Slett gjelda til klimaofrene nå

Ifølge Det internasjonale valutafondet (IMF) vil det resultere i betalinger på 28,3 milliarder USD i 2022–23. I år har nivået på Nigerias utgifter til gjeldsbetjening overgått landets inntekter, mens Sri Lanka er kastet inn i en alvorlig gjeldskrise.

Det største lånet i historien til IMF ble tatt opp i 2018, kort tid før valget, av Argentinas daværende president Mauricio Macri, og har gjort landets økonomiske situasjon enda vanskeligere. Utenlandsgjelda til mange land i det globale Sør er på skyhøye nivåer, og har dramatisk innvirkning på folks liv.

Hvordan skal lønninger heves, velferdstjenester forbedres og klimaomstilling finansieres når halvparten av landets inntekter eller mer går til å betjene utenlandsgjeld?

Klimaaktivister i det globale Sør har startet bevegelsen Debt for Climate (gjeldsslette for klima), som retter søkelyset mot nettopp gjeld som et hinder for rettferdig klimaomstilling. På den ene sida kan land med en enorm gjeld bli tvunget til å tillate ødeleggende ekstraktiv industri og utvinne eventuelle fossile ressurser, til tross for at de selv ofte blir hardest rammet av klimaendringer.

[ Debatt: Jeg bruker samekofte på Tinder, men ellers i livet vegrer jeg meg ]

Astrid Bragstad Gjelsvik, varastyremedlem i Attac, Peder Ressem Østring, medlem i Attac og Maren Hemsett, daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk. (Privat)

På den andre sida blir mange land tvunget til å ta opp nye lån for å bøte på stadig tiltakende klimakatastrofer, slik Pakistan nå vurderer etter den brutale flommen. Disse landene bærer ikke det historiske ansvaret for klimaendringene, men blir på denne måten bundet hardere fast i dypt urettferdige finansielle strukturer.

Globalt sett er omtrent en tredjedel av all utenlandsgjeld til IMF, mens resten er til andre stater og private finansinstitusjoner. Mye av utenlandsgjelda i det globale Sør er illegitim, altså inngått på udemokratisk vis, eller inngått på så urettferdige premisser at den i praksis ikke lar seg betale.

Dagens gjeldsregime er en fortsettelse av koloniale strukturer med verdioverføringer fra Sør til Nord og betingelsesløs sletting av denne gjelda er det eneste rettferdige overfor befolkningene som er tvunget til å betjene den.

Gjeldsslette for klima vil ikke alene være noen løsning på den komplekse krisa verden er i, og på skeivheten i makt og klimabyrder land imellom. Likevel er et slikt tiltak en forutsetning for at en rettferdig klimaomstilling i det hele tatt skal være mulig. Som Debt for Climate-aktivist Esteban Servat har sagt: «Å begynne med annen klimastøtte for land i det globale Sør vil være som å prøve å fylle ei bøtte med hull i. Gjeldsslette må komme først».

[ En russisk kollaps kan være ekstremt farlig for oss alle ]

Dagens gjeldsregime er en fortsettelse av koloniale strukturer med verdioverføringer fra Sør til Nord.

Hvis rettferdig omstilling skal bli noe mer enn et begrep i festtaler må Norge bruke sin innflytelse i IMF til å jobbe for kravet om gjeldsslette for klima. Den norske klimabevegelsen må også slutte seg til kravet fra grasrota i det globale Sør, slik at offentlige ressurser kan gå til sårt tiltrengt klimatilpasning og omstilling, heller enn til betjening av gjeld.