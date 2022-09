Det store lærerranet

Det foregår et ran av lærernes rettmessige lønn i skolen. Det skjer hver dag, og arbeidsgiver både lukker øynene og bidrar aktivt til det.

Du tror kanskje dette skal handle om den dokumenterte mindrelønnsutviklingen til lærerne, men det skal det ikke. Det at arbeidsgiver har nektet å gi lærerne en rettferdig lønnsutvikling over snart to tiår er både urettferdig, uklokt og provoserende, men det er ikke ulovlig.

Det er derimot lønnstyveri.

Ved nyttår i år fikk straffeloven inn en bestemmelse om lønnstyveri. Lønnstyveri skjer i skolen omtrent ukentlig, om ikke daglig, ved at skoleledere og kommuner ikke følger arbeidsmiljøloven og inngåtte tariffavtaler.

I straffelovens §395 står det nå: «Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

Det er lønnstyveri når en lærer blir bedt om å overnatte med elevene uten kompensasjon etter arbeidsmiljøloven eller tariffavtalene. Det er lønnstyveri når lærere drar utenlands med elevene i dagevis uten en krone ekstra i lønn. Det er lønnstyveri når lærere blir bedt om å stille opp på møter etter sin planfestede arbeidstid, uten at dette kompenseres i henhold til lov og tariffavtaler.

Det er lønnstyveri når rektor pålegger seminar på hotell og strekker arbeidstiden ut over de avtalte 7,5 timene en planleggingsdag skal vare. Det er lønnstyveri når utviklingssamtalene skjer utenfor arbeidstid, uten at man får kompensasjon.

Det er min påstand at det pågår mye lønnstyveri i norsk skole.

En klok skoleleder jeg kjenner sa en gang at den raskeste måten å bli kriminell på er å bli skoleleder. Han har rett. Skolen skvises på ressurser fra alle kanter, og mange skoleledere prøver å gjøre det beste med budsjettene de er blitt tildelt. Sammen med samvittighetsfulle lærere får de det ofte til, og samtidig setter de seg i en posisjon hvor de er på kanten av loven eller bryter den. Er det rart at vi sliter med rekrutteringen av rektorer?

Forventningen om at læreren alltid skal være tilgjengelig for foreldre og elever på kveldstid bidrar til problematikken. Både taushetsplikt og registrering av henvendelsen er vanskelig å få til når moren til Anne bare må snakke om venninneproblematikk i 6B når læreren står i kø på butikken. Og så skulle jo dette egentlig skjedd i «kontortiden», så hva med lønn? Foreldre kan ikke pålegge læreren overtid.

Lærerens arbeidstid er delt i to. Det er det som kalles planfestet arbeidstid, eller «kontortid» og det som er arbeidstid som læreren disponer selv. Den første delen skal brukes til møter, undervisning, kompetanseheving, samarbeid, kommunikasjon med foreldre, forberedelser og etterarbeid med mer.

Altså vanlig kontorarbeid og alt som har med kommunikasjon med elever, foreldre og andre å gjøre. Den andre delen skal brukes nesten utelukkende til å forberede undervisning og etterarbeid, samt å oppdatere seg faglig.

I lærernes tariffavtaler er det slik at dersom oppgaver som faller innenfor «kontortiden» må utføres utenfor denne så utløser dette i de fleste tilfeller overtid. Arbeidstiden til lærerne er klart og enkelt forklart i lærerens arbeidstidsavtale. En arbeidstidsavtale som KS ønsket å kvitte seg med i 2014 slik danskene gjorde, og som var grunnen til lærerstreiken i 2014.

Nå angrer danskene, men arbeidstidsavtalen i Norge er likevel under press og angrep hver eneste dag, og skoleledere gjøres til kriminelle ved å ikke ha ressurser nok til å følge den.

Foreldre er nødt til å spørre seg: Møter jeg læreren Hanne på jobb nå eller møter jeg privatpersonen Hanne? Sender jeg barna mine med læreren Hanne som jobber i kommunen, eller med privatpersonen Hanne?

Den ene får betalt, den andre får det ikke. Den ene er underlagt lovverk, etiske retningslinjer og kommunale forsikrings- og erstatningsordninger for ditt barn, den andre er ikke det. Den ene må følge forvaltningsloven for saksbehandling, den andre må ikke det.

Du som forelder bør sette pris på når den profesjonelle læreren og skolelederen setter tydelige grenser til beste for deg, for barnet ditt og skolen. Lønnstyveriet i skolen har konsekvenser for både den som taper lønn, den som gjør seg til kriminell og for elever og foreldre.

Derfor må vi alle ta et felles ansvar for å få slutt på lønnstyveriet i norsk skole.

