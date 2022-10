Er denne mannen fascist?

I diskusjonen om fascisme som har pågått i flere norske medier en tid – især om hvorvidt Vladimir Putin er fascist og hans regime er fascistisk – har det vært historiske og statsvitenskapelige tilnærminger som har dominert bildet.

I denne kronikken løfter jeg fram den sosialpsykologiske forskningstradisjonen om fascismen som utgår fra Wilhelm Reich og den tyske frankfurterskolen. Her får vi en annen type tilnærming til fenomenet som ikke har vært særlig framme i diskusjonen.

Felles for mange av de historiske og statsvitenskapelige aktørene og tilnærmingene, er at man etterspør relativt eksakte definisjoner av hva fascisme er. Svært mye må ligne på den klassiske fascismen for at vi kan snakke om en russisk og annen fascisme i dag.

Fascismen blir et historisk-kontekstuelt fenomen knyttet til mellomkrigstiden. En av de få i diskusjonen som mener det likevel har mening å kalle Putin for fascist er Jonas Bals.

En slik versjon av fascismen relateres også nesten utelukkende til et politisk-institusjonelt nivå: Det er fascismens politiske og organisatoriske uttrykk som avgjør om noe faktisk er fascisme. Det blir praktisk talt utenkelig at fascistisk politisk lederskap skal forekomme slik som verden er i dag.

Imidlertid finnes det en annen tradisjon for fascismestudier som er forankret i sosiologien og psykoanalysen og som utgår fra Wilhelm Reich (1897–1957) – og noe senere den tyske frankfurterskolen.

For Reich er fascisme ikke bare et politisk anliggende, men noe som omfatter menneskelige livsholdninger. Vi kan ikke forstå den uten å gå dypere inn i dette psykologisk. Fascismen blir noe som viser til mer universelle karaktertrekk ved individ og samfunn, og som derfor har relevans utenfor mellomkrigstidens historiske kontekst. Denne sosialpsykologiske innfallsvinkelen ser ut til å være mer eller mindre fraværende i dagens fascismediskusjon.

Reich framstiller i «Fascismens massepsykologi» fra 1933 hvordan det tyske småborgerskapet og bøndene på landsbygda og deretter store deler av industriarbeiderklassen ble forført av den nazistiske ideologi. Han beskriver hvordan sosialdemokratenes og kommunistenes advarsler mot Hitler og hans bevegelse ikke nådde fram i arbeiderklassen.

Venstresidens politiske partier hadde altfor overflatiske analyser av den sosiale situasjonen. De forestilte seg at den omfattende økonomiske krisen ville lede til en venstredreining av arbeiderklassen, mens det var det motsatte som skjedde. Reich, som en periode var medlem av kommunistpartiet og glødende marxist, mente at man også måtte supplere med en sosialpsykologisk analyse i tillegg til den økonomiske.

Hvorfor tenkte og følte arbeiderklassens medlemmer som de gjorde?

Reich var opptatt av de autoritære familiestrukturene med en dominerende patriarkalsk farsfigur som hersket over kvinnen og barna. Særlig var han opptatt av hvordan de unges kjærlighets- og seksualliv ble undertrykt i denne familieformen. Lyst og seksuell energi ble omformet til sadistiske impulser i dannelsen av autoritære personlighetsstrukturer med disposisjon for underkastelse under autoritære ledere.

Uten et slikt massepsykologisk grunnlag ville Hitler aldri ha lyktes som demagog og folkeforfører, når vi følger Reich. Demagogen, føreren eller «den sterke mann» som mange identifiserer seg med og er villig til å utføre de mest utrolige og grusomme handlinger for, blir et nøkkelelement i denne forståelsen av fascismen.

Ifølge den polsk-engelske sosiologen Zygmunt Bauman (1925–2017) lever vi i dag i en globalisert og flytende moderne samfunnstilstand. Moderne individer er mer enn noensinne overlatt til seg selv i sine forsøk på å utforme en egen sosial identitet i det Bauman kaller konsumsamfunnet eller markedssamfunnet. Mange former for sosiale fellesskap er forvitret uten at nye forpliktende fellesskap har oppstått.

Folk søker tilhørighet og tilfredsstillelse gjennom ulike former for substitutter, gjennom nettbaserte fellesskap på fysisk avstand, mer uforpliktende og omskiftelige sosiale relasjoner, herunder i seksual- og kjærlighetslivet, i overflatisk konsum med mer.

Der de unge i mellomkrigstiden var preget av strenge normer og indre påbud, kan rammene rundt mange unges liv i dag være løse, utydelige og «grenseløse» og skape forvirring og usikkerhet om egen identitet.

Et slikt utgangspunkt kan danne en ny massepsykologisk situasjon der enkelte er villige til å la seg trekke med der nye typer sterke menn og demagoger fisker i rørt vann.

Vi så det under stormingen av kongressen i USA, inspirert av Trumps ideer og visjoner, og med Putins grandiose identifikasjon med Peter den store. Det er skremmende å se at store deler av den russiske befolkningen ser ut til å kjøpe hans apokalyptisk-nasjonalistiske visjoner og fortellinger om Russland og Ukraina.

Lignende innslag kan vi også finne i europeiske høyrenasjonalistiske og høyreekstreme bevegelser, grupperinger og politiske partier. Rundt fortellinger om nasjonen og folket; hvem som rettmessig tilhører den og hvem ikke.

Så må det også tas høyde for nasjonale forskjeller: Den amerikanske arbeiderklassen har vært truet økonomisk av virkninger av den globaliserte kapitalismen. I Russland kan gamle, autoritære strukturer og reaksjonære familieverdier reaktiveres og gis ny styrke.

Mitt poeng er at fascismen er noe potensielt og grunnleggende mellommenneskelig, som i spesielle sosiale situasjoner og krisetider kan mobilisere svært destruktive krefter i mennesker og miljøer og også få politisk gjennomslag på statsnivå – med livsfarlige konsekvenser for demokratiet, samfunnet og kulturen, og for enkeltmennesket.

Etter min mening står vi nå overfor en form for moderne og global nyfascisme med mange uttrykksformer og som utspiller seg på ulike areaer. Fascismebegrepet er relevant og viktig, igjen.

