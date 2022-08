Tonen min skyldes ikke at det er kvinner jeg kommenterer

Dette er et svar på innlegget Kommentert av menn.

I hele sitt liv har forfatter Jan Kjærstad sett fotballmesterskap for kvinner kommentert av menn, skriver han i Dagsavisen 2. august. Livet til Kjærstad startet 31 år før det første fotballmesterskapet for kvinner ble arrangert, men det får så være.

Han ønsker seg en kvinnelig kommentator, det er hovedpoenget. Og hvem gjør vel ikke det? Det finnes ingen grunn til at ikke det bør skje. BBC hadde kvinnelig hovedkommentator OG ekspert på Englands kamper i EM, og de høstet fortjent ros.

[ Lei av emosjonelle fotballfans: – Det er noe som skurrer ]

Det finnes kvinnelige sportskommentatorer også i Norge. Mine kolleger Karen-Marie Ellefsen, Unni Anisdahl, Christina Vukicevic Demidov, Rita Morvik, Susann Michaelsen og Ingrid Sørli Glomnes har alle banet vei innen ulike idrettsgrener.

Det er selvsagt mulig også innen fotball.

Der har ekspert Lise Klaveness stått i stormen som bare hun kan. Solveig Gulbrandsen har fulgt etter. Anne Sturød og Christina Paulos Syversen har våget seg utpå som hovedkommentatorer. Flere andre bør få sjansen – og tid til å bli gode.

Men de må også få lyst til å prøve.

Et av hovedproblemene illustrerer Kjærstad selv gjennom sitt innlegg. En fotballkommentator blir ofte omtalt i lite hyggelige ordelag og skal ha tykk hud for å orke. Jeg tror det er meg Kjærstad snakker om når han omtaler «NRKs affekterte hovedkommentator» under EM, selv om han ikke har tatt seg bryet med å sjekke hva jeg heter.

[ Debatt: Ta det med ro. Det blir ingen krig mellom USA og Kina ]

Andreas Stabrun Smith er kommentator for NRK Sport (Julia Marie Naglestad/NRK)

Kjærstad angriper meg for min stil i en nedlatende tone. Det skal ha hørtes ut som jeg var på Norway Cup for tolvåringer.

Slik type kritikk og hersketeknikker vil nok ramme en uerfaren, kvinnelig kommentator i langt større grad enn en mann som har kommentert fotball på NRK siden 2009. Det er helt OK at du ikke liker stilen min, Kjærstad. Jeg kan ikke gjøre alle til lags.

Sett i sammenheng med resten av teksten kan det virke som om Kjærstad tror at tonen min skyldes at det er kvinner jeg kommenterer.

Da får han høre på VM-finalene fra 2014 og 2018. De er kommentert i samme tone som EM-finalen i 2022. NRK bruker de samme fotballkommentatorene uansett om det er kvinner eller menn som er ute på banen. Det gjør de i langrenn, hopp og friidrett også.

La oss heller diskutere det som forhåpentligvis var hovedpoenget til Kjærstad.

[ Sanna Sarromaa: – En av mytene rundt skilsmisse er at det er en forbigående krise (+) ]

Skal kvinnelige hovedkommentatorer dyrkes fram, må det være en bevisst satsning fra rettighetshaverne.

Hvordan få fram kvinnelige hovedkommentatorer på fotball? Jan Kjærstad mener NFF bør bidra, men slike bindinger mellom forbund og media hører 1930-tallet til.

Nei, dette er opp til mediehusene å få til. Skal kvinnelige hovedkommentatorer dyrkes fram, må det være en bevisst satsning fra rettighetshaverne.

Det har det vært i for liten grad til nå.

[ Veronica Maggio: – Jeg blir raskt lei av selfies med folk når jeg er ute på turné ]

Om ett år er det VM i fotball for kvinner i Australia og New Zealand, og det er Viaplay som har rettighetene. De har dårlig tid. Selv for et eksepsjonelt kommentatortalent vil tiden være knapp.

Det er litt som å være forfatter, man trenger faktisk trening før man er klar for den store scenen. Men om neste års mesterskap skulle komme for tidlig, håper jeg vi snart har flere kvinner som snakker fotball på TV – for både menn og kvinner.

Jobben bør starte umiddelbart.

Nevnte Viaplay presenterte nylig sin kvinnelige Premier League-ekspert på Twitter. Overskriften var «Premier League-ekspert Sigrid Heien Hansen er usikker på hvilken PL-drakt som er finest». Jeg tror neppe en ny mannlig ekspert ville blitt presentert på den måten.

Så vi er ikke i mål. Det er det bare Jan Kjærstad som innbiller seg at noen har sagt at vi er.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen