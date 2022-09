Klimaterror mot fattige

Rike land har det høyeste globale klimaavtrykket og fattige land har det minste. Pakistan, som står for under én prosent av klimautslippene i verden, tar nå regningen for den rike verdens overforbruk av ressurser.

Ødeleggelsene i Pakistan er ufattelige. Pakistan opplever ikke bare mer ekstreme hetebølger og kraftigere regn enn vanlig, landets 7.000 isbreer smelter raskt og lager oversvømmelser. Barn drukner foran øynene på sine foreldre, og millioner har mistet alle sine eiendeler.

Avlinger er ødelagt, husdyr er borte og vannbårne sykdommer sprer seg. Dette skjer i et land hvor Verdens matprogram anslår at 70 prosent av befolkningen fra før har sviktende ernæring.

Fattige Pakistan har ikke skyld i global oppvarming, men er et av de mest sårbare for klimaendringer. Verdens rike, inkludert den norske befolkningen, har i kontrast et enormt klimaansvar. Både fordi vi har et overforbruk av ressurser, og fordi vi eier selskapene som forurenser globalt.

For å ta et illustrerende eksempel: Klesindustrien globalt står for 10 prosent av de globale klimagassutslippene. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen. 70 prosent av klærne som lages produseres av plast, og internettkjøp bidrar til store utslipp fordi klær ofte flys inn enkeltvis og returneres om de ikke faller i smak.

Hvem tjener penger på denne klesindustrien? I veldig liten grad arbeidere som ofte jobber under forferdelige forhold, og i veldig stor grad de rike eierne av kleskjeder som Zalando og H&M. Det norske oljefondet har aksjer i disse selskapene. Urovekkende nok har vi dag også et lovverk som gjør det billigere for virksomheter å ødelegge usolgte varer enn å gi dem bort.

I lys av dette er det dypt urovekkende at en ny studie viser at en fjerdedel av nordmenn benekter at klimaendringene er menneskeskapte. Hvordan skal rike mennesker ta klimaansvar når de ikke engang vil ta inn over seg at vi har et menneskeskapt problem?

En annen studie viser at flertallet av klimafornekterne i Norge er innvandringskritiske og stemmer på borgerlige partier. Kombinasjonen av innvandringsskepsis og klimafornektelse kommer til å bli et alvorlig problem når vi vet at antallet klimaflyktninger kan øke til 1,2 milliarder mennesker i årene fremover – og at Norge er et av få land i verden som kommer til å være beboelige.

Klimaendringene er en realitet, og vi kan ikke gjøre noe med den forurensningen som allerede har skjedd. Vi kan imidlertid begrense fremtidig skade ved at rike land kutter sine utslipp betraktelig og raskt. Flom og hetebølger inntreffer ikke bare langt hyppigere på grunn av global oppvarming, ekstremværet varer lenger enn før. Verdens fattige vil ikke rekke å komme seg på beina etter én krise før den neste inntreffer.

Verdens rike må ikke bare ta ansvaret for å kutte utslipp ved blant annet å sørge for mer kortreiste varer, mer miljøvennlige investeringer og mindre luksusforbruk. De må også ta et større ansvar for å hjelpe klimaofrene og bistå med klimatilpasning. De summene som nå tilbys Pakistan i nødhjelp er dessverre helt utilstrekkelige sett opp mot det katastrofale omfanget av klimaødeleggelsene.

Behovet for midler til klimatilpasning er enormt, men rike land har ikke innfridd sine løfter om støtte til dette. Ved klimatoppmøtet i 2021 avviste dessverre rike land også fattige lands krav om å etablere en støttemekanisme for å håndtere skader grunnet klimaendringene.

Det er ikke det at rike land ikke har kapitalen til klimafinansiering, det er et spørsmål om prioriteringer og skattelegging av de rike: Verdens ti rikeste har doblet sin formue fra 700 milliarder til 1,5 billioner dollar under pandemien.

I Norge delte staten ut åtte milliarder kroner i koronastøtte, der en stor del gikk til konsern med rike eiere – inkludert hotellimperier eid av milliardærer. En av Norges rikeste redere, Olav Nils Sunde, som betaler mindre skatt enn en gjennomsnittlig nordmann, fikk 260 millioner kroner i krisestøtte.

Vi må slutte å være en nasjon full av klimafornektere og klimaforbrytere. Makthaverne må si tydelig ifra om at Pakistan nå er offer for den rike verdens overforbruk og miljøfiendtlige økonomiske valg.

