Vi kaller inn til tjeneste

Hvor er fredsbevegelsen i Norge? Det spurte Linn Stalsberg i Agenda Magasin 20. januar 2022. Jeg ønsket så gjerne å svare henne og si; «Her er vi!». Men jeg hadde ikke tid, og så ble det plutselig krig i Europa.

Jeg er glad for at Stalsberg har hatt tid til å skrive om hvorfor fredsarbeid tilsynelatende ikke er på agendaen i Norge. For det er slik som hun illustrerte i Dagsavisen 5. august, «Folk i sjakk matt»: Fredsbevegelsen jobber på dugnad. For vi mangler ressurser, både økonomiske og menneskelige.

Nesten alle som er med i fredsbevegelsen i Norge jobber frivillig ved siden av full jobb, familie og skole. Det er også grunnen til at jeg kommenterer disse innleggene så sent. For jeg får ingen lønn for å være styreleder for Norges Fredslag. Jeg må gjøre det frivillig ved siden av jobb.

Inga Steen er styreleder i Norges Fredslag. (Privat)

Men mitt styreverv er ingen hobby. Det er en ære å få lov til å være styreleder for Norges eldste fredsorganisasjon. Jeg vet jeg har forbedringspotensial, som alle andre. Men hva om man fikk betalt for å jobbe for fred? Helt siden posten «Opplysningsarbeid for Fred» ble fjernet fra statsbudsjettet av Solberg-regjeringen i 2017, har det uunngåelige skjedd. Fredsbevegelsen mistet kontorer og ansatte, og resultatet: Fredsbevegelsen er blitt mindre.

Mindre ressurser betyr færre ressurspersoner. Arbeidet med å holde organisasjonen vår i live er mer enn nok. Var Norge altså opplyst nok? Trengte ikke Norge mer opplysning om fredsarbeid? Var ikke fred et relevant tema lenger? For fred er jo bare fravær av krig, vel?

[ Bønn til Støre: – Våpen og sanksjoner er det eneste som kan få stoppet denne krigen ]

De som har studert fred- og konfliktstudier, vært aktive i fredsbevegelsen lenge, eller kanskje lest noe av Johan Galtung, vet godt at fred ikke er noe som kan måles som kun fravær av krig. Selv om det er fravær av krig i et land, er det ikke gitt at det er reell fred i det landet. Mest sannsynlig har man fortsatt mange utfordringer i et samfunn, som blant annet kan kategoriseres som strukturell eller kulturell vold.

Fred må jobbes med hver eneste dag. Det handler om hvordan du blir tatt vare på i et samfunn, om du har nok mat på bordet, om du får lov til å være deg selv slik du vil, om samfunnet ser ressursene i deg og om du får lov til å bidra med dem, om du har en jobb og en lønn du kan leve av, hvilken holdning du har til andre mennesker, spesielt de som er annerledes enn deg, hvordan du snakker til andre mennesker, om du har tid til å slappe av, om du føler deg trygg i din egen fremtid og så videre.

Plutselig var våpen det eneste fornuftige svaret. Så kom sanksjoner, utestenging, og kutting av bånd. Hvordan hjelper det på kommunikasjonen?

Fred handler om så mange ting. Hvis målet er å hindre voldelige konflikter, kan man si at fredsarbeid handler for det meste om forebyggende arbeid. Når en konflikt blir voldelig, må man innrømme at det forebyggende arbeidet ikke var godt nok.

Et halvt år har gått siden russiske styresmakter startet den grufulle angrepskrigen mot den ukrainske befolkningen. Et halvt år med våpenleveranser, sanksjoner og stor politisk støtte, men krigen er fortsatt ikke stanset. For å stanse krigen tror jeg det må arbeides på enda flere nivåer. Mens Ukraina får hjelp til å beskytte landet sitt, kanskje det også finnes flere kreative og ikkevoldelige metoder vi kan bruke?

Kanskje Norge også kan bruke det verdenskjente våpenet vårt «fredsmekling», og arbeide enda mer konsekvent for å prøve å stanse krigen med bruk av dialog? Og hva gjør vi når dialog ikke funker? Og hvorfor funker det ikke? Går det an å snakke om det?

[ 8. mars tok Tajsiia (36) med seg babyen sin, sa farvel til ektemannen og flyktet. Hun trodde krigen raskt ville ta slutt ]

Mange i fredsbevegelsen har nok vært redde for å ytre seg. Meg inkludert. For plutselig var våpen det eneste fornuftige svaret. Så kom sanksjoner, utestenging, og kutting av bånd. Hvordan hjelper det på kommunikasjonen? Bidrar det til dialog med vårt naboland Russland? Gjelder det kun å kjempe hardt mot hardt helt til den ene siden gir opp? Og når den ene har gitt opp, blir det automatisk fred da? Når skal fredsoppbyggingen starte? Forsoningen mellom russere og ukrainere. Kan den starte allerede i dag?

«Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war», skal Martin Luther King Jr. ha sagt en gang. Det er nok sant. Militæret er ekstremt flinke på organisering og effektivitet. Og ikke minst er de heldige som får så stor økonomisk støtte fra verdenssamfunnet. Det blir mange ressurspersoner av det.

Saken fortsetter under videoen

Fredsbevegelsen kan også lære av militæret. Vi er jo organisert, men hva med å prøve å organisere oss mer effektivt? Hva med å samle kreftene og de gode ressurspersonene, slik at vi sammen kan skape en større fredsbevegelse i Norge? Kanskje noen også vil støtte arbeid for fred?

Fredsbevegelsen trenger alle ressurser vi kan få. Så hva med deg som leser dette? Vil du være med å jobbe for fred? Det er bare å slenge seg på, alle er velkomne her!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen