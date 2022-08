Din mening teller

De fleste av partiene er i gang med prosessen med å lage valgprogram. Innspill til forbedring er noe som tas gladelig imot året rundt, men å kontaktene partiene før valgprogrammene vedtas er en ekstra god anledning til å påvirke politikken.

Hannah Berg, gruppeleder i Rødt Fredrikstad.

Og det fine er at dette er noe alle kan gjøre uten at man trenger å bli medlem av et parti. Organisasjoner, næringslivet og fagforeninger er flinke til å kontakte partiene med sine synspunkter – både i den politiske hverdagen og i god tid før valget. Men kanskje like viktig som de tilbakemeldingene vi får av aktører som forholder seg til politikken til daglig er enkeltpersoners opplevelser. Jeg som politiker hører ofte fra personer som representerer en organisasjon eller interesse i Fredrikstad, men sjeldnere fra innbyggere som brenner inne med en sak eller en opplevelse.

Uansett hva din er erfaring er, så er innspill viktig for partiene for å kunne utvikle en god politikk for hele Fredrikstad-samfunnet

Kanskje akkurat du har noen tanker om hvordan nærmiljøet ditt kan bli bedre? Kanskje har du erfaring med å motta tjenester fra kommunen, bor i en kommunal bolig eller er pårørende? Kanskje jobber du selv i kommunen? Kanskje jobber du i eller driver et firma som forholder seg til kommunen på en eller annen måte? Kanskje har du akkurat flyttet hit og har tanker om hvordan ting kan gjøres annerledes? Eller kanskje har du bodd her hele livet og har meninger om utviklingen i kommunen? Er det et tilbud du savner eller noe du syns det er for mye av? Tar vi godt vare på naturen og historien vår i Fredrikstad?

Uansett hva din er erfaring er, så er innspill viktig for partiene for å kunne utvikle en god politikk for hele Fredrikstad-samfunnet. Derfor, ta kontakt med partiene for å dele akkurat dine tanker! På Fredrikstad kommune sin nettside kan du finne e-post til alle gruppelederne, og på partienes nettsider finner du som regel kontaktinfo på lokallagsleder. De fleste partier har også aktive facebook-sider som det går an å sende melding til.

I Rødt har vi også åpent kontoret i Gamlebyen på onsdager, som regel mellom 14-18. Tidspunktet og hvilke onsdager varierer noe, så sjekk gjerne på facebook-siden til partiet så du slipper bomtur. Her står kaffen klar og vi tar imot alle som har lyst til å slå av en prat. Du trenger ikke være medlem for å ta turen innom.

Bruk anledningen nå til å kontakte partiene. Og ta gjerne kontakt med flere partier enn det du selv stemmer på. For med det så øker sjansen for at det du brenner for kan bli vedtatt politikk.

Vi vil gjerne høre fra deg!

