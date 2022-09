Parkene er hager og frirom for folket

Grünerløkka er Oslos mest folkerike bydel og en av bydelene med minst tilgang til grøntarealer. Folk bor tett i bydel Grünerløkka og mange av innbyggerne våre bor i trange leiligheter uten tilgang til egen uteplass.

Parkene er våre felles frie og populære tumleplasser. I området rundt Sofienbergparken bor det tusenvis av mennesker i alle livsfaser, både barnefamilier, unge og eldre. Sofienbergparken er «hagen» til tusenvis av Grünerløkkas beboere.

Et mangfold av innbyggerne bruker parken i hverdagen, og gjennom sommersesongen har barnefamilier, ungdom og andre hverdagsaktiviteter, lek og piknik i parken. Juni er høysesong for Sofienbergparken, som daglig er stappfull av folk i alle aldre som bruker parken som hage.

Nå har bydelen nok en gang mottatt en søknad fra arrangøren av «Piknik i parken» for å arrangere en av Oslos største kommersielle festivaler her.

Sofienbergparken er på mange måter i «hjertet» av Grünerløkka og at det er et attraktivt sted å arrangere en festival er forståelig. Men parken er så viktig i hverdagen til tusenvis av beboere at det ikke kan forsvares å stenge den av i mange dager i strekk for et visst antall betalende gjester for konserter.

Jane Vogt Evensen er gruppeleder for Grünerløkka SV og leder i bydelens oppvekst-, miljø- og kulturkomité. (Kristian Myhre)

Én sak er at det for mange er mye å betale rundt 900 kroner dagen for en festivalbillett. Men i tillegg til at parken gjøres utilgjengelig, er det som er musikk for deltakerne, støy for naboene.

Det er ikke minst mange små barn og andre i nabolaget som har behov for å legge seg til å sove lenge før klokka 23 på kvelden. Grünerløkka er bydelen i Oslo med flest barn under tre år. Vi har fått tilbakemelding fra naboer om at støyen fra konsertene fra tidlig på ettermiddagen, gjør det krevende å være hjemme de dagene festivalen pågår.

SV er positive til kulturarrangementer i bydelen vår og støtter opp om tildeling av tillatelser til et stort antall arrangementer hvert år. Fellesnevneren for disse er at de er åpne og tilgjengelige for alle bydelens innbyggere, og at ingen gjerder inn våre få grønne lunger kun for betalende gjester.

SV mener det må finnes mer egnede steder i Oslo å arrangere festivaler av denne størrelsen, hvor det ikke er tett bebyggelse på alle kanter og hvor det er større tilgang på grøntarealer.

Arrangøren av «Piknik i parken» ble i vinter oppfordret av både Grünerløkkas oppvekst-, miljø- og kulturkomité og bydelsutvalget til å søke alternative lokasjoner for å avholde festivalen fra 2023 og videre. Nå foreligger det likevel en ny søknad om festival for 2023 med fire års opsjon. Denne behandles i bydelsutvalget 15. september. SV stemmer for å avslå denne søknaden.

Vi oppfordrer arrangøren til å kontakte kulturbyråden for å diskutere mer egnede steder i Oslo å arrangere festivalen fremover.

Parkene våre skal være for alle.

