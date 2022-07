Mer kraft til lavere pris

Høye strømpriser er utfordrende for forbrukerne. YS vil sikre ren og rimelig kraft for innbyggerne og næringslivet, samtidig som vi kutter utslipp og skaper nye og grønne arbeidsplasser.

Det krever at vi utvikler og oppgraderer fornybare kraftkilder, legger til rette for eksport fra havvind-prosjektene og har rettferdige og bærekraftige støtteordninger for forbrukerne så lenge strømprisene er høye.

Det siste året har energisituasjonen i Norge vært ekstraordinær, med rekordhøye strømpriser. Det er varslet høye priser på både strøm og andre energiformer i flere år fremover.

Samtidig ser vi en stor prisøkning på andre varer, og dessuten at renta er på vei opp. Dette gir usikre økonomiske fremtidsutsikter.

Norske husholdninger og norsk næringsliv har i lang tid regnet rimelig strøm som en selvfølge. Sterke og brå økninger i prisen på strøm er krevende for våre medlemmer, og mest krevende for de med lavest lønn.

På lengre sikt vil energisituasjonen også påvirke næringsutviklingen og jobbskapingen.

Strømprisene vil variere mer fremover, og på et høyere nivå enn hva vi er vant til. Strømstøtteordningen til husholdningene, som ble innført høsten 2021, var riktig og nødvendig i den situasjonen som brått oppsto.

Den er likevel ikke bærekraftig over tid. Det hindrer markedet i å fungere effektivt, og gir risiko for at kraftprodusentene øker sine marginer på skattebetalernes bekostning.

Vi må sikre at inntektene fra kraftsektoren kommer tilbake til befolkningen.

Samtidig som de høye strømprisene øker utgiftene for folk flest, har kraftprodusentene fått svært store inntekter. Denne skjevfordelingen blir mer problematisk jo større kraftinntektene blir. Siden hele verdikjeden i kraftsektoren i hovedsak er offentlig eid, blir det i realiteten en overføring av verdier fra enkeltpersoner til det offentlige.

Ved vedvarende høy strømpris må det innføres andre mekanismer, mener YS. Vi må sikre at inntektene fra kraftsektoren kommer tilbake til befolkningen.

Bruken av kraft vil øke fram mot 2030 og etter, med de planene og visjonene for utbygging av kraftkrevende industri som nå foreligger.

Skal vi redusere strømprisene på lang sikt, skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og samtidig oppfylle våre klimaforpliktelser, må vi øke kraftproduksjonen.

Energisituasjonen i Europa er usikker og ustabil. Vi må derfor påse at vi alltid har tilstrekkelig produksjon av kraft i Norge. Vi kan ikke komme i en situasjon der vi i normalår ikke kan forsyne oss selv med fornybar, norsk kraft.

Norge har et stort potensial i å bli ledende på havvind. Vi er verdensledende på offshoreindustri. En slik satsing kan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp.

En del prosjekter for vindkraft til havs vil sannsynligvis kreve enten statlige subsidier eller åpning for eksport av kraften til utlandet. Så langt har regjeringen besluttet at det ikke skal legges til rette for eksport.

For YS er det viktig at havvind skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med minst mulig subsidier. Derfor mener vi at det er viktig å legge til rette for krafteksport fra havvindprosjektene.

Det foreligger mange planer om å bygge ut kraftkrevende industri og visjoner om å bygge ut ny, fornybar kraft. Dette støtter YS.

Men verken husholdningene eller industrien kan akseptere at dette innebærer vedvarende høye strømpriser. Vi forventer at politikerne er sitt ansvar bevisst og klarer å balansere disse hensynene.

