Maten må ikke være så dyr

Vi lever i en tid der kostnadene til folk flest skyter i været, tilsynelatende uten at noen egentlig kan gjøre noe med det. I løpet av vinteren og våren har drivstoff og strøm vært de heteste temaene, men den debatten lar jeg ligge.

Økende matvarepriser har derimot havnet i skyggen, selv om emnet er høyst levende blant vanlige forbrukere. Flere ministre har riktig nok gjort sine forsøk i årenes løp, «Pølse-Hansen» for å nevne bare én. Men reduserte priser har vi sett lite til.

Alle vil ha lavere matpriser, men har vi egentlig lyst til å redusere den utgiften kraftig? Er vi ikke blitt et folk som vil ha lavere priser uten å ofre noe som helst? Et folk som ønsker seg åpne butikker hele døgnet, vil ha store butikker nærmest rundt hvert hjørne – uten å ta inn over seg konsekvensene av et slikt ønske?

Åpningstidene i dagens matbutikker resulterer nemlig i høye matpriser. Har vi råd til å engasjere så mange mennesker i dagligvarehandelen, samtidig som vi klager på prisnivået? Jeg kan ikke se at vi har tatt skikkelig tak i denne, kanskje enkleste, metoden for å få redusert våre utgifter med om lag 20–25% på.

Som samfunn tillater vi oss altså å disponere viktig arbeidskraft på de mest kostbare tidene av døgnet og uka.

De ansattes lønnsnivå er slett ikke det høyeste og kunne sikkert vært justert opp. Men hva med åpningstidene vi som forbrukere krever for vår egen bekvemmelighets skyld?

Vi har åpningstider hver dag fra klokka 07.00 til klokka 23.00. I dette tidsrommet må det være ansatte på plass. I tillegg nyter vi godt av «Brustad-buer» på søndager med behov for ytterligere ansatte.

Som samfunn tillater vi oss altså å disponere viktig arbeidskraft på de mest kostbare tidene av døgnet og uka. I de fleste andre bransjer er det uforståelig.

Kanskje burde samfunnet heller flytte den ressursen disse ansatte er, til andre bransjer som i dag nærmest skriker etter arbeidskraft? Gi disse arbeidstakerne muligheten til å være nyttigere ressurser for landet.

Eller er det slik at matbutikkene har fått en sosial arbeidsgiverfunksjon, samtidig som de må slåss for å redusere kostnader og priser? Høyre hevdet jo lenge at det var et godt argument for søndagsåpne butikker at vi lot studenter få anledning til å tjene penger.

Etter mitt syn er det ikke mulig å redusere prisene ved å forfølge grossistene og få redusert innkjøpsprisen til butikk. Det har vært debattert opp og ned i årevis uten resultat, så sjansen for det synes mindre enn minimal.

Når det gjelder nyetableringer, foreligger det derimot en god mulighet. Det ble tidligere antydet at vi hadde en overetablering av dagligvarebutikker i Norge, at vi hadde butikker nok til å betjene om lag 7 millioner mennesker i et land som bare har vel 5 millioner.

Vi snakker her om nær 40 % i ekstra investeringer. Det er neppe bærekraftig. Tar en med en slik overinvestering og legger til lønnskostnader for unødig lange åpningstider, synes det klart at det kan spares milliarder. Det burde skape rom for en betydelig reduksjon i matvareprisene.

I mine yngre år hadde vi i Norge – og for den saks skyld ute i Europa – regulering av åpningstidene. Anslagsvis fra 9–17 på hverdager og dessuten med tidlig lukking på lørdag ettermiddag.

Med andre ord omtrent en halvering av dagens åpningstider og dermed også en tilnærmet halvering av lønnskostnadene. Folk flest hadde ikke problemer med å få utført nødvendig dagligvarehandel innenfor åpningstidene den gang.

Myndighetene må derfor ta ansvar når det gjelder åpningstidene. De må også ta tak i regulering av nødvendige – eller ofte unødvendige – etableringer. Myndighetene kan ikke bare la kjedene styre som de vil.

For å lykkes med en slik regulering er det en forutsetning at det etableres en effektiv priskontroll, slik at grossister og store aktører ikke stjeler hele gevinsten.

Markedet har nå fått lov til å styre lenge nok og resultatet kjenner vi: Altfor høye matpriser.

