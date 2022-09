Svar fra en moralist

Dette er et svar på innlegget: Jeg er drittlei av «feminister» som synser om bransjen min.

«Alma» skriver i Dagsavisen (24. september) og er tydelig på at hun er en moderne, selvstendig, frigjort kvinne, som ikke vil ha noe av at feminister skal frigjøre henne. Kronikken hennes er basert på det premiss at det som er riktig for en enkelt kvinne også er riktig for feminismen.

Jeg skulle ønske det var sant! Det ville gjort det langt enklere å være feminist.

I det moderne Europa er «hore» et vanlig skjellsord på skolen, nesten 10 ti prosent av norske kvinner har opplevd en voldtekt, og ukrainske kvinner på flukt blir utsatt for forsøk på trafficking. FN estimerer at 250.000 mennesker blir utsatt for trafficking i Europa hvert år, hvorav flertallet er kvinner og barn.

Strippeklubbene må sees i et større perspektiv, som en av mange måter menns «rett til kvinnekroppen» blir forsterket på. Gjennom å fremstille menns betaling for å se på kvinner som uskyldig underholdning og ved å portrettere kvinnene som uavhengige og frie kan en nesten glemme at det er kvinnene som er produktet, og mennene som betaler som har makten.

Slik bidrar strippeklubber til en slags hvitvasking av kommersialiseringen av kvinners kropper. Protester mot stripping? Moralisme, for hvem kan vel protestere mot at frigjorte kvinner tjener egne penger?

Kun pripne feminister, vel?

[ Rødt vil stanse stripping i Oslo: – Et forkastelig kvinnesyn ligger til grunn ]

Sidsel Fjelltun, kvinnepolitisk leder i Oslo SV. (Privat)

I «Almas» liberalfeministiske verdenssyn er kvinners frihet til å gjøre hva de vil det viktigste. Men dette står opp mot et annet og like viktig hensyn, nemlig det til frihet fra kommersialisering av seksualiteten. Stripping bidrar til å bygge opp om et menneskesyn der kvinnekroppen kan kjøpes og betales for, og det synet har dessverre konsekvenser langt utenfor den enkelte klubb og den enkelte mann og kvinne.

Jeg tviler ikke på at «Alma» sin bekymring for sikkerheten ved private arrangementer er velfundert.

Ironien består i at dette er det samme synet som strippeklubbene bidrar til: Ideen om at menn har en rett til erotikk, sex og kropp på sine premisser. Det betyr ikke at hun, eller noen andre, «fortjener» eller «bør forvente» å bli utsatt for tafsing eller overgrep i jobben sin.

Selvsagt har «Alma» rett på samme beskyttelse som alle andre kvinner. Men ut fra en strukturell, feministisk analyse bidrar hennes egen virksomhet til å undergrave dette. Så for at kvinner skal få nyte sin seksualitet i fred for trakassering, overgrep og kommersialisering, bør kommersiell stripping opphøre.

Alt kan kjøpes og selges av frie individer, sies det. Men du skal lukke øynene ganske godt for å mene at kvinner og menn er like frie, seksuelt og kommersielt, i verden i dag.

Vi lager ikke lover for å hindre «Alma» i å være selvstendig, men for de som utnyttes fordi de ikke har noe reelt valg.

Strippeklubbene må sees i et større perspektiv, som en av mange måter menns «rett til kvinnekroppen» blir forsterket på.

Dersom hun må finne seg en annen måte å tjene til livets opphold på, er det en pris som det er verdt å betale for å svekke den globale, kommersielle industrien som utnytter kvinners kropper.

Og nei, jeg tror ikke at det å nekte skjenkebevilling til en enkelt strippeklubb vil få en slutt på dette. Det finnes dessverre ingen enkelttiltak som kan få slutt på trafficking, seksuell utnyttelse eller trakassering: Det er et stort system som legger til rette for dette.

Vi kan ikke ved tiltak i Norge hindre kommersiell stripping. Men vi trenger heller ikke å gjøre det enkelt å sette opp nye strippeklubber. Vi trenger ikke gjøre det enkelt å profittere på andres kropper.

Vi kjemper der vi kan.

Jeg har til gode å høre noen mene at kvinner blir ødelagt av stripping eller at det er noe stakkarslig over kvinner som arbeider i en strippeklubb. Du trenger ikke tro at kvinner blir ødelagt på kropp og sinn av stripping for å ønske dem noe annet. Du trenger bare å ønske dem en yrkeskarriere som ikke avhenger av menns blikk og menns kjøpekraft.

Jeg ønsker alle en fri seksualitet, ubundet av penger, trakassering eller overgrep. Er det moralistisk å ønske seg en seksualitet fri for kommersialisme, så er vel jeg moralist.

Jeg møter gjerne «Alma» for å høre mer om hennes meninger. Men jeg tror ikke vi blir enige likevel. Feminister blir ofte ikke det.

[ – Det blir for dumt å forby ting man selv ikke liker ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen