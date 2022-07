Flere ting kan være sant samtidig

Vi vet at enkelte muslimske trossamfunn har utfordringer med homofobi, transfobi og andre former for intoleranse og hat som må bekjempes.

Vi vet også at det er muslimer selv som har et ansvar for å bekjempe intoleransen og hatet i egne miljøer, som selv må rydde opp når dette rettes mot skeive. Statsminister Jonas Gahr Støre har påpekt dette og på vegne av styret i Salam har jeg gjentatt rundt regnet 40 ganger – i ulike nettaviser, hos NRK og på Facebook – siden forrige fredag at vi er enige med statsministeren i at det er viktig å adressere homofobi og transfobi i muslimske samfunn, og at det er riktig og viktig at tematikken ble tatt opp i talen 22. juli.

Flere ting kan dog være sant samtidig – man kan være enig med Støre, men likevel si ifra om at noen av formuleringene som ble benyttet under talen er stigmatiserende og lite konstruktive.

Støre og andre politikere både i og utenfor Arbeiderpartiet snakker om at debatten om homofobi og transfobi blant muslimer er viktig å ta. Det er vi også helt enige i.

Salam er i direkte kontakt med flere muslimske trossamfunn, både de som er organisert under IRN og utenfor. Vi opplever konstruktiv dialog om hvordan vi skal bekjempe homofobi og transfobi i moskeene. Men her er det naturlig for oss å sende en vennlig påminnelse om at våre muslimske søsterorganisasjoner med fordel kan delta aktivt i samfunnsdebatten sammen med oss.

Omar Orhan Akhtar, styreleder for Salam Norge – organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn. (Privat)

Samtidig må vi påpeke at debatten som foregår nå er både polarisert og ufin – de siste dagene har lokalpolitikere i Arbeiderpartiet fremsatt ytringer om at jeg og Salam er «krenket» og «sutrer».

Med andre ord nøyaktig de samme personkarakteristikkene som brukes om oss når vi adresserer homofobi og transfobi internt i enkelte muslimske miljøer, og ikke minst når vi med våre skeive søsterorganisasjoner adresserer den samme intoleransen i det norske storsamfunnet.

[ Det er et mysterium, 11 år etter 22. juli-terroren, at vi fortsatt ikke er i stand til å ta skikkelig vare på folk i samfunnet vårt ]

Dette er beklageligvis et klassisk eksempel på hersketeknikker som majoritetspersoner benytter seg av for å undergrave minoriteter og deres perspektiver som «hysteriske» og «alt for følelsesbaserte».

Når skeive muslimer både signaliserer bred enighet, men også viktige nyanser, ville det vært en styrke for samfunnsdebatten at man lytter til viktige minoritetsperspektiv.

Det er stigmatiserende å single ut en bestemt minoritet som «folk med særlig ansvar» for å bekjempe intoleranse og hat mot skeive. Bufdirs holdningsundersøkelse som ble publisert i juni i år viser at store deler av den norske befolkningen viser intoleranse mot skeive.

Vi gjør det skeive miljøet en enorm bjørnetjeneste dersom vi nå skaper et narrativ om at det først og fremst er muslimske trossamfunn som må jobbe med å bedre holdningene sine.

Omtrent 30 prosent reagerer negativt på at to menn leier hender, kun 50 prosent er positive til transpersoner som har transisjonert, mens bare 26 prosent av befolkningen ønsker et tredje juridisk kjønn.

Vi gjør det skeive miljøet en enorm bjørnetjeneste dersom vi nå skaper et narrativ om at det først og fremst er muslimske trossamfunn som må jobbe med å bedre holdningene sine, og slår oss til ro med at «toleransen er tilstrekkelig» i resten av samfunnet. Det er den ikke.

[ Deres angrep på Pride er et angrep på alle skeive ]

Store deler av den norske befolkningen, også muslimer, må konfronteres med sin intoleranse mot skeive – her kunne vi gjerne veiledet kommunikasjonsavdelingen til Arbeiderpartiet om hvordan man kunne adressert homofobi og transfobi i muslimske samfunn, dersom vi var blitt kontaktet.

Premisset for denne debatten burde egentlig være at altfor mange nordmenn, også muslimer, møter skeive med intoleranse og hat – og at vi sammen må finne løsninger på problemene med homofobi og transfobi i moskeer, i ideelle organisasjoner, i utdanningsinstitusjoner, samt i samfunnet for øvrig uten å peke fingre.

Vi tror de aller fleste kan være enige i dette, men det krever forpliktelser fra politikere og departementene de leder. Salam og våre skeive søsterorganisasjoner er helt avhengige av forutsigbare tilskudd og politiske signaler om at dialogbaserte og målrettede tiltak rettet mot blant annet muslimske menigheter, kristne menigheter, mot skoleansatte og asylmottak har bred støtte.

Ønsket sendes videre til regjeringspartiene – vi er klare til å fortsette vårt arbeid for å forebygge homofobi og transfobi i miljøene vi i Salam kjenner aller best; de muslimske.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen