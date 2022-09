Nytt sykehus for enhver pris?

Staten ved Ap/Sp-regjeringen har overtatt Helse Sør-Østs og Solberg-regjeringens «målbildeplan» fra 2016, med en idé om et nytt komplett regionsykehus på Gaustad. Det er det ikke plass til. Noen regionfunksjoner må legges til Aker, der tomta også kommer til å bli fylt opp.

Det ligger ingen utredninger, beregninger av arealbehov eller konsekvensanalyse til grunn for målbildet.

Regjeringen mener at målbildeplanen er så nødvendig å gjennomføre at de har vedtatt statlig regulering. Oslo kommune, det vil si både Plan- og bygningsetaten (PBE), byrådet og bystyrets flertall, overstyres.

Vi er stadig flere som vil beholde Ullevål og utvikle det etter den såkalte parksykehus-planen, laget av erfarne fagfolk i 2019: Bygge lokalsykehus også på Aker, og la Rikshospitalet (Rh) drives som før.

Forprosjektet i målbildeplanen er under utvikling samtidig med at statlig reguleringsprosess pågår. Det er vanskelig å få plassert de nødvendige funksjonene i de planlagte byggene. Oslo Universitetssykehus ved prosjektorganisasjonen Nye OUS har inngitt høringsuttalelse til statlig plan. Det er gjort små forbedringer i planene etter forrige høring ved PBE 12/4 – 7/6 i 2021.

På OUS-styremøtet 25. august sa prosjektdirektør Just Ebbesen at det er arbeidet med de etatene som har kommet med innsigelser, vesentlig PBE, men de byggtekniske innvendingene mot målbildeplanen er mange.

For å innpasse nybygget må deler av det nåværende Rikshospitalet rives. Avdelingene må gis foreløpige lokaler, men hvor er uklart. Rh skal drives under utbyggingen, men erfarne leger sier at det ikke går.

Bente Odner, arkitekt MNAL og Randi Werner-Erichsen, cand. pharm., cand.mag. (Privat)

Riksantikvaren hadde i 2021 innsigelse mot at nye bygg på Rh kom for nær Gaustad sykehus. Men i høringsuttalelsen til statlig regulering mener de at de nye kompakte byggene også er en dårlig løsning. Nå har de ikke lenger mulighet til innsigelse.

Oslo kommune, ved bystyret, får også kun gi høringsuttalelse nå. Byråd og bystyre har protestert sterkt på at regjeringen går til statlig regulering. Byrådet har lagt fram en innstilling for behandling i bystyret, der de forkaster planene for Gaustad og Aker, men holder på målbildet. Ullevål nevnes ikke, i stedet ønsker byrådet et nytt tredje sykehus. Det finnes det ikke planer for.

Det er lite konstruktivt i byrådets innstilling. De regner kanskje med at den statlige reguleringsplanen skal gjennomføres uansett, slik helseministeren sier?

Vi spør også om Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), som nå er reguleringsmyndighet i PBEs sted, kan legge plan- og bygningsloven til side. Kan de ignorere ca 300 til dels faglig sterke negative høringsuttalelser? Blant dem uttalelser fra fagfolk som ser faren ved splittingen av Ullevåls funksjoner – spesielt for katastrofeberedskapen?

Den 23. august vedtok helseutvalget i Oslo – dagen etter gjorde byutviklingsutvalget det samme – en annen innstilling til bystyrets møte tirsdag 7. september, skrevet av flertallet av partiene. Der godtas ikke målbildeplanen. Man tar i stedet opp parksykehus-planen med tilhørende planer for Rh og Aker. Den er kalkulert å koste mellom 10 og 20 milliarder mindre enn målbildeprosjektet. Denne uttalelsen har flertall.

Byggekostnadene er i prosessen økt betydelig, både på grunn av vansker med å følge planene og krig i Europa. I OUS-styremøtet 25. august ble det rapportert at driftsresultatet per nå lå ca 200 millioner under budsjettert. OUS skal spare til egenkapital og lånene skal nedbetales – fra samme konto som driften. Det er anslått at OUS med en milliard kroner mindre per år til drift får kapasitet til 125.000 færre pasientdøgn.

Det har vært arbeidet med såkalt gevinstrealisering i nybyggene siden høsten 2021. Rapporten sendes nå til HSØ. I OUS-styremøtet påpekte de ansattes styremedlemmer at foretakstillitsvalgte og hovedverneombud ikke hadde vært involvert i arbeidet. Det ble også påpekt at det er beregnet mulige gevinster på 1,2 mrd., mens behovet er estimert til 1,5 mrd. Rapporten vil bli lagt fram til orientering i OUS sitt september-styremøte.

I kvalitetssikringsrapporten til Konseptrapporten for målbildet, som ble endelig godkjent av HSØ-styret 20. juni 2019. uttalte kvalitetssikrer PricewaterhouseCoopers (PWC) – som også er HSØs revisorfirma – at grunnlaget for gevinstberegningene ved å flytte til nye bygg ikke er sporbart.

Er det lettere å spore nå?

