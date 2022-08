En hyllest til velferdsstaten

I januar i år opplevde vi alle foreldres mareritt. Sønnen vår hadde fått kreft. Det var starten på et møte med velferdsstaten som har vært utelukkende positivt. Idet diagnosen var et faktum gikk vi som familie gjennom en berg-og-dalbane av følelser.

Fra helt reelle bekymringer for om gutten vår kom til å overleve, til mer trivielle ting som hva man skulle si til sjefen når man ikke kom på jobb neste dag. Det er når man havner i en slik situasjon at man får kjenne på den fulle kraften av vårt fantastiske velferdssamfunn.

Fra fastlegen vår fikk svar på blodprøven som ga mistanke om kreft, tok det bare noen timer før han var innlagt på sykehus. Deretter gikk det slag i slag, med narkoser, beinmargsprøver og oppstart cellegift. Livet var snudd på hodet, men oppi alt dette sto fantastiske mennesker i helsevesenet klare og beroliget oss med at dette skulle gå bra; gutten vår skulle bli frisk.

Ingar Haug Steinholt, far. (Privat)

Et helt maskineri var nå satt i bevegelse. Kreftkoordinatorer ordnet permisjon fra barnehagen, sosionomer hjalp oss å søke pleiepenger fra Nav, det ble satt opp månedlige kontroller hos tannlegen og sønnen vår fikk sin egen fysioterapeut.

Samtidig begynte gutten vår å følge en nøye gjennomarbeidet plan for behandling, basert på fremragende forskning gjennom de siste 60 år. Alt har til tider ikke gått som planlagt, men på grunn av dyktige leger og sykepleiere har vi alltid følt oss trygge og godt ivaretatt.

Dette er ikke selvsagt i hele verden. I Vesten overlever om lag 90–95 % av alle barn blodkreft av den typen sønnen vår har fått. I Colombia overlever knapt 50 %. Til og med i USA er det i enkelte samfunnslag betydelig dårligere overlevelse enn i Norge.

I år fikk jeg 12.000 kroner i restskatt. Den betaler jeg med glede.

Årsaken til dette er selvsagt sammensatt, men gratis og lik helsehjelp for alle er nok hovedgrunnen til at det som oftest går bra her hjemme. Vi har i løpet av de siste åtte månedene møtt over 50 forskjellige sykepleiere, leger og barnepleiere. Felles for alle er at de oppriktig bryr seg om pasientene og deres pårørende.

De tar seg tid, selv om de egentlig ikke har det, til å svare på spørsmål fra bekymrede pårørende. Alt dette til en lønn som mange andre ikke hadde vært helt fornøyd med. Så selv om mye går feil vei om dagen, med kriger, energi- og klimakrise, så er den norske velferdsstaten, og spesielt helsevesenet, noe vi alle bør være stolte av og forsvare for alt det er verdt.

