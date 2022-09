Den fattige, ignorerte studenten

Vi har et samfunn som i stadig større grad krever høyere utdanning – på masternivå. Det er interessant hvordan staten i den ene enden forventer en femårig utdanning, mens på den andre siden står og ser på mens flere og flere mister muligheten til å ta nettopp det.

I studentavisa Universitas var det forrige uke en artikkel om studenters håpløse situasjon i møte med stadig økende levekostnader. Der intervjues statssekretær fra Senterpartiet Oddmund Hoel om økt stipend, og han sier at han «(..) Har forståelse for at det er trangt å være student om dagen, men at det dreier seg om en avgrenset periode, og at studenter er voksne folk med ansvar for egen privatøkonomi».

Jeg ønsker å utfordre Senterpartiet på dette:

Hvorfor skal studenter skal ha ansvar for egen privatøkonomi, mens Senterpartiet hiver strømstøtte til luksusforbruk, fordi noen bor i «gamle, trekkfulle hus»?

Det hjelper lite at studenter, som Hoel sier, er fattige i kun en kort periode, når den fattigdommen kanskje avgjør om det er mulig å studere i det hele tatt. Det er også merkelig å stille enkeltstudenter til ansvar for egen privatøkonomi, når det knapt er noen økonomi å snakke om.

Med skyhøye (og stadig økende) bolig-, strøm- og matpriser, enorm mangel på studentboliger og en studiestøtte som er under fattigdomsgrensa, er fulltidsstudenten i praksis umulig i dag. Studenter som skal ha en mulighet til å bo og studere i Oslo er nødt til å jobbe mer og mer ved siden av studiet.

Det går hardt utover studentfrivillighet, studenters sosiale liv, og selvfølgelig, studiene selv.

Den mangelfulle støtten fra staten skaper også større og større forskjeller mellom de som får hjelp hjemmefra, og dermed har mulighet til å gjennomføre den lange utdanningen som kreves, og de som ikke gjør det.

I samme intervju påstår Hoel at det er helt greit at studenter jobber langt mer enn det arbeidsmiljøloven tilsier, fordi vi tross alt «snakker om unge, friske, spreke folk». Denne uka ble også utdanningsminister Ola Borten Moe intervjuet i VG, der han snakker varmt om viktigheten av at studenter har deltidsjobber, ettersom han hevder at deltidsjobber er en viktig sosial arena.

Vi er lei av forståelse for at det er vanskelig.

Jeg ønsker å utfordre både Hoel og Borten Moe på hvor man tenker at den viktigste innsatsen til studenter bør ligge om ikke det er i studiene, og hva man kan forvente av de som av ulike grunner ikke har mulighet til å jobbe over 20 timer ekstra i uka, i tillegg til fulltidsstudier. Jeg lurer også på hva Senterpartiet mener om at Norge tjener på ensomme studenter uten sosialt miljø på studieplassen sin.

Studenter som blir utbrent og utslitt før de fyller tredve.

Det er nok nå. Studenter lever under fattigdomsgrensa, tusenvis står i kø for å få studentbolig, og SiOs nyeste studentboligprosjekt koster godt over en måneds studiestøtte. Dette gjør at livet som student er umulig uten deltidsjobber, og en studenttilværelse som burde vært fylt av studier og studentfrivillighet, er i stedet fylt av studenter som jobber altfor mye.

Vi er lei av forståelse for at det er vanskelig, og vi er lei av en romantisering av den fattige studenten, som heldigvis bare skal leve med det i fem år. Hvis staten ønsker seg mindre ulikhet og større mangfold i kvalifiserte arbeidssøkere, er de nødt til å sørge for midler til det.

LO, en samlet studentbevegelse bestående av Norges studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus, samt en stor andel av ungdomspartiene, deriblant Senterungdommen, har vedtatt at det er behov for en økt studiestøtte, festet til grunnbeløpet i folketrygden.

Senterpartiet selv har i sitt program for 2021–2025 vedtatt å «sikre en god offentlig studiefinansiering og styrke studenters kjøpekraft». Jeg ber Senterpartiet, Oddmund Hoel og utdanningsminister Ola Borten Moe om å ta ansvar for framtidas arbeidskraft, og lytte til studentbevegelsen og sitt eget ungdomsparti i de kommende budsjettforhandlingene.

