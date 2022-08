Disse skipene er ikke nok

Russlands krig mot Ukraina er ikke bare territoriell, men også økonomisk. Der Kreml har møtt massiv motstand på slagmarken, har Russland vunnet en helt avgjørende seier i sitt forsøk på å underlegge seg nabolandet: I løpet av et halvt års krigføring ligger den ukrainske økonomien nå i ruiner.

Ifølge tall fra analyseselskapet SecDev har Russlands angrepskrig gitt Kreml kontroll over ukrainske naturressurser til en verdi av 12,4 billioner dollar. 63 % av Ukrainas kullforekomster, 11 % av oljeforekomstene, 20 % av naturgassforekomstene og 42 % av landets metallforekomster befinner seg nå på okkupert område.

I et av panelprogrammene som pleier å fylle beste sendetid i statlig russisk fjernsyn, fattet de stor interesse for SecDevs analyse. Programleder Olga Skabajeva sa hun var «proppfull av stolthet» over hvilke ressursrike territorier Russland nå var kommet i besittelse av.

Deltakerne i TV-studioet var imidlertid ikke fornøyde med det, og manet frem et fremtidsscenario hvor ikke bare «brødrene» i Zaporizjzja, Kherson og Donbas, men også Kharkiv, Kyiv, Tsjernihiv, Lviv, og Odesa ville holde folkeavstemninger for å bli en del av Den russiske føderasjonen.

Ingenting tilsier at Russlands appetitt på ukrainsk territorium har endret seg siden invasjonen i februar. Men der Russland må betale en høy pris for hver tomme de erobrer, er det gjennom den økonomiske krigføringen at Russland opplever den største suksessen.

Den økonomiske fronten ble åpnet med blokaden av Ukrainas svartehavskyst i midten av februar. Dette har ført til krisetilstander for Ukrainas landbruk, som er et av landets hovednæringer. Før krigen ble omkring 90 % av Ukrainas korn eksportert via sjøveien, og blokaden førte til overfylte kornsiloer og bekymring for hvor årets avling skulle lagres.

Veslemøy Maria Svartdal er russlandviter med mastergrad i ukrainsk politikk.

En vellykket tyrkisk/FN-ledet diplomatisk forhandling førte imidlertid til at tre havner i Sør-Ukraina igjen ble åpnet for skipstrafikk. Entusiasmen var stor da den såkalte kornavtalen ble signert 22. juli, selv om et russisk missilangrep på Odesa havn kun 20 timer senere la en demper på forventingene.

Likevel har en rekke skip trygt forlatt Ukrainas svartehavshavner siden den gang, noe som gir håp både til land med manglende matsikkerhet, og til Ukrainas hardt prøvede bønder.

Men det Kreml gir med den ene hånden, tar de med den andre. Samtidig som kornavtalen sikrer eksport av Ukrainas innstengte landbruksvarer, bruker Russland missiler og miner til å sikre at gevinsten blir så lav som mulig.

Kornsiloer, varelagre og annet landbruksutstyr er blitt ødelagt av russisk bombardement. 30 % av åkrene i Kyiv-regionen alene er minelagt. Det har ført til at bøndene denne sommeren har måttet gå til anskaffelse av skuddsikre vester. Ukraina har også opplevd at hele avlinger er tapt som følge av russisk artilleriild, og at Dnipro, som frakter landbruksprodukter til Sør-Ukraina, kommer under konstante angrep.

Russlands angrepskrig har ført til skader på bygninger og infrastruktur til en anslått verdi av minst 110 milliarder dollar. Dette inkluderer offentlige bygg, digital infrastruktur og private bedrifter som er viktige for Ukrainas økonomi.

I tillegg befinner blant annet 41 kullreserver, 27 naturgassreserver, ni oljefelt og så godt som alle Ukrainas vindmølleparker seg på okkupert område. Brorparten av Ukrainas naturressurser ligger sør og øst i landet, og sto før krigen for opptil 50 % av landets BNP. Ifølge anslag har 41 % mistet jobbene sine som følge av krigen.

Legg til at kornavtalen ekskluderer alle Ukrainas eksportvarer som ikke stammer fra landbruket, at landets viktige stålindustri er blitt redusert med to tredjedeler, at sentrum for Ukrainas bokindustri, Kharkiv, gjennomlever sin sjuende måned med russisk bombardement, og at oppi alt dette må Ukraina finansiere en krig mot en langt sterkere motstander. Slik får man et bilde av hvilke omstendigheter økonomien befinner seg i.

Ukrainas overlevelse som stat avhenger av soldatenes innsats på slagmarken, men myndighetene opplever nå problemer med å betale ut lønninger. Statskassen er rett og slett bunnskrapt, og for å få råd til lønninger må andre økonomiske hensyn vike. Ukraina har gått fem milliarder dollar i underskudd hver måned siden invasjonen i februar, og ifølge Verdensbanken vil økonomien krympe med 45 % i løpet av 2022.

Skal Vesten hjelpe Ukraina til å bevare sin selvstendighet, må man sørge for at landet ikke taper den økonomiske krigen på veien.

Ukraina var allerede et av Europas fattigste land fordi det arvet et korrupt statssystem fra tiden som sovjetrepublikk. Før Russlands fullskala invasjon levde 2,5 % av ukrainere under fattigdomsgrensen. Ifølge Verdensbanken vil dette tallet kunne øke til hele 55 % ved enden av 2023. Slike forhold vil kunne føre til store problemer for den politiske stabiliteten – noe som igjen vil ha innvirkning på landets evne til å stå imot Russlands angrepskrig.

I de siste månedene har mange flyktninger vendt tilbake til Ukraina, men en langvarig krig og en bunnskrapt statskasse vil kunne føre til at ikke bare de flyktningene som befinner seg i Europa velger å bli, men at langt flere vil forlate et hjemland de ikke ser noen fremtid i.

Krig er kostbart. Derfor har Verdensbanken opprettet et internasjonalt nødfond for å hjelpe Ukraina å holde hjulene i gang. Så langt er kun seks milliarder dollar blitt utbetalt, noe som er langt unna de fem milliardene Ukraina går i minus hver måned. Utbetalingene fra EUs lovede hjelpepakke har latt vente på seg, og for å holde hodet over vannet må Kyiv nå støtte seg til seddelpressen.

Russlands territorielle krigføring har vært sjokkerende i sin voldsbruk, og fokus har helt riktig til nå ligget på behovet for å sende tunge våpen. Det er blitt opp til soldatene å avgjøre hvilke ressurser Ukraina skal leve av i fremtiden.



