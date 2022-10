Hjelp, VI(F) kan vinne

Det er lite innenfor idrettsverden som er så gøy og nervepirrende som det å ha noe å spille for. Enda bedre er det når det du har å spille for er medaljer og en plass i det øvre sjiktet av tabellen. Molde er nok dessverre seriemestere allerede, og har med det gjort kampen om seriegullet 2022 like kjedelig som, ja, Molde. Men fra andre til femteplass er det fortsatt helt åpent hvem som faktisk innehar de forskjellige tabellplasseringene, når poengene skal telles opp på slutten av sesongen.

Vålerenga har femteplassen akkurat nå men det er bare to poeng opp til tredjeplassen, og kun et enslig poeng til opp til sølvplassen. Ekstra spennende blir det da at de Vålerengas første av sesongens resterende kamper er neste helg, hjemme mot sølvplasserte Bodø-Glimt, i tillegg til helgas bortekamp mot bronseplasserte Rosenborg. Dette vil da si at vi har alt i egne hender. Det er i vår makt å både seire og vinne stort, eller opprettholde modus operandi i Vålerenga og drite oss ut igjen.

Det spiller nesten ingen rolle hvordan Vålerenga gjør det, eller det at Oslos Stolthet virker nesten uovervinnelige om dagen. Det er å være klar for at klubben mislykkes og det å kunne takle den tilhørende skuffelsen, vil til enhver tid være en integral del av de fleste VIF-supportere. I hvert fall de som har sett noen kamper opp gjennom årene. Selv om jeg gleder meg stort over at målene renner inn og at vi kun har et tap og en uavgjort de siste tolv kampene, tør jeg ikke helt å ta av ennå. Brent barn lukter dritt, som det så fint heter.

Det gjør like vondt hver gang jeg brenner meg, etter å ha begynt å tro litt på at jeg skal få oppleve sportslig suksess. På mange måter er VIF-supportere til dels traumeofre som sitter fast i et dårlig forhold. Men så er jo Vålerenga så gode mot oss en gang iblant. For eksempel nå sist helg, da Strømsgodset ble feid av banen med 4–0 allerede etter første omgang. Samme resultat som forrige kamp der igjen, hjemme mot Sandefjord. Se så god Vålerenga er mot meg i de tilfellene. Da må jeg jo nesten forbli ved klubbens side en god stund til. Det var dagens terapitime.

På søndag venter altså Rosenborg. Klubben som trenes av en mann som har sagt han hater Rosenborg. En fyr som er en levende legende i Vålerengas stolte historie, Kjetil Rekdal. Og der stopper egentlig min kunnskap om hva som er aktuelt i «Hele Norges Rosenborg» om dagen. I fordums tid, også kalt den mørke tiden i norsk, visste man hvem alle spillerne på Rosenborg var. De var klubben som vant alt og som hadde økonomiske muskler til å kjøpe hver eneste spiller de pekte på. Denne støvsugingen av det norske markedet fjernet effektivt andre klubbers evne til å utfordre hegemoniet deres, og av en eller annen merkelig grunn mente mange at norsk fotball burde være glade for denne maktstrukturen.

Holdningen er kanskje litt forståelig når den kommer fra trønderklubben selv, men ikke når den kom fra andre klubber, media og NFF. Det triste i dag er at mange trøndere tror fortsatt at verden ser slik ut også i 2022. Vel, når jeg skriver trist, mener jeg selvfølgelig hysterisk morsomt. Det er ikke rent lite gøy og rasende festlig å se blaserte trøndere klage over at verden ikke gir dem alt gratis, slik de har vært vant med i så mange år. Andre klubber føler ikke lenger at de må selge når «Troillongan» banker på døra, og på banen har dommerne begynt å dømme like dårlig mot Rosenborg som de gjorde for dem i gamle dager. Det her er virkeligheten i norsk fotball, sjøh!

Det skrevet, så kan vi ikke glemme at Rosenborg på Lerkendal aldri er en enkel oppgave. Ei heller for et Vålerenga i sterk sportslig fremgang, eller med agent Rekdal på trenerbenken deres. Det betyr full skjerping og nullstilling fra foregående kamper, for Fagermos menn. Er Stefan Strandberg og Osame Sahraoui tilbake? Spiller Bjørdal fra start? Fortsetter Layoni, Christensen og Strand storspillet fra de siste kampene? Det får vi se på søndag. I det får vi også en pekepinn på sesongens største spørsmål: klarer vi å takle presset og vinne når det betyr noe? Jeg er klar til sprette korken på fruktbrusen, men terapiputa er heller ikke langt unna.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!