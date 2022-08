På tide å restarte energidebatten

Partilederdebatten under årets Arendalsuke hadde ett tema: Energipolitikk. Det forteller hva som er øverst på den politiske dagsorden for tiden.

Det mest interessante med debatten var likevel det som ikke kom fram direkte, at dette i realiteten ble en slags EU-debatt via omveier! EU-partiene Ap, H og V var rørende enige om at koblingen vår til EUs energimarked «har tjent oss vel», og de partiene kommuniserer til dels panisk i alle kanaler at vi ikke må tenke på å utfordre selve prinsippet om fri flyt av både strøm og strømpriser.

Ifølge disse partiene er strømpriskrisen Putins verk, og løsningen for å få prisene ned skal være å bygge ut mer kapasitet. Til Putin først: Hans angrep på Ukraina er selvsagt helt avskyelig. Men det forsterket bare krisen, den ble utløst av en feilslått energipolitikk i EU over flere år, med Tyskland i spissen.

Konsekvensene i form av stigende strømpriser nådde oss lenge før Putin angrep Ukraina. Allerede i valgmåneden september i 2021 var strømprisene i Sør-Norge fire ganger høyere enn snittet de siste ti årene. Det var før Putins begrensning i gassflyten vestover tok fart og nærmere et halvt år før angrepet på Ukraina.

At mer vindkraft på land er den raskeste måten å få fram mer strøm er, unnskyld uttrykket, pære tøv!

En del av debattantene kunne med fordel tatt et intensivkurs hos kapitalisten Øystein Stray Spetalen. Han slaktet i Dagbladet 9. august den situasjonen vi er kommet i:

«Det norske industrieventyret og den norske velferdsstaten bygger historisk sett på tilgang til billig strøm, nedfelt i konsesjonslovene for over 100 år siden. Oljeeventyret i nyere tid bygger på de samme prinsippene, nemlig statlig eierskap og kontroll. Men eksportkablene og det frie strømmarkedet bryter med disse prinsippene. Og det er kjernen i problemet.»

Spetalen er ikke etterpåklok. Han har i årevis hevdet at den tette tilknytningen til EUs energimarked ville fjerne den konkurransefordelen vi har hatt historisk, med strømpriser som har ligget lavere enn i de landene vi konkurrerer med. Resultatene ser vi nå daglig.

Hogne Hongset er medlem av Alternativ energikommisjon og rådgiver i Motvind Norge. (Privat)

Så den nesten latterlige påstanden om at «økt produksjon» her på berget skal få strømprisene i Sør-Norge ned. Også her kunne en del aktører trenge et basiskurs i markedsmekanismer. Det norske strømmarkedet i sør er nå knyttet nesten sømløst til EU/England med syv sjøkabler. De to siste økte kapasiteten til de markedene med godt over 100 %. Vårt marked i sør på rundt 100 TWh er nå integrert i et marked på ca 3500 TWh. Den som da tror at noen nye TWh hos oss skal sende prisene særlig mye ned, tror gjerne på julenissen også.

En annen merkverdighet er at Norweas Åslaug Haga ser ut til å ha fått både NHO-sjefen Almlid, Energi Norges sjef Kroepelien og diverse politikere til å tro på at mer vindkraft på land er den raskeste måten å få fram mer strøm. Det er, unnskyld uttrykket, pære tøv!

Konsesjonsprosesser tar flere år, klager og omkamper fra rasende lokalbefolkning inkludert. Jamfør også folkepprøret i 2019, som satte stopp for behandling av nye konsesjoner i tre år.

Det som raskest kan få opp tilgangen på energi, noe vi trenger for videre elektrifisering og ny industri, det er kraftig økte tilskudd til energieffektivisering og solenergi. Det er ikke konfliktfylt, tvert imot populært.

Det kan vedtas umiddelbart, og utløser heller ikke behov for nye kraftlinjer. En fersk rapport fra Multiconsult viser et potensiale for solenergi på bygg på 66 TWh. Det tilsvarer ca 25 Fosen-utbygginger! Forhåpentligvis satser regjeringen stort på å få opp takten. Solberg-regjeringens klima- og miljøminister Rotevatn reduserte tilskuddene.

En annen gladnyhet på energifronten under Arendalsuka var, ifølge Schneider Electric Norge, at potensialet for energieffektivisering er langt større enn det både NVE og Statnett har lagt inn i sine analyser. Også tilskuddene til energieffektivisering ble barbert av Rotevatn.

Kraftbransjen er selvsagt godt fornøyd med det som skjer sør i landet. Den har vært pådriver for å få bygd alt for mange utenlandsforbindelser. Det er i det hele tatt utrolig at vi lar en gjennomkommersiell kraftbransje få fortsette å ha et så tungt grep om energipolitikken her i landet

Det er nå på tide å restarte energidebatten!

