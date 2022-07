Svart kvinne i en hvit verden

Da det internasjonale friidrettsforbundet, World Atlethics (WA), i 2018 valgte å sette en grense for kvinnelige løperes testosteronnivå var, det på bakgrunn av den sørafrikanske mellomdistanseløperen Caster Semenyas dominans.

Semenya, som tidligere løp distanser fra 400 meter opp til 1500 meter, dominerte sterkt og ble hindret i å løpe distanser under en engelsk mil (1609 m) fordi forbundet mente hennes kropp produserte for mye naturlig testosteron.

Valget var å slutte å løpe de gitte distansene, eller ta medisiner som senker kroppens produksjon av testosteron. Semenya, som til nå ikke har ønsket å ta slike medisiner, var ikke den første løperen som kom i disputt med WA.

Den indiske løperen Dutee Chand fikk startnekt i 2011, men anket til idrettens høyesterett – voldgiftsretten CAS – og vant. Senere har også Christine Mboma, Beatrice Masilingi og Francine Niyonsaba fått startnekt.

De neste tilfellene av startnekt for friidrettsutøvere har også gått ut over ikke-vestlige kvinner, de siste årene nok en gang kvinner fra Afrika sør for Sahara. CAS hevder at noen få utøvere kan diskrimineres for å bevare rettferdigheten for det store flertallet.

Artikkelforfatteren Philip Rynning Coker er sosialantropolog. (Privat)

I mine øyne er det flere problematiske faktorer her. Det ene er at det ikke er vitenskapelig bevist at høyere produksjon av naturlig testosteron forbedrer prestasjonene.

Det skriver også Erik Boye, professor emeritus ved Oslo universitetssykehus, i Aftenposten 22. juni i år. Boye skriver til og med at CAS har innrømmet feilen og publisert en ny rapport som er unndratt fagfellevurdering (!).

[ Skuffelse hører hjemme i fotballen, men det gjør ikke sportsvasking, diktatur og slavearbeid ]

Det andre er spørsmålet svært mange stiller seg: Hvorfor er det kun svarte afrikanske kvinner som blir nektet start på sine favorittdistanser?

Spørsmålet kan ha flere svar. Det kan være at kvinner med afrikanske foreldre (afrikanske kvinner) oftere produserer mer naturlig testosteron enn andre. Jeg har forsøkt å lese meg opp finner ingen kvalifisert forskning på dette.

Det er relativt bred enighet, i hvert fall slik jeg ser det, om at formålet med regelen i 2018 var å utestenge Semenya.

Tilstanden DSD som Semenya og de andre startnektede kvinnene har fått «påvist» er en samlebetegnelse som gjør det vanskelig å bestemme kjønnet på barnet, blant annet på grunn av testosteronnivå.

Et annet svar, som svært mange melaninrike skribenter og kommentatorer har påpekt er hvordan dette ser ut fra utsiden. På jorda tellus. Med den historien vi har. Både hva gjelder mennesker med afrikansk bakgrunn, og kvinner.

Den velkjente TV-reporteren og forfatteren Morgan Cambell skriver i juli 2021 for CBC Sports at reglene for testosteronnivå sender et forstyrrende signal til kvinner, spesielt svarte kvinner.

Cambell argumenterer med at naturlig høyt testosteronnivå ikke er mer urettferdig enn basketballspillere med store hender, eller baseballspillere med spesielt bra syn.

[ Man kan være enig med Støre, men likevel si ifra om at talen 22. juli var stigmatiserende ]

Han spør også hvorfor regelen kun gjelder de distansene Caster Semenya løp, og ingen andre.

Det er relativt bred enighet, i hvert fall slik jeg ser det, om at formålet med regelen i 2018 var å utestenge Semenya. Hvorfor regelen ikke gjelder andre øvelser får en til nærmest å sette to streker under forrige setning.

Det er på tide at vi spør hvem som setter premissene for hva som skaper en kvinne. Og hvilke mennesker i WA som har hatt de avgjørende stemmene for å hindre en håndfull svarte afrikanske kvinner i å løpe sin favorittdistanse. Problemet mange av oss sitter og ser på er følgende:

I en verden der svarte kvinner i mange kontekster er på bunnen hva gjelder makt og innflytelse, er dette for n’te gang et bevis på at kombinasjonen svarthet og kvinnelighet er alles anliggende.

«De får konkurrere på 5000 meter, men ikke på 1500. Forstå det de som kan». Jeg ønsker å snu utsagnet til den tidligere mellomdistanseløperen, nåværende NRK-kommentator, Vebjørn Rodal og heller spørre:

På hvilken måte er det IKKE dypt problematisk at WA i 2018 innførte en regel som vi noen år senere har fått bevist ikke er vitenskapelig holdbar? Og på hvilken måte er det IKKE et bevis på at den svarte kvinnen er milevis unna å få definere seg selv?

[ Apekopper kommer inn i en verden med reaksjonære politiske tilbakeslag i mange land ]

Dette betyr ikke at problemstillingen gjelder alle svarte kvinner, men at regelen og synet som etterleves først og fremst rammer den svarte kvinnen som dominerer over hvite.

Hvorfor de ikke får løpe distanser under en engelsk mil vet vi.

Det er betimelig å nevne et foreldet og eurosentrisk kvinnesyn kombinert med en god dose europeisk imperialisme her. Noe som gjør at årets VM i friidrett for mange mennesker hadde en vond bismak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen