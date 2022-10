Ikke kutt i jernbanen

Støre-regjeringen skal nå legge fram sitt første selvstendige statsbudsjett. Mange er spente. De har lovt å føre en offensiv jernbanepolitikk, å øke jernbanens andel av transportarbeidet. De har lovt en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. De har lovt dobbeltspor også i ytre intercity, dobbeltspor og kryssingsspor mellom landsdelene og de utreder Nord-Norgebanen med sikte på bygging.

Siden har klima og krig endret rammevilkårene. Samtidig går norsk økonomi på høygir. Nå varsler regjeringen strammere prioriteringer og kutt i offentlig bygging. Jernbane finansieres 100 % over statsbudsjettet mens motorvegbygging i stor grad betales med bompenger, altså utenfor budsjettet. Da er det en overhengende fare for at motorvegbygging går sin gang, mens jernbanen bremses.

Stortinget bør sørge for at det ikke skjer. Vi kan ikke slutte å bygge for fremtiden. Det er heller ikke gitt at anleggsarbeidere raskt går over i andre sektorer. Blir det færre oppdrag kan det også sende kompetansen ut av landet eller over på ledighetstrygd.

Gods på bane vokser og når snart kapasitetstaket. EU vil la forurenser betale for fossilt basert transport. Uten en konkurransedyktig jernbane vil det bety dyrere norske transporter. EU har også klare mål for å øke jernbanetrafikken. Norge bør ikke sitte på gjerdet.

I år ligger investeringene i jernbanenettet på vel 19 milliarder. Solberg-regjeringen foreslo å kutte med vel 3,2 mrd. årlig fram til 2027, og tilsvarende øke på riksveg med vel 4,1 mrd. Jeg mener investeringsnivået for jernbanen minst bør videreføres.

Noen mener elbil løser alle problemer. Men utfordringene på framkommelighet og arealbruk er som med fossilbil.

Når alt skal elektrifiseres og strøm er blitt et knapt gode må det også tenkes energieffektivitet. Tog på skinner trenger lite motorkraft. Et fullastet godstog klarer seg med en motorkraft på ca. 3,7 KW per tonn. En lastebil, både diesel og el, trenger over det dobbelte.

Med last har en liten personbil, WV E-up, 39 KW per tonn. En stor Tesla S har 148,5 KW per tonn. Vy sine nye persontog har med passasjerer en motorkraft på 18,6 KW per tonn.

Av et samlet energiforbruk i 2020 til transport på 52,3 TWH, utgjorde strøm til Bane NOR 0,107 TWH. Det tilsvarer 2 promille, langt lavere enn jernbanens andel av transportytelsene skulle tilsi. Tilsvarende utgjorde klimagassutslipp fra jernbane bare 2 promille av samlede utslipp fra transportsektoren.

Skinnegående transport kan driftes direkte på elektrisitet uten at energien må mellomlagres i batterier eller hydrogen. Tap i jernbanens kjørestrømanlegg ble i 2016 beregnet til ca. 12 %. Det er 6 prosentpoeng bedre enn i 2011.

Batteridrevne el-biler utnytter mellom 70 og 90 % av elektrisiteten de lades med under optimale forhold, mens hydrogenbilen vil utnytte 30–40 % (kilde: Sintef). Effekten av batteriene reduseres også betydelig ved lavere temperaturer.

Noen mener elbil løser alle problemer. Men utfordringene på framkommelighet og arealbruk er som med fossilbil. Det er også mikroplast og dekkstøy ved høy fart. Batteriproduksjonen krever energi og råvarer.

Dette er knapphetsgoder, og produksjonen fører til miljøinngrep. Klimagassutslippene er større enn ved produksjon av fossilbil. Vi bør ikke bytte ut en fossilavhengighet med en like stor batteriavhengighet.

Dette tilsier at det er jernbane og bybane vi skal investere stort i for fremtiden, ikke mer firefeltsveg og større flyplasser.