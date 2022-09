Private velferdstjenester er ikke innovativt

I enhver varm debatt om privatisering av velferden vår, blir ordet innovasjon slengt ut i luften med største selvfølge. NHO Geneo er en ny helse- og velferdsenhet i næringsorganisasjonen som skal jobbe for å få patent på feilbruken av ordet innovasjon. Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem skal lede dét arbeidet.

Ordet kreativitet kan også gjerne brukes i omtale av privat helse- og velferdsproduksjon, men da med økonomisk foran. Det er bare lønnsomhet, lav risiko og sikre betalere (fellesskapet) dette handler om.

Ønsker du å bli gründer og samtidig bli søkkrik, så er det innenfor denne sektoren du bør satse! Du må regne inn litt ubehag og rettssaker, selvsagt! Men nå er du altså så heldig at du kan få med deg NHO som våpendrager i slike sammenhenger.

John Ivar Liverød er medlem i Arbeiderpartiet. (Privat)

De siste tiårene har private bygget opp milliardformuer i disse sektorene. Det er så mange etter hvert at det tryggeste er å bruke omkvedet «ingen nevnt, ingen glemt». Men vi må også innlemme privat skolevirksomhet i denne sammenhengen. Noe vi har kunnet lese en del om i det siste, blant annet i Klassekampen.

Men private velferdstjenester har ingen ting med innovasjon å gjøre. Det har heller ikke noe med å skape gode konkurrenter til offentlig tjenester å gjøre. At vi får private lavterskeltilbud, gir heller ikke bedre utnyttelse av felleskapets midler. Det fungerer bare som et middel for å skyve ansvaret lenger bort fra politikere som drømmer om en tilværelse i Brüssel.

Hva innovasjon er, er derimot interessant å snakke om. Det er jo det vi skal skape nytt som vi skal leve av i framtida.

«Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for en virksomhet, samfunnet eller innbyggere.»

Slik starter en artikkel om innovasjon i Store Norske Leksikon. Det er nok flere enn NHO som ikke har studert dette så nøye, men det er veldig interessant lesestoff.

Poenget er at innovasjon er veldig krevende, men likevel noe vi må satse tungt på. Problemet er at altfor mye ressurser flyter inn i en privat velferdsproduksjon som ikke skaper noe nytt, og at det er altfor lukrativt og sikkert.

Gründere derimot, og andre smarte folk, som brenner for å forandre verden, må ta til takke med et liv som går på sparebluss – med oppsparte midler og uten sikkerhetsnett.

Skal vi steppe opp for å forbedre Norge, må vi ta skjea i en annen hånd. Etter mitt syn bør det skje nedenfra. Vi må huske at mange som virkelig har forandret verden ofte startet i en garasje.

