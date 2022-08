Varsellampene blinker

Demokratene står i fare for å miste flertallet i både Senatet og Representantenes hus. De er nødt til å gjøre mer for å vise velgerne at det betyr noe hvem som har flertall i kongressen.

Det er mye som tyder på at Demokratene går et svært dårlig mellomvalg i møte. Samtidig som det er synd både for USA og resten av verden, er partiet også nødt til å ta ansvar for å ikke ha levert på flere av tingene de lovet før 2020-valget.

Gjennomsnittet av de siste meningsmålingene viser at republikanerne ligger an til flertall i huset og har gode sjanser til å ta Senatet også. Å tape begge kamrene i kongressen ville være fullstendig krise for det demokratiske partiet.

Heldigvis kan flertallet i Senatet reddes, men da må partiet som for øyeblikket ledes av en vaklende Joe Biden sette opp farten.

Demokratene er nødt til å levere flere konkrete resultater for at velgerne skal motiveres til å stemme på dem i november. Når man har et solid flertall i Representantenes hus, en erfaren president og muligheten til å stemme gjennom viktige reformer i Senatet må man bruke den.

Det har ikke Demokratene gjort i tilstrekkelig grad frem til nå.

De burde ha gjort livene til amerikanere med lave og middels store inntekter bedre med et mer rettferdig skattesystem. Minoriteters rettigheter burde vært høyere på agendaen. Et oppgjør med korrupsjonen som gjennomsyrer Washington burde funnet sted for lenge siden. En mer offensiv klimapolitikk skulle vært på plass. Og gratis helsehjelp burde vært en selvfølge.

Under Bidens presidentkampanje mot Trump kom han med flere løfterike uttalelser om alt fra offensiv klimapolitikk til et mer rettferdig skattesystem. Dessverre har han ikke vært i nærheten av å levere på flere av punktene han lovet. Akkurat nå fremstår disse uttalelsene mest som om det bare var strategiske virkemidler for å trekke progressive velgere til stemmelokalene.

Dersom Demokratene klarer å levere på områder som gjør livet til amerikanere flest bedre er det mulig å unngå et katastrofalt mellomvalg.

Dessuten vil sannsynligvis opphevelsen av Roe vs. Wade i høyesterett motivere flere til å stemme demokratisk i november. Det er et bittelite mindretall som støtter abortforbud, også i USA. At stadig flere republikanere kjemper for dette kan motivere demokratiske velgere til å møte opp i november.

I tillegg har flere tragiske skoleskytinger fått bred nasjonal oppmerksomhet den siste tiden. Disse tragiske skytingene straffer ofte republikanerne i stemmelokalet. Partiets svært liberale våpenpolitikk er i utakt med hva den jevne amerikaner ønsker seg. For eksempel er det flertall for å forby flere krigsvåpen og innføre universell bakgrunnssjekk av alle som skal kjøpe et våpen.

Med alle disse saksfeltene i vinden og en svekket Donald Trump – som kanskje ikke vil klare å vente til etter mellomvalget med å lansere nok en presidentkampanje – ligger alt til rette for at demokratene kan snu den negative trenden. Flertallet i Senatet og en begrensning av fiaskoen i Representantenes hus er heldigvis fortsatt innenfor rekkevidde.

Mange har en tendens til å hevde at det eneste som avgjør jevne valg i USA er hvilken kandidat som ligger nærmest midten av amerikansk politikk, og som dermed kan trekke moderate velgere fra det andre partiet.

Det stemmer ikke.

Republikanerne er for øyeblikket mest opptatt av å spre løgner om 2020-valget, spre hat mot minoritetsgrupper og innskrenke abortloven. Vinner de flertall vil det forringe livene til svært mange amerikanere. Helseforsikringer kan stå i fare, alle klimatiltak kan bli satt på pause og forskning på flere felter kan bli satt i baksetet til fordel for konspirasjonsteorier.

Aldri før har amerikansk politikk vært så polarisert, og aldri før har de to alternativene som partiene utgjør vært så ulike. Hver eneste dag frem mot mellomvalget må demokratene bruke til å gjennomføre en politikk som bedrer kårene for amerikanere fles.

Det hjelper ikke å snakke om «samarbeid på tvers av partigrensene» og kompromisser når flere av landets innbyggere lever i nød og mangler grunnleggende tjenester. Da trengs det forandring.

Det hersker derfor liten tvil om at Demokratene står overfor en stor og viktig utfordring de neste tre månedene. Tiden som kommer vil vise om Demokratene under Bidens lederskap lykkes, eller om tiden er moden for å se seg om etter en ny leder.

