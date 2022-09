Aperopet: Så vakker at det alltid vil skrives nye sanger

Nytt styre, ny assistent, nok et nytt styre, nye spillere, ny trener og tilslutt en ny kaptein er alle klare for en sesong i relativt nye Jordal Amfi. Selv med et godt voksent lag hvor de aller fleste var med i fjorårets ikke helt vellykkede sesong, føles det som om vi igjen starter fra scratch. Heldigvis er Vålerenga, Oslo øst og byen generelt som en vakker kvinne som alltid har, og alltid vil, inspirere kreative sjeler til å komponere sanger.

Årets tropp kjenner de fleste til. Noen er borte, noen har kommet til. Andre har ikke kommet inn, mens noen har funnet seg mindre sexy steder å spille hockey enn på Oslo Øst.

Innganger

Nye spillere har kommet inn, men hvem i Vålerenga som har signert dem tør vi ikke mene for mye om. Det kan være hvem som helst. Uansett, fire nye fjes er på plass.

På backen har man hentet inn en amerikaner ved navn Mark Evan Anthony-Gerard Auk. Som de fleste andre backene i troppen så er det det offensive spillet som er Auks største styrke, men han skal også være habil foran egen kasse. Amerikaneren kommer fra et år i dansk hockey og har også en sesong i finsk SM-Liiga bak seg. Tidligere i sommer signerte han på østerrikske Vienna Capitals, men den kontrakten ble raskt avsluttet da Anders Myrvold ringte. Vi tror i hvert fall det var det som skjedde.

Lenger fremme finner vi Sander Thoresen fra Sarpsborg og Sparta. Etter at han i år etter år måtte dra hjem til Østfold etter kamper i Oslo, bestemte Sander seg for at det var på tide å bli voksen og flytte til hovedstaden. Han omtales som en seriøs og hardtarbeidende spiller, og tar man en titt på poengstatistikken hans mer enn doblet han poengproduksjonen i fjor kontra sesongen i forveien. Vi velger å se bort fra antall kamper her, da dette betyr at poenget vårt faller bort.

Ny sarping til verdens feteste klubb

Svenske Christoffer Karl Törngren kommer til Jordal etter å ha ledet HV71 tilbake til SHL. Dette er en spiller som pleier å vinne der han havner. SM-Gull i J20-klassen, gull i SHL og gull i HockeyAllsvenskan er alle på merittlisten hans. Vi sier ikke at vi kommer til å feire ei bøtte til våren, men vi sier heller ikke at det ikke kommer til å skje. Törngren skal være rask og elegant på skjøtene og kan fort bli en ny publikumsfavoritt.

En annen sarping som har funnet veien til verdens feteste klubb er Didrik Nøkleby Svendsen. Kjent for de fleste som følger norsk hockey, dog ikke for finspill, frekke dragninger og snasne scoringer. Dette er en spiller som ikke går av veien for en takling eller to. Ei heller for å blande seg i, eller for den saks skyld sette i gang litt grums. Kontrakten hans har en klausul som sier at han må være klar, i form, og levere i løpet av to måneder fra 1. august. Ellers blir det en annen klubb for spilleren som de siste årene har spilt for Comet.

Troppen er nødvendigvis ikke helt klar. Det er få norske spillere med et akseptabelt nivå inne som er ledige, men det er en ledig plass på utenlandskvota. Trolig vil denne benyttes innen sluttspillet drar i gang. Selvfølgelig kan det jo hende at en eller annen norsk spiller som har forvillet seg ut i distriktet ønsker seg til Enga, men har du først latt deg trollbinde av heksa i skogen er det vanskelig å komme seg ut av hennes onde grep.

Avganger

Noen spillere har måttet forlate Vålerenga, og da selvsagt motvillig. Mest oppmerksomhet har det vært knyttet til en telefonsamtale mellom Steffen Kent Søberg og Anders Myrvold. I den samtalen ble det klart at keeperveteranen måtte finne seg noe annet å gjøre. Hvordan beskjeden ble formidlet, og akkurat hva som ble sagt vet vi ikke, men utad virker det ikke som det ble gjennomført på verdens beste måte.

Uten ny kontrakt med Oslos stolthet valgte Søberg å legge opp, kun 28 år gammel. Dette er selvsagt trist, men man skal aldri utelukke et comeback. Bare spør Øystein!

Andre spillere som har funnet annet å gjøre er en haug med unggutter med Gabriel Koch i spissen, i tillegg til Axel Sundberg, David Booth og klubbveteran Colin Spaberg Olsen. Skadeplagede Jonas Oppøyen er foreløpig ikke med i årets tropp, men det hadde vært magisk om Oppy kunne få avslutte karrieren på egne premisser, og ikke at helsa gjorde det for han.

Ny kaptein for sesongen er forøvrig Martin Røymark. Mathis Olimb og Tommi Taimi er med i kapteinsgruppa med hver sin A på brystet.

Trenere

Fredrik Andersson er inne som ny hovedtrener i klubben. Med seg har han fått superduperveteran Mats Trygg. Mannen som har spilt a-lagshockey siden 1994, og som man begynte å lure på om hadde planer om å spille til evig tid, la opp i det Vålerenga tok kontakt. Igjen, det er det vi tror.

Joachim Svendsen og Jon Aase fortsetter som henholdsvis keeper- og fysisk trener. Hovedtrener Anderson har bred erfaring som trener/leder/talentspeider. De siste årene har han opplevd suksess med opprykk og i samme sleng blitt kåret til årets trener, for så å få sparken sesongen etter.

Tabelltips og serieåpning

Diverse medier har etter beste evne forsøkt å tippe hvordan tabellen vil se ut etter 45 spilte kamper. De påstår selv at det er fryktelig vanskelig, men det er det jo egentlig ikke. Det hele er litt som om Vålerenga og en eller annen norsk klubb ønsker dine tjenester, Enga kommer først. Derfor tipper vi som vanlig Vålerenga som seriemester. Så får de andre gjøre opp om de resterende plassene.

Torsdag om en knapp uke spiller vi vår første match for sesongen på Jordal. Før det, nærmere bestemt i kveld innleder Vålerenga sesongen på besøk i Varner Arena, mest kjent som nye Askerhallen. Klubb og Klan har samarbeidet om å sette opp tre gratis busser til denne matchen, slik at du kan bruke mer penger på øl.

Se Klanen for mer informasjon om du ikke allerede har sikret deg plass. Flaks for oss at vi slipper å spille der borte mer enn to ganger til i dette seriespillet. Så heldige er ikke alle fra Vålerenga. Mens vi får reise hjem igjen må noen tilbringe minst en hel sesong der borte. Stedet ingen synger om.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

