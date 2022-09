Lærte vi noe av covid 19?

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte apekopper som en global helsekrise 23. juli i år. Dette skal ikke bare bidra til økte ressurser og en mer koordinert internasjonal respons for å kontrollere utbruddet, men også oppmuntre land til å dele vaksiner.

Covid 19-pandemien kan gi oss noen verdifulle lærdommer. Den satte for alvor den skjeve fordelingen av vaksiner i verden på dagsordenen. Mens rike land fullvaksinerte store deler av befolkningen, ventet mennesker i lavinntektsland på sitt første stikk.

Covax, et samarbeid etablert for å fordele vaksiner til alle verdens land basert på solidaritet og rettferdighet, havnet bakerst i køen etter at vestlige land hadde støvsugd markedet for vaksiner. Nå ser vi at høyinntektsland legger inn store bestillinger på apekoppvaksinen.

Vi kan ikke la denne situasjonen gjenta seg.

Erlend Grønningen, president i Leger Uten Grenser. (Privat)

Mens store deler av verden ikke hadde hørt om apekopper før for noen måneder siden, har det i flere tiår vært regelmessige utbrudd av viruset i lokalsamfunn der Leger Uten Grenser arbeider i Sentral- og Vest-Afrika. De siste årene har det vært en økning i tilfeller av viruset.

Det burde ha vært en advarsel – men ble i stor grad oversett.

Det finnes ingen vaksine som er utviklet for å stanse apekopper spesifikt, men vaksiner laget for kopper vil sannsynligvis gi en grad av kryssbeskyttelse. Det har også kommet en nyere koppevaksine, kalt MVA-BN, som er den foretrukne vaksinen å bruke i dette utbruddet.

Apekopper er ikke en ny sykdom, men den plutselige kampen om koppevaksinene er noe vi ikke har sett før.

Det er anslått at over 116 millioner vaksinedoser er spredt på ulike nasjonale lagre, hovedsakelig på grunn av frykt for bio-terrorisme. Dette inkluderer 100 millioner doser av ACAM2000-vaksinen og 16 millioner doser av MVA-BN-vaksinen.

De fleste vaksinene er kjøpt av USA.

Før det pågående utbruddet av apekopper hadde mange land forpliktet seg til å dele 31 millioner av disse vaksinedosene, dersom det var internasjonalt behov og WHO ba om det. Status for denne avtalen og hva som skjer med disse dosene er uklart. WHO har sagt at de utvikler et system for vaksinefordeling, men de har vært sparsomme med detaljene, og i skrivende stund har ingen land delt noen doser.

Det som trengs nå er at afrikanske land med relativt høye forekomster av apekopper får tilgang på vaksinelagre til en rimelig pris. Slik kan de ta vaksinen i bruk raskt hvis og når de trenger det.

Det er vanskelig å få tak i informasjon om priser, men ifølge enkelte helsepersonell som ble intervjuet i det medisinske tidsskriftet The Lancet, ligger apekoppevaksinen på en pris opp mot 100 dollar per dose. Slike priser er altfor høye for lav- og mellominntektsland og vil, nok en gang, gjøre landene avhengige av vaksinedonasjoner fra rike land.

Det er selskapet Bavarian Nordic som har patent og monopol på den nye MVA-BN vaksinen. Det vil si at det er de som har kontroll over pris og tilgjengelighet. Denne typen avhengighet av én enkelt produsent kan potensielt bli katastrofal. Bavarian Nordic har nylig uttalt at de er usikre på om de kan møte dagens etterspørsel, og vurderer derfor nå å dele vaksineteknologien med en annen amerikansk produsent.

Pandemien bør ha lært oss en viktig lekse. Nasjonalisme er til hinder for å takle globale utbrudd av infeksjonssykdommer.

Men det som virkelig vil gjøre en forskjell er om vaksineteknologien blir delt med et selskap på det afrikanske kontinent. Da vil ikke afrikanske land kun være avhengige av donasjoner fra rike land. Aspen Pharmacare i Sør-Afrika har tilbudt seg å støtte produksjonen av apekoppevaksinene, men en full overføring av teknologien vil kunne gjøre det mulig for afrikanske land å produsere vaksinen selv.

At vaksineprodusenter også i det globale Sør får muliget til å produsere vaksiner burde være en selvfølgelig del av verdens beredskap mot utbrudd av infekssjonssykdommer.

Etter hvert som covid 19 nå avtar og antall tilfeller av apekopper potensielt øker, vil følelsen av déjà vu bare bli sterkere og sterkere.

Hvis vi ikke handler nå, vil det urettferdige gapet mellom mennesker som har tilgang til vaksiner, og de som ikke har det, øke igjen.

