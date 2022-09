Aperopet: Etter en opptur lander VIF som vanligst med et mageplask

Det måtte jo skje. Vålerenga var ubeseirede i ni kamper på rad og siste hjemmekamp var en av disse vi kommer til å huske og snakke om lenge etter at vi har innfunnet oss i vårt jordlige pennal. Stappfulle tribuner for første gang siden stadionet på Valle åpnet, og sportslig herjing på banen mot et lag vi elsker å hate. Verdensklasse fra en av Norges aller beste fotballspillere, Osame Sahraoui, i tillegg til storspill fra resten av laget, og selvfølgelig seier.

Vi har klatret kraftig oppover på tabellen og neste kamp skulle spilles borte mot det som har vært Eliteseriens absolutte bunnlag i år. Det lå an til nye tre poeng, samt en utvidelse av rekka på ubeseirede kamper til ti kamper. To av lagene over oss på tabellen klarer å tape sine kamper, så ytterligere klatring på tabellen kunne ligge i kortene om bare noen få runder. Hva kunne gå galt?

Jo, Vålerenga kunne gå galt. De hjelpeløses hjelper slo til igjen, og vi ble minnet på hvorfor vi så ut som en dumpekandidat på vårparten. Når vi i tillegg ser at dommeren tillater i overkant røft spill mot formspiller Osame Sahraoui, der pipeblåseren allerede i åpningsminuttene lar være å vise kort for en grisetakling, som hvis vi legger godviljen så oransje ut, da var tingenes tilstand tilbake til sin normale og håpløse status. Vålerengas status quo, om du vil.

Misforstå meg rett. Vi tapte ikke bortekampen i Kristiansund utelukkende på grunn av dommerens inkompetanse. Ei heller det at vi ikke ser ut til å håndtere kunstgresset der på en måte som får gutta til å se ut som kapable fotballspillere tilhørende et av Norges beste lag. Nei, vi tapte på innsatsen og manglende evne til å omstille oss i denne aktuelle kampen. Jo da, jeg forstår at man som spiller kan bli noe apatisk dersom ballen ikke rører seg på den måten du er vant med at den gjør. Jeg tror de fleste har møtt på lignende situasjoner i eget arbeidsliv, dersom man tenker seg godt om. Det krever en kraftig og umiddelbar omstilling, og for et fotballag må alle på banen omstille seg samtidig. Det klarte vi ikke nå sist.

Men dette har vært Vålerengas forbannelse i alle år. En manglende evne til å omstille seg i avgjørende kamper. Avgjørende som det å tre inn i manesjen som et av Norges beste, om ikke det aller beste laget i Eliteserien. Vi har hatt en evne til å redde stumpene på slutten av veldig skuffende sesonger, men som oftest svikter vi når det gjelder å vinne kampene som kan sende oss opp i fotballhimmelen. Dette skjedde igjen nå i Kristiansund.

Men det svikta ikke hjemme mot Lillestrøm. Før den kampen lå egentlig det meste til rette for at vi skulle drite oss ut igjen. Vålerenga har generelt taklet fulle tribuner særs dårlig. Noe som er ironisk da stort og livlig publikum har vært en del av Vålerengas sjarm i alle år. Mot Lillestrøm svikta vi ikke. Tvert imot tok vi kontroll fra første stund, og ga den ikke fra oss før mange dager senere. Det er dette vi nå må gjenskape. Og første sjanse skjer allerede på søndag, når Sandefjord kommer på besøk.

Lillestrøm-kampen solgte nok en god del billetter til den kommende Sandefjord-kampen. Kristiansund borte bremset nok billettsalget en smule. Det er synd fordi jeg tror vi har mye moro i vente.

Jeg er faktisk en stor optimist, til tross for min beskrivelse av Vålerengas status quo. Klubben innehar flere av Oslos og Norges beste unge fotballspillere, i tillegg til noen av de mer meritterte spillere i norsk fotball. Osame har begynt å vise seg fram, det samme har Odin Thiago Holm. På dørterskelen til suksess og berømmelse står Jakob Dicko Eng og Seedy Jatta, tett etterfulgt av spillere som Martin Riisnæs, Mathias Emilsen, og Aleksander Hammer Kjelsen, for å nevne noen.

Hvem vil vise seg fram på søndag? Det blir spennende å finne ut av. Og prøvelse blir det nok en gang. Sandefjord sliter også i bunnstriden.

