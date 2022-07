Hvorfor så polarisert debatt?

Anders Lindvik etterlyser en kjønnsdebatt som ikke er polarisert, men kronikken viser fram de logiske feilslutningene som gjør debatten lite konstruktiv og unødvendig hard.

I kronikken er han skeptisk til å snakke med barn om kjønn, muligheten for at noen er transpersoner og hva det betyr. Samtidig ser vi en bølge av kritikk mot transpersoner, spesielt transmenn, som kommer ut som tenåringer.

Da snakkes det om sosial smitte, at de er blitt påvirket i sosiale medier og at følelsene deres dermed ikke stemmer. Men hvis vi ikke skal snakke med barn om trans, hva slags muligheter har de da til å snakke om hva de tenker før de finner likesinnede på nett?

Kjønn er i kjernen for identiteten for mange av oss uavhengig av om vi er trans eller cis.

Her støter vi også på et nytt ulogisk argument debatten: Om du er redd for at beslutninger tas med lite kunnskap, hvorfor skal de som vet mest stenges ute fra barnehager og skoler?

Rose Teigen-Fagerheim, statsviter med mastergrad i Gender Studies (Privat)

Et trekk ved hele debatten er at det stilles få krav til kompetanse overfor de som skal uttale seg om kunnskapsnivået i forskningsmiljøet. Det fører for eksempel til at myten om at små barn får medisinsk kjønnsbekreftende behandling blir gjentatt.

Lindvik påstår at vi vet lite om behandlingen, og er redd for at den ikke er reversibel. Det fremstilles som at det finnes en normaltilstand for helsehjelp der ingen angrer på inngrep eller behandling, og der all behandling kan reverseres. Kjønnsbekreftende behandling fremstilles som noe vi vet lite om og der mange er redde for at pasientene skal angre.

En doktorgradsavhandling fra Karolinska institutet av Cecilia Dhejne fant at mellom 1960 og 2010 angret 2 % på kjønnsbekreftende behandling i Sverige. Dhejne pekte også på at angeren kunne komme av at nettverket til transpersonen ikke godtok dem.

I debatten om kjønn fremstilles det som et gode at få får behandling, men riktig og tilpasset behandling hjelper.

Selv om tallene er lave, har denne redselen fått godt fotfeste i debatten, også i Lindviks innlegg. Kjønn er i kjernen for identiteten for mange av oss uavhengig av om vi er trans eller cis, og å være fanget i en kropp som kjennes feil føles ut som en ulidelig skjebne.

For hva om de angrer? Høres det forferdelig ut å være fanget? Da har du kommet veldig langt i å forstå hvordan transpersoner kan ha det.

Det er heller ikke transpersoner som har krevd inngripende behandling. Frem til nylig var det staten som krevde sterilisering for å få byttet juridisk kjønn. En del av kampen til aktivistene i Norge har vært en kamp nettopp mot dette, og for en kvalitetssikret og tilpasset behandling.

Det er vanskelig å forstå at de som argumenterer mot omfattende behandling ikke ser hvor mye de har til felles med aktivistene som de selv hysjer ned. Kanskje man skulle høre bedre etter når noen snakker med utestemme?

Alle debatter som er verdt å ta er vanskelige, men det bør være et krav at den er preget av logikk og forskning som gjør det mulig å holde den på et konstruktivt nivå.

