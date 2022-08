Skolenes fordømte plikt

At elevene opplever trygghet og tilhørighet, er en nødvendig forutsetning for at skolene skal lykkes med sitt viktige samfunnsoppdrag. Dagsavisen skriver mandag (29. august) inngående om utfordringene som ligger bak problemet med ufrivillig skolefravær. Det handler ikke om barn som ikke har lyst til å gå på skolen.

Det handler om barn som ikke orker eller som ikke tør.

Det er vondt å lese enda en sak om foreldrenes fortvilelse i møte med skoler som ikke følger godt nok opp, eller som til og med legger mye av skylden over på foreldrene. Og det er uakseptabelt at en del skoler fortsatt svikter sitt lovpålagte ansvar til å håndtere problemer i skolemiljøet, slik det framgår når så mange foreldre får medhold i sine klager til statsforvalteren.

De viktigste begrepene i Dagsavisens artikkel er tilhørighet og trygghet. Den eneste egentlige løsningen er at skolene arbeider systematisk med klassemiljø fra start og gjennom hele skoleløpet. Vi har stort sett alle opplevd situasjoner hvor noe kommer galt ut – hvor vi ikke finner fotfeste.

Når barn blir værende i denne situasjonen – når skolen blir et sted for engstelse, i stedet for fellesskap og glede – kan det både ødelegge skolegangen deres og bidra til å forme viktige deler av livsløpet.

[ Barna som ikke går på skolen: Foreldre forteller om utmattelse og ødelagt helse (+) ]

Signe Horn er generalsekretær i organisasjonen Voksne for barn. (Bo Mathisen)

Samtidig er det her de store mulighetene ligger. Skolen kan være en livsviktig arena hvor barn og unge får mulighet til å utvikle seg både som individer og som medlemmer av fellesskap. Skal man lykkes med å skape et godt og inkluderende elevmiljø, må arbeidet være skoleomfattende og helhetlig.

Arbeidet må utgå fra skolens ledelse, det må ha et helsefremmende og forebyggende perspektiv, og alle som jobber på skolen må være involvert. Mobbing, utestenging og andre forhold som skaper utrygghet, må ikke behandles som individuelle problemer. Det må først og fremst jobbes med hele miljøet og med dynamikken i gruppene.

Tradisjonelt forebyggende arbeid i skolen har dreid seg om å informere om risiko, risikofaktorer og hva barna bør unngå. Det fokuseres gjerne på hva som ikke skal skje, heller enn på hvordan man kan fungere godt sammen. Sagt annerledes: Voksne som vet hvordan man skaper en trygg gruppekultur, er det beste middelet mot mobbing og utenforskap.

Skolen kan være en livsviktig arena hvor barn og unge får mulighet til å utvikle seg både som individer og som medlemmer av fellesskap.

Man må hjelpe barna med å kommunisere og lage inkluderende fellesskap. Jobbes det godt med dette, skapes det trygghet og tilhørighet. Da har man kommet langt på vei med å lykkes – ikke bare med å etablere grunnlaget for læring, men for en god barndom.

[ Hva skal du gjøre når barnet ditt ikke vil på skolen? ]

Samtidig kan vi ikke framheve dette prinsippet sterkt nok: Når en hvilken som helst skoleansatt ser eller mottar informasjon om at et barn ikke har det bra på skolen, må vedkommende handle. Og om nødvendig: Handle igjen og igjen, dag etter dag, uke etter uke, helt til problemet er løst.

Passivitet fra skolens side ser ut til å være det største problemet.

Vi forstår selvsagt godt at presset på læreres tid og kapasitet kan være stort. Likevel kan det ikke være rom for passivitet i møte med barn og unges utrygghet og utenforskap. Alle skoler må ha både bevissthet, kompetanse og kapasitet til raskt og godt å håndtere saker som oppstår.

Det er til og med skolenes fordømte plikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen