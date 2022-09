Jeg hatet å skrive navnet mitt

Hele livet mitt har jeg møtt fordommer og vanskeligheter på grunn av at jeg har de diagnosene jeg har. Ting som ga mening for andre, ga ikke mening for meg. Mens andre kunne skrive navnet sitt lett som bare det, hatet jeg å skrive navnet mitt.

Bokstavene ga aldri mening for meg, alle trodde jeg var dum.

Som liten var jeg alltid sur på foreldrene mine for at de hadde gitt meg et langt navn. Jeg nektet folk å kalle meg Jens-Fredrik, når lærerne sa navnet mitt ble jeg bare sur og ba dem kalle meg «Jeffe». Fordi det var enklere for meg å skrive.

Ingen trodde at jeg noen gang skulle lære å lese og skrive, jeg var jo tross alt andregenerasjons dyslektiker og diagnostisert med ADHD.

Gjennom nesten hele barneskolen ble jeg mobbet for å være dum. Jeg ble også kalt mange vonde ord av de andre på skolen, de kalte meg «hjerneskada» og «hemma». Mange trodde det aldri skulle bli noe av meg, de trodde jeg hadde for lav IQ til å kunne forstå bokstaver.

Men jeg var jo ikke dum.

En dag ble mobbingen for mye for meg. Jeg husker ikke hva som gjorde meg sint den dagen, men det boblet over. Jeg ble så sint at jeg kasta stoler rundt og veltet pulter. Jeg husker best at lærerne måtte holde meg nede på gulvet inne i garderoben, så jeg ikke kunne stikke av eller skade noen.

Jeg er ikke lenger sint på lærerne for at de holdt meg nede, selv om det høres brutalt ut. Jeg var urolig som liten og forstår hvorfor de gjorde det, men jeg tror jeg vet grunnen til at jeg var så sinna: At ingen forsto meg.

Det siste jeg husker fra den dagen er når moren min hentet meg, og alt jeg sa var: «Hvorfor kunne ikke jeg ha vært født normal?». Dette var noe jeg konstant hadde ønsket: Å være som alle andre og mestre ting som dem.

Det ble bestemt at jeg skulle bytte skole, til en spesialskole for barn med psykiske og fysiske funksjonshemninger. Med en ny og støttende kontaktlærer, knekte jeg endelig koden og jeg lærte meg å lese.

Det viste seg at jeg faktisk ikke var så dum som alle andre trodde, alt jeg trengte var å bli forstått og få litt ekstra hjelp.

Den første boka jeg leste på eget initiativ var «Star Wars Episode 3: komplett leksikon». Jeg begynte å oppdage historie- og faktabøker, jeg leste nesten alle historiebøkene på skolen.

Etter noen år begynte jeg å lese engelske bøker som «The Hobbit» og «Star Wars». Det største gjennombruddet kom da jeg konfirmerte meg humanistisk og fikk konfirmasjonsboken «Tenk på det!».

Det var den første boka jeg leste flere ganger, fem ganger for å være presis.

På videregående hadde jeg fortsatt en del lære- og skrivevansker. Jeg måtte fremdeles anstrenge meg for å skrive forståelig, og jeg hadde fortsatt utfordringer med grammatikk.

Folk trodde ikke at jeg kunne gå på en vanlig videregående skole og ha oppgaver på samme nivå som alle andre. Men bare noen måneder inn i det første året fortalte læreren min til min mor og meg noe vi nesten ikke trodde var mulig: «Jens-Fredrik gjør det så bra at vi synes han bør få karakter i alle fagene».

Da var brått fordommene som alle hadde om meg knust; ingen trodde gutten med «kråkeskrift» skulle få femmere i samfunnsfag og økonomi.

Jeg sliter i dag med noen lese- og skrivevansker, men har kommet utrolig langt fra der jeg en gang var.

Jeg har lært at selv med alle diagnosene mine – dysleksi, autisme og ADHD – så definerer ikke de meg som person, og de setter absolutt ingen grenser for hva jeg kan få til.

