EM i fotball er over. Ypperlige sportslige prestasjoner. Storslagen underholdning.

I hele mitt liv har jeg sett på fotballmesterskap etter fotballmesterskap for kvinner, og som har blitt kommentert av menn. Etter hvert har man sluppet til kvinner som sidekommentatorer – og selvfølgelig som vertskap i studio.

I dette mesterskapet har det vært særlig irriterende å høre på NRKs affekterte hovedkommentator.

Av og til høres det ut som en parodi på 50-tallets radiosport, med rullende r’er og en setningsmelodi langt unna det normale. Det mest skjemmende er imidlertid den til tider småpludrende stilen og at han stadig ler av sine egne flåsete bemerkninger: innimellom virker det som om han er på piknik og kommenterer jenter 12 år på Norway Cup og ikke et mesterskap på høyeste nivå.

Er dette det siste glasstaket når det gjelder jenter og fotball?

Det er VM for kvinner i 2023. Burde vi ikke da kunne få minst én kvinnelig hovedkommentator? Utfordringen går til det selskapet, de kanalene som har sikret seg TV-rettighetene. Jeg innbiller meg at det finnes en drøss kvinner med høy teoretisk, historisk og teknisk fotballkompetanse i Norge, og som oppfyller de kravene som stilles til en stemme i TV-mediet. Det er å håpe at også NFF kan bidra til at noe skjer på denne fronten.

Eller hva, Lise Klaveness?

