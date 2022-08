Rettigheter er ikke farlig, Amundsen

Ansatte i kriminalomsorgen blir utsatt for mer vold, men Per-Willy Amundsen vil ikke lytte til de som faktisk står i det.

Den siste tiden har ansatte i norske fengsler fortalt om en stadig farligere arbeidshverdag med vold og innsatte som utagerer. Lederen for justiskomiteen på Stortinget, tidligere justisminister Per-Willy Amundsen, ga overfor FriFagbevegelse onsdag 17. august det han mener er grunnen til denne utviklingen: «Det ensidige fokuset på rettigheter og normalisering…».

Til daglig jobber jeg i RøverRadion, norsk fengselsradio. Ukentlig er jeg i fengsel, og snakker med innsatte og ansatte om tilstandene. Det har vært kutt i kriminalomsorgens budsjett i årevis, samtidig som fengselsbyggene er gamle og uegnede for effektiv fengselsdrift.

Sikkerheten i fengsel er blitt svekket på grunn av disse kuttene, for det har ført til færre på jobb, og mer frustrerte innsatte som har fått dårligere soningsforhold. Denne sommeren har det florert av artikler og kronikker hvor folk i Kriminalomsorgen deler sine opplevelser, men de har tydeligvis ikke Amundsen lest.

I stedet for å lytte til de som står i det, benytter han heller situasjonen til å spre sitt budskap om at rettigheter er farlige.

La oss starte med normalisering. Normalisering er en del av rehabiliteringstankegangen, at man skal forsøke å tilrettelegge soningsforholdene så normalt som mulig, slik at det skal være lettere å komme tilbake til samfunnet og lettere å snu om livet sitt.

Joacim Ruud Myhre er produsent i RøverRadion. (Privat)

Det er dessverre slik at mange fengsler i dag sliter med å få til dette, for eksempel i Oslo Fengsel, hvor innsatte sitter på cellene sine opptil 22 timer av døgnet. Det bør ikke være nødvendig å si at dette ikke er normalt, og gjør veien ut tøffere. Når man føler at man ikke blir behandla som et menneske, da utagerer man.

Det andre Amundsen trekker fram er rettigheter. En moderne rettsstat behandler sine borgere med verdighet selv om de er straffedømt. Det er ikke ren «snillisme» som ligger bak denne tankegangen, det er rehabilitering og tilbakeføring. Mennesker som behandles med respekt, vil med større sannsynlighet vise andre respekt.

Å låse folk inne er ikke et mål i seg selv.

Fengsel skal beskytte samfunnet og forhindre fremtidige kriminelle handlinger. Menneskerettigheter er et ukontroversielt tema i Norge, og straffedømte er faktisk mennesker.

Men jeg er ikke innsatt, så jeg spurte en av våre Røvere, Maiken, om hva hun tenker om Amundsens utspill. Hun skriver:

«Jeg kan personlig forsikre Amundsen om at innsatte på høysikkerhet på ingen måte ønsker seg en utrygg soningshverdag med voldsrisiko. Men det er ikke sånn at innsattrettigheter og sikkerhet er gjensidig utelukkende størrelser. Innsatte som ikke får tilstrekkelig psykisk helsehjelp, som får isolasjonsskader og lite oppfølging, det er det som fører til frustrasjon, utagering og uholdbare situasjoner, ikke bare for ansatte og den det gjelder. Som medinnsatt er det en påkjenning å sone tett på dette. Skulle man i tillegg kutte det lille som er av aktivitet, har man ikke noen ventiler igjen. Om han virkelig brydde seg om de ansatte i norske fengsler ville han krevd full stans i budsjettkuttene i kriminalomsorgen, og heller gi fengselsansatte handlingsrom til å gjøre jobben sin.»

Menneskerettigheter er et ukontroversielt tema i Norge, og straffedømte er faktisk mennesker.

Ikke er jeg betjent heller, så jeg kontaktet Asle Aase, forbundsleder i betjentenes fagforening Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Han skriver:

«Volden ansatte opplever er uholdbar, men det handler om å ha nok folk på jobb og gode nok helsetjenester. Dynamisk sikkerhet, relasjonen mellom innsatte og ansatte, er den formen for sikkerhet som har blitt mest skadelidende under forrige regjerings regime. Amundsen så med åpne øyne at kriminalomsorgen ble bygd ned stein for stein, og aksepterte de årlige flate budsjettkuttene. Han ble fortalt om trusselhendelser, vold og behov for flere ansatte, uten å gjøre noe med saken. Medisinen er ikke mer innlåsing og verre soningsvilkår – det vil skape flere innsatte som blir psykisk syke og flere uholdbare hendelser.»

Observasjonene til Røver Maiken og Asle Aase er i tråd med mine egne. Betjenter som har jobbet i fengsel lenge husker tiden hvor man faktisk kunne danne meningsfulle relasjoner som bidrar både til økt sikkerhet og bedre tilbakeføring. Det har de ikke tid til nå.

Tiden går heller med på brannslukking. Dårlig forhold mellom betjent og innsatt betyr større sikkerhetsrisiko, dårligere rehabilitering og et mindre trygt samfunn, hvor de som slipper ut av fengsel ikke er klare for livet i det normale samfunnet, og da blir veien tilbake til fengsel kort.

Den tidligere justisministeren sitt utspill om at det er det «ensidige fokuset på normalisering og rettigheter» som har ført oss til dagens situasjon vitner om kunnskapsløshet, et utdatert menneskesyn og arroganse overfor de som står i det.

For han har selv stått i bresjen når politikerne har valgt å sette kriminalomsorgen i den situasjonen de står i nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen