virvler i ryggen). Ett år etter viser det seg at dette også var i seneste laget. Jeg har en skadet nerve, men jeg trener iherdig, og håper på bedring etter hvert. Det er i hvert fall en helt annen situasjon enn for et år siden.

Men nå har kneet på andre siden sviktet helt, og det viser seg at protese er påkrevet. Og nå har jeg ikke råd til å ta opp mer lån. For jeg er 70 år og bor alene med en middels pensjon. Men jeg vet at jeg skal klare en tilleggsgjeld på 220.000 kroner (som de to operasjonene kostet meg til sammen).

Jeg må legge til at jeg i den situasjonen jeg var i, var sjeleglad for at tilbudet fantes. Men nå sitter jeg altså her, med nervesmerter i det ene benet og økende smerter i det andre, med utsikt til operasjon utpå våren.

Enda en vinter uten å klare å løfte på eller leke med barnebarna.

Vi har fått et samfunn der helsevesenet diskriminerer. Når det gjelder økonomi, alder, kjønn, yrke og geografi. Og ingen politiske partier synes å ta inn over seg dette, ikke engang SV.

Det burde ringt mange bjeller under pandemien. Vi var ikke rustet – verken på materiellsiden, personellsiden eller arealmessig. Ja – vi kom gjennom det på en brukbar måte. Men utslitte helsearbeidere har sluttet i den viktige jobben sin, og etterslepet av pasienter som har ventet på sine operasjoner er fortsatt enormt.

Det er deprimerende å høre på politiske debatter om helsetjenester, det kommer aldri noe ut av dem som kan tjene pasientene. Det er 700.000 personer i Norge som i dag har helse- og behandlingsforsikringer. Klinikken der jeg ble operert, behandler i all hovedsak forsikringspasienter.

Hvis man ser privat og offentlig helsetjeneste under ett, så går disse pasientene faktisk foran oss andre i køen. De aller fleste som har slike forsikringer, har det gjennom jobben sin. Dette er selvfølgelig veldig bra for den enkelte arbeidstaker, og i de fleste tilfeller også for arbeidsgiver. Jeg har aldri sett offentlig ansatte ha forsikring, og det er sikkert det samme i de fleste private lavtlønnsyrker.

Slik sett diskrimineres man på grunn av yrke sitt.

Når man nærmer seg pensjonsalder, blir man for gammel for forsikring – samtidig som man i større grad er utsatt for lidelser som krever behandling i spesialisthelsetjenesten. Det som har åpnet mine øyne er spesielt muskel/skjelett-lidelsene, som øker med alder og dessuten rammer kvinner aller mest. Jeg har to venninner som venter på hofteoperasjoner. De har ventet i månedsvis. Med mye smerter.

Det er mye man kan si om rus/psykiatri, fastlegekrisen og sikkert mange andre sider av helsetjenesten som trenger en helt annen satsing. Ikke minst må helseforetaksmodellen komme i fokus. Min egen innfallsvinkel er bare en liten del av forfallet. Samtidig som det offentlige forfaller, vokser det private. Og forskjellene øker.

Heldigvis når man fortere fram til helsevesenet når noe er akutt, eller svært alvorlig. Men hvis du går med store smerter, og følgefeilene og bivirkningene av smertemedisiner øker, blir du oppgitt etter hvert. Egentlig så er det ikke noe annet som betyr noe akkurat da. Jeg hadde store skrupler med å søke de private løsningene, men måtte gi opp mine prinsipper.

Hvorfor tror partiene våre at alt løser seg bare ved å gi noen millioner ekstra? Hvorfor brukes pengene på å bygge gigantsykehus som ødelegger gamle fagmiljøer og skaper færre sengeplasser. Hvorfor sentraliseres de tjenestene som er viktigst å ha nær seg? Og som selvfølgelig tar milliarder vekk fra viktige oppgraderinger, viktige medisiner, nok personell.

Ja, i det hele tatt årlig og daglig drift.

Det er ikke mulig å forby etablering av private helsetjenester, eller forby helseforsikringer. Det er heller ikke mulig å lukke øynene for det private helsetilbudet, og mumle fraser om at det egentlig er uønsket.

Det finnes bare to løsninger: Enten gå inn i tett samarbeid offentlig/privat i mye større grad enn i dag. Jeg tror det går an å finne fram til sikre systemer for dette. Alternativet er å satse fullt og helt på det offentlige, gjøre det attraktivt å jobbe der og trygt og godt nok for landets innbyggere. Men dette er et kjempeløft som ingen partier er i nærheten av å mene at det er behov for.

Vil dere ha amerikanske tilstander når det gjelder folks helse?

Hvorfor er det ikke større protester i samfunnet? Jeg tror faktisk at alle som har en stemme i offentligheten – blant andre våre stortingspolitikere – enten har forsikring, har god råd, eller er såpass unge og friske at de aldri er kommet i en situasjon der de trenger helsehjelp og ikke får det.

Men tro meg: Vi andre er mange!

Nå har vi hørt på nok en budsjettdebatt. 700 millioner til fastlegeordning er jo bra, men selvfølgelig ikke nok. Ingen økning til sykehusene, det jeg kunne høre. Kan dere virkelig ikke se at dette er det store klasseskillet?

