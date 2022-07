En kjole er vel bare en kjole?

Dette innlegget er ikke ment som en støtte til Oslo-lærer Anders Norengs kritikk av skoletoget til Pride, ei heller som støtte til Senterpartiets Jenny Klinges gjentakende tirader mot det biologisk, flerkjønnede samfunn, men snarere som en oppfordring om bruk av innestemme og nedtonet patos i møte med barns kjønnsidentitet.

Jeg må tilstå at jeg er livredd for å bli tatt til inntekt for homo- og transfobi, eller kobles mot livssyn og verdier som eksempelvis Jordan Peterson forfekter, i det totalt polariserte klimaet som hersker i denne debatten.

Grunnen til at jeg likevel ytrer dette, er at jeg skremmes litt av det som fremstår som en sterk, velmenende og nokså unison front i det offentlige ordskiftet, knyttet til kjønnsinkongruens. En slik støtte er selvfølgelig veldig positivt, men i arbeidet med barn er det viktig at positivitet og gode intensjoner ikke løper løpsk og skaper utilsiktet usikkerhet.

Denne historien er blitt meg fortalt, og omhandler et barn som fra han var tre år var veldig glad i å pynte seg og hadde en særlig forkjærlighet for en skotskrutet kjole. Denne ble anvendt hver gang han skulle pynte seg, eller følte seg feststemt. Barnehagen var et sted han likte godt, og den rutete kjolen ble derfor brukt både titt og ofte. Ut over noen bemerkninger fra en litt trangsynt besteforelder, var alt i skjønneste orden.

Mange av oss er fortsatt forvirret langt ut i tenårene.

En dag barnet skulle hentes i barnehagen, kjolekledd og strålende fornøyd, ble barnets mor trukket til side av en av de ansatte. Dette var en hyggelig dame som hadde kommet til avdelingen ganske nylig, og hun følte det nå maktpåliggende å sette en fot i bakken for å snakke litt om barnets mulige forvirring knyttet til kjønn.

Hun mente at hans overdrevne forkjærlighet for kvinneklær var en mulig indikator på at fireåringen var født i feil kjønn, og at dette var noe man omgående burde få utredet.

Dette ble ikke fulgt opp, og foreldrene valgte heller å fortsette med å la ham kle seg som han ville, da han ikke hadde gitt uttrykk for at kjolen var noe annet enn et fint plagg.

Vi skal selvfølgelig ha tillit til at omsorgspersonene vi betror våre barn til, besitter både arbeidsmetoder og følelser som gjør at en slik overfølsomhet ikke ville medført nevneverdig forvirring eller stress for barnet.

Min bekymring og innsigelse, alle gode intensjoner til tross, er at det i de fleste tilfeller er for tidlig å snakke med en fireåring om kjønnsinkongruens. Særlig når alt tyder på at hen har det bra.

Mange av oss er fortsatt forvirret langt ut i tenårene, så tanken på å plante en såpass eksistensiell usikkerhet i så unge barn virker lite gjennomtenkt.

Som det sikkert fremgår av denne teksten, er jeg på ingen måte kyndig innen feltet. Men når jeg hører sykepleier Ingun Wik ved HKS Oslo snakke om sitt arbeid med kjønnsinkongruens, fremstår det som om problemet er at altfor få unge får tilbud om medisinsk behandling.

Dette finner jeg urovekkende, da trenden i mer liberale land enn Norge (les: Sverige og Storbritannia) ser ut til å bevege seg i motsatt retning når det gjelder medisinsk behandling av unge.

Begrunnelsen er så vidt jeg har forstått enkel: Vi vet simpelthen ikke nok om hvilken behandling som bør tilbys, hvilke bivirkninger som kan følge og i hvilken grad behandlingen faktisk er reversibel. Dette fremstår som viktige områder å kartlegge, før behandlingen anvendes på barn.

Som forelder og ikke-hatende er jeg veldig glad for at det finnes et annet og større rom for både kjønn og seksualitet enn det gjorde da jeg var barn. Jeg heier som sagt helhjertet på mangfold og inkludering, men tror denne dugnaden for en mer fargerik verden har et utilsiktet potensial til å skape usikkerhet hos for eksempel kjoleglade barn.

Min bekymring, med forankring i dette barnets historie, er at vi i jakten på et bedre samfunn, og med de beste intensjoner, fort kan ende opp med å skape utilsiktet og uønsket forvirring hos små mennesker med underutviklet frontallapp og en forkjærlighet for festlige anledninger.

Av og til kan sikkert en kjole være en indikator på noe, men som oftest er en kjole simpelthen bare en kjole.

Mitt innlegg her fremstår unektelig anekdotisk. Og det kan selvfølgelig være at den omtalte barnehageansatte hadde en dårlig dag på jobben eller ikke hadde lest seg helt opp på gjeldende normer.

Men det er en kjensgjerning at sterke strømninger i samfunnet påvirker oss, og det gjelder selvfølgelig også folk som jobber med barn. Forrige måneds grufulle angrep på mangfoldet vil sannsynligvis forsterke disse strømningene, og desto viktigere er det derfor at vi i den gode saks tjeneste ikke utilsiktet tråkker feil.

Med ønske om mange festlige og fredfulle Pride-feiringer i fremtiden, og barns mulighet til å gå kledd som de vil, uten utredning, inngripen eller moralisering.

