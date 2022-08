Handlekraft og politisk populisme

Kravet om at Stortinget skulle ha en ekstraordinær samling i midten av september for å «løse» strømkrisen gir assosiasjoner til den politiske virksomhet som ble utløst av et innslag i Dagsrevyen påsken 1990, der Herbjørn Sørebø lot den pensjonerte professor Per Hovda tordne mot stat og kommuner om all elendighet i norsk eldreomsorg.

Innslaget var vel egentlig et forsøk på å fylle et nyhetsmessig tomrom i den stille påskeuken, men ble starten på et politisk kappløp der lederskapet fra alle partier stilte krav om umiddelbare handlinger fra Willoch-regjeringens side. Saken ble raskt behandlet i Stortinget, der vedtaket var en bevilgning på én milliard kroner til fordeling mellom alle landets kommuner.

Man var enige om virkemidlene – mer penger – uten å legge noen føringer på hvilke tiltak som skulle iverksettes. Debatten i Stortinget ga også de ulike partier en anledning til å fortelle om sitt engasjement for de eldre.

I etterkant av denne begivenheten fikk jeg gleden av å veilede en hovedoppgave om dette vedtaket, der det blant annet ble vist at det påståtte engasjement fra partienes side i beste fall var overdrevet – for ikke å si nokså fraværende. Milliardvedtaket demonstrerte betydelig handlekraft i kombinasjon med ubetydelig tankekraft.

Den faktiske bruken av pengene hadde et ytterst omtrentlig forhold til begrunnelsen for vedtaket – å styrke eldreomsorgen.

Det denne saken først og fremst illustrerte var det gjennomslaget populismen hadde fått i norsk politikk, en populisme vi også opplever nå om dagen i håndteringen av energipolitikken og strømprisen.

Ser vi oss litt tilbake i tid, er det flere av oss som fortsatt husker statsminister Solbergs kjappe bestilling av 1.000 respiratormaskiner som et sentralt forsvarsverk mot pandemien – også dette en demonstrasjon av handlekraft framfor tankekraft. Maskinene var ubrukelige for formålet.

I denne saken er stemmefisket minst like attraktivt som en rettferdig finansiell strømstøtte.

Et kjennetegn ved denne populismen er at den neglisjerer de mange ulike – og ofte svært problematiske – konsekvenser av de tiltak man vil iverksette.

I Dagsavisen 22. august krever SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at strømkrisen må behandles under ett – omtrent på samme måten som eldremilliarden i 1990 skulle bidra til å finansiere hele bredden av tiltak som kunne forbedre eldreomsorgen, uten noen sentrale føringer på kommunenes bruk av pengene.

Problemet med å kreve en felles tiltakspakke for å løse de økonomiske konsekvensene av energikrisen er at en slik strategi normalt vil være svært lite treffsikker i forhold til flere hensyn som bør ivaretas.

Fylkesnes krever at en slik pakkeløsning må ha en sosial profil. Hvordan dette skal realiseres når støtte til småkårsfolk og til næringsliv skal ha en felles profil («ikke stykkevis og delt») er ikke lett å forstå.

Når SV krever både lavere strømpriser og en sosial utjevning som følge av tiltakene synes de i liten grad å ha reflektert over hvem som til syvende og sist skal bære de finansielle byrdene av tiltakene.

Som professor emeritus Erling Moxnes nettopp pekte på i et innlegg i BT (19. august) vil en finansiering basert på det som kan betegnes som ressursrenten – altså det fellesskapet får av bruken av vår felles natur til energiproduksjon – bli kapret av storforbrukerne, og de er verken småkårsfolk eller studenter.

Professor Kalle Moene har i flere av sine arbeider pekt på at «bad policy» kan føre til «good politics» for de som er ansvarlige for vedtaket.

Årsaken til dette er at det er flere velgere å hente på noe diffuse og omtrentlige tiltak enn på høy treffsikkerhet i utformingen av tiltaket. I denne saken er stemmefisket minst like attraktivt som en rettferdig finansiell strømstøtte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen