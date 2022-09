Barnevernet har for mye makt

En studie av journaler og rettsdokumenter i omsorgsovertakelsessaker, som har versert i barnevernet og rettsapparatet i 6 til 8 år, viser betydelig kompetansesvikt og systemsvikt. Dette har vært kjent i en årrekke og er dokumentert både i offentlige utredninger, fra Statens helsetilsyn, andre statlige instanser og organisasjoner.

Forrige regjering har ikke grepet fatt i dette.

Det som har skjedd er utarbeiding av ny barnevernslov med krav om toårig masterutdanning som skal bygge på barnevernsutdanningens sosialpedagogikk, vitenskapsteori og eksamen i juss. Kompetansen skal være på plass i 2031. Bufdir arbeider med nye saksbehandlingsregler som skal sikre gode faglige vurderinger, og et digitalt kvalitetssikringssystem. Dette treffer ikke det kompetansebehovet som er dokumentert.

Norge er eneste land med egen barnevernsutdanning som har innsnevret fagfelt, basert på sosialpedagogikk. Regelorienteringen i barnevernet gjør at det mister menneskene av syne. Kompliserte og sammensatte barnevernssaker krever en helhetlig, tverrfaglig tilnærming som sosialpedagogikken mangler. Det har vært dokumentert i flere år at i saker hvor det foregår omsorgssvikt, vold og overgrep, blir barnet påført store helseskader som mange av dem må slite med resten av livet.

Dette mangler også i dagens utdanning. Kunnskap om dette er ikke nok. Skal man hjelpe familier som sliter med sine liv må kunnskapen kunne anvendes. Det nytter ikke å lene seg til saksbehandlingsregler, lover og prosedyrer. Dette er utfordringen i utdanningen.

Å anvende faglig forskningsbasert kunnskap overfor sårbare familier handler først og fremst om relasjonskompetanse. Det innebærer forståelse, innlevelse, respekt, empati og kommunikasjon. Dette er grunnpilaren i alt sosialt arbeid.

Søren Kierkegaard formulerte det allerede på 1800-tallet: Hemmeligheten med all hjelpekunst er å finne ut hvor den andre er og begynne der. For å kunne hjelpe en annen må jeg forstå mer enn han – men først og fremst forstå det han forstår. Hvis jeg ikke gjør det, hjelper min kunnskap slett ikke.

Psykiateren Finn Skårderud sier: Det handler om å se andre innenfra og seg selv utenfra. Dette krever personlig egnethet og en personlighetsutvikling som studentene må tilegne seg fra dag én i utdanningen. Å legge dette inn i en masterutdanning er for sent.

Barnevernet sitter med en definisjonsmakt i barnevernssaker som til og med overprøver medisinsk kompetanse. Dette er maktmisbruk. En nylig doktoravhandling om sårbare barnefamiliers erfaringer med norsk barnevern, viser at barnevernet må lære seg å kommunisere.

Vi må ikke skyte på barnevernsarbeiderens kompetanse. Den er resultat av et villet utdanningssystem.

Men vi må ikke skyte på barnevernsarbeiderens kompetanse. Den er resultat av et villet utdanningssystem og et formelt barnevern som hindrer faglig utvikling. Barnevernsarbeidere står i krevende jobber med de ressurser som er til rådighet. Barnevernet har en skremmende høy turnover med skifte av saksbehandlere, det er også et problem.

Systemsvikten handler om to ting. Manglende samhandling mellom ulike hjelpeinstanser som involveres – særlig helsetjenesten. Problemet har eksistert i førti år. Det andre er manglende rettssikkerhet på grunn av partsulikhet i nemndbehandling og i rettsapparatet.

Det er David mot Goliat, som flere advokater har pekt på: Manglende relasjonskompetanse, manglende lyd- eller videoopptak av rettsforhandlinger, referater fra barnevernets møter med familien må godkjennes av familien, lovbrudd blir ikke møtt med konsekvenser eller sanksjoner, privat parts innsyn i offentlig parts dokumenter er begrenset. Offentlig part har ingen begrensninger i bruk av advokat – en mulighet som privat part ikke har.

Når det faglige grunnlaget for avgjørelser blir begrenset, må nemnda og rettsvesenet ty til ren skjønnsutøvelse. Barnevernsloven har ingen regler som bygger på entydige kriterier hvor avgjørelsen kan trekkes ut av reglenes formulering. Derfor skjønn.

Dagens barnevernssystem er modent for revisjon og endringsprosess er en krevende øvelse. Utdanningssystemet må justeres, saker med omsorgsovertakelse må undersøkes og utredes av tverrfaglige team med spisskompetanse.

Barnevernet må ikke ha definisjonsmakten alene.

Dette kan ikke løses med nye retningslinjer eller veiledere. Det bør etableres et forsøksprosjekt som kan teste ut nye organisasjonsformer og kompetanseutvikling. Dette må være et fellesprosjekt for Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet/Helsedirektoratet.

Her ligger barneministerens og kunnskapsministerens mulighet til å utvikle et bedre barnevern før neste stortingsvalg.

