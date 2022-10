Hvorfor lar vi døende vente?

Endelig er det høysesong for å snakke om psykisk helse. Ikke at folk ikke sliter resten av året heller, men det er kanskje ikke like attraktivt å lese om psykoser når man er på hytta i fellesferien. Men nå, når sommeren er over, og vi endelig har fått lagt festivalene og skolestart bak oss – det er litt kaldere ute – nå skal vi snakke litt om psykisk helse.

«Ingen helseregionar innfrir målet for ventetid i psykiatrien. Å stå i kø for psykiatrisk behandling kan vere verre for den sjuke enn ikkje å få behandling, meiner psykologspesialist», het det i en artikkel på NRK nylig.

I Norge er det en øvre grense på hvor lang ventetid man skal ha, før man får hjelp. Det tentative målet for ventetid er satt til 35 dager for barn og unge, og 40 dager for voksne. Likevel er gjennomsnittet på nasjonal basis 60 dager for de unge, og 50 dager for voksne. Selv om psykoser og andre alvorlige lidelser er mer dødelige enn hjertesykdommer og kreft er til sammen.

Antakelig er denne grensen satt slik fordi alt over disse dagene og ukene gjør mye skade. Og grensen er formodentlig satt av eksperter innen fagfeltet.

Likevel tolker politikerne begrepet «øvre grense» litt på samme måte som en del bransjer tolker begrepet «minstelønn». Det lengste man trenger å strekke seg, før det ikke er greit mer. Det lengste man kan strekke seg, før offentligheten reagerer.

Det blir litt debatter, et par kronikker, noen snakker om det på nyhetene. Helsevesenet forteller om sprengt kapasitet, og en mor i Midt-Norge er avbildet foran gravstøtta til sønnen – som tok sitt liv tidligere i sommer. Dette pågår i et par uker, på senhøsten, før det drukner i juleprat og nyttårsforsetter.

Selvfølgelig gjør ventetid at man blir sykere. Ventetiden der man setter livet sitt litt på pause. Ventetiden som måles etter hvor alvorlig syk du er. Ventetiden som tar liv.

Nesten to måneder er lenge å vente hvis du er i ferd med å dø av kreft eller hjertefeil. Så vi lar ikke disse menneskene vente. De kan jo dø.

Hvorfor lar vi mennesker med alvorlige psykiske lidelser vente, da? Fordi vi ikke fysisk kan se sykdommen deres? Fordi det er vanskelig å måle fremgang, vanskelig å kurere? Ville ikke den mer naturlige løsningen vært umiddelbar behandling? Å behandle psykisk uhelse for hva det er: En dødelig sykdom?

Selvmordsstatistikken kommer ikke til å gå ned før vi begynner å behandle psykiske lidelser på samme måte som vi behandler dødelige lidelser man kan se på en blodprøve.

Hvert år tar 600 mennesker livet sitt. To av tre er menn. Jeg tror ikke to måneders ventetid gjør den statistikken noe bedre. Jeg tror ikke så veldig mange tør å spørre om hjelp, når de vet at det er en overhengende fare for enten å bli avvist, eller verre – få høre at det ikke haster.

For den føles nesten verre, den ventetiden. Plutselig befinner man seg i et slags venterom, litt som på legevakten, hvor det som synlig haster mest blir tatt først. Det er jo helt naturlig, sånn egentlig. Å måle etter statistikken, den som viser hvor skadelig eller dødelig noe er. Så hvorfor gjør vi ikke det i realiteten?

Hvordan skal vi definere tidspresset her? Selv om alt blodet ikke kommer til å renne ut i løpet av de neste ti minuttene, betyr ikke det at det ikke nødvendigvis er en overhengende fare for død, likevel.

Jeg er så lei av å be folk passe på hverandre, sjekke innpå vennene sine, sjekke innpå meg. Vi kan passe på hverandre så mye vi vil, men selvmordsstatistikken kommer ikke til å gå ned. Ikke før politikerne ruster opp det psykiske helsevernet og vi begynner å behandle psykiske lidelser på samme måte som vi behandler dødelige lidelser man kan se på en blodprøve.

